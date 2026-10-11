/टीम इंडियाला विजयपथावर परत आणण्यासाठी प्लेईंग 11 मध्ये होणार 3 बदल, कर्णधार श्रेयस कोणाला देणार संधी?

IND VS WI 3rd ODI : भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यात पाच सामन्यांची टी20 सीरीज खेळवली जात आहे. यात आतापर्यंत सीरिजमधील दोन सामने खेळवले गेले असून यातील एका सामन्यात भारताने तर दुसऱ्या सामन्यात वेस्ट इंडीजने बाजी मारली. ९ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या दुसऱ्या वनडे सामन्यात टीम इंडियाने वेस्ट इंडीजला विजयासाठी दिलेलं आव्हान 18.3 ओव्हर मध्ये पूर्ण करण्यात आलं. यासह हा वेस्ट इंडिजचा भारताविरुद्धचा सर्वात मोठा रनचेज ठरला. सध्या ही टी20 सीरिज 1-1 अशा बरोबरीत आहे. रविवार 11 ऑक्टोबर रोजी भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिजच्या तिसरा सामन्यात टीम इंडियाच्या प्लेईंग 11 मध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. इंदोरच्या होळकर स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जाणार असून संध्याकाळी 7:30 वाजता हा सामना खेळवला जाईल.
तिसऱ्या टी20 सामन्यासाठीही सलामीच्या जोडीमध्ये कोणताही बदल केला जाणार नाही. परिणामी वैभव सूर्यवंशीला अजून वाट पाहावी लागेल. भारतासाठी फलंदाजी ही काही समस्या नाही तर दुसऱ्या टी20 सामन्यातील टीम इंडियाच्या पराभवाला गोलंदाजच कारणीभूत होते.
अक्षर पटेल गोलंदाजीत खूप महागडा ठरला असून दुसऱ्या टी20 मध्ये अक्षर पटेलने 3.3 ओव्हरमध्ये 63 धावा दिल्या. यात त्याने एकही विकेट घेतली नाही. अशा परिस्थितीत, त्याला आता 'प्लेइंग इलेव्हन'मधून वगळले जाऊ शकते. तिसऱ्या टी20 सामन्यासाठी अक्षर पटेलच्या जागी रवी बिश्नोईला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान मिळू शकते.
वेस्ट इंडिज विरुद्ध दुसऱ्या टी20 सामन्यात वेगवान गोलंदाज मयंक यादवने विकेट घेतले, मात्र याने तीन ओव्हरमध्ये 36 धावा केल्या. मयंक यादव हा बऱ्यापैकी महागडा ठरला. तिसऱ्या टी20 सामन्यात, तरुण वेगवान गोलंदाज प्रिन्स यादवसोबत त्याची बरोबरी होण्याची शक्यता आहे.
शिवम दुबेची कामगिरी मागील काही काळात फारशी प्रभावी ठरलेली नाही. वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या तिसऱ्या टी20 सामन्यात त्याच्या जागी नितीश कुमार रेड्डीला संधी दिली जाऊ शकते. रेड्डी आपल्या गोलंदाजीद्वारे संघासाठी मोलाचे योगदान देऊ शकतो.
संजू सॅमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), शिवम दुबे, तिलक वर्मा, नमन धीर, अक्षर पटेल/रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, मयंक यादव/प्रिंस यादव आणि अर्शदीप सिंह