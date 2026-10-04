/वेस्ट इंडिजच्या विजयामागे MS Dhoni चा हात? ऐतिहासिक विजयानंतर शाई होपने केला खुलासा

IND VS WI 3rd ODI : भारत विरुद्ध वेस्ट इंडीज यांच्यात शनिवार 3 ऑक्टोबर रोजी सुरु असलेल्या वनडे सीरिजचा शेवटचा सामना पार पडला. या सामन्यात टीम इंडिया पहिल्या दोन सामन्यांप्रमाणे वेस्ट इंडीजवर भारी पडेल अशी शक्यता होती, मात्र तसं झालं नाही. वेस्ट इंडीजच्या शाई होपने नाबाद 162 धावांची खेळी केली आणि टीम इंडियाकडून विजय खेचून आणला. वेस्ट इंडिजने भारतावर तिसऱ्या सामन्यात 5 विकेटने विजय मिळवला. भारताने 2-1 ने आघाडी घेऊन विजय मिळवला असला तरी वेस्ट इंडीजला व्हाईट वॉश देण्याची संधी मात्र शाई होपच्या जबरदस्त फलंदाजीमुळे हुकली. सामन्यानंतर बोलताना वेस्ट इंडिजचा कर्णधार शाई होपने एम एस धोनीने त्याला दिलेल्या एका शिकवणीबाबत मोठा खुलासा केला.
सामना संपल्यावर वेस्ट इंडिजचा कर्णधार आणि तिसऱ्या सामन्याच्या विजयात अत्यंत महत्वाची भूमिका निभावणारा शाई होपने खुलासा केला की भारताचा माजी कर्णधार एम एस धोनीने त्याला दिलेल्या एका शिकवणीमुळे तो आज सामन्यात विजयी खेळी करण्यात यशस्वी राहिला. भारताने या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करत असताना 7 विकेट गमावून 351 धावा केल्या. तर वेस्ट इंडिजने 48.2 ओव्हरमध्ये विजयाचं टार्गेट पूर्ण केलं.
वेस्ट इंडिजचा कर्णधार शाई होपने 143 बॉलमध्ये 17 चौकार आणि 3 षटकाराच्या मदतीने नाबाद 162 धावांची खेळी केली. शाई होपला त्यानंतर प्लेयर ऑफ द मॅच म्हणून सुद्धा निवडण्यात आलं. सामन्यानंतर शाई होपला एम एस धोनीची आठवण आली. शाई होप म्हणाला की, 'मी महान एम एस धोनीशी बोललो आणि त्याने मला सांगितले की, आपल्याला वाटते त्यापेक्षा आपल्याकडे नेहमीच अधिक वेळ असतो. म्हणूनच आम्ही धावसंख्येचा पाठलाग करताना तो टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला. पेनल्टीमुळे भारताला त्यांचे फिल्डर्स जवळ बोलवावेच लागणार होते, हे मला माहित होते; त्यामुळे मी संयम राखला'.
"I had a great chat with the great man MS Dhoni, he was telling you always have more time than you think. I was just following the process."WorshipDhoni October 4, 2026
Shai Hope after yesterday's historic chase pic.twitter.com/qQLYUCurY4
कर्णधार शाई होपने आपल्या खेळाडूंच्या प्रदर्शनाबाबत बोलताना म्हटले की, 'मला वाटते की आपण काही टप्प्यांवर चांगला खेळ केला. फलंदाजांनी चांगली कामगिरी केली. आम्हाला सातत्य राखायचे होते आणि आमच्या फलंदाजांनी ते सातत्य कायम राखले. गोलंदाजीच्या बाबतीतही आपण अधिक चांगली कामगिरी करू', अशी आशा आहे.