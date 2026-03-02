English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • IND VS WI : संजू सॅमसन नाही तर टीम इंडियाच्या विजयाचा हिरो दुसराच खेळाडू, वेस्ट इंडिजच्या कॅप्टनने सांगितलं

IND VS WI : संजू सॅमसन नाही तर टीम इंडियाच्या विजयाचा 'हिरो' दुसराच खेळाडू, वेस्ट इंडिजच्या कॅप्टनने सांगितलं

IND VS WI : वेस्ट इंडिजचा कर्णधार शेय होपने भारत विरुद्ध सुपर 8 सामना गमावल्यावर पत्रकार परिषदेत सामन्यातील टर्निंग पॉईंट विषयी माहिती दिली. वेस्ट इंडिजकडून महत्वाच्या सामन्यात कोणती चूक झाली तसेच संजू सॅमसन व्यतिरिक्त कोणत्या भारतीय खेळाडूमुळे सामना वेस्ट इंडिजने गमावला याविषयी माहिती दिली.   

पूजा पवार | Updated: Mar 2, 2026, 06:29 PM IST
IND VS WI : संजू सॅमसन नाही तर टीम इंडियाच्या विजयाचा 'हिरो' दुसराच खेळाडू, वेस्ट इंडिजच्या कॅप्टनने सांगितलं
Photo Credit - Social Media

IND VS WI : कोलकाताच्या एडन गार्डन स्टेडियमवर भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज (IND VS WI) यांच्यात टी20 वर्ल्ड कप 2026 मधील सुपर 8 चा सामना खेळवला गेला. यात टीम इंडियाला (Team India) प्रथम फलंदाजी करून वेस्ट इंडिजने विजयासाठी 196 धावांचं आव्हान दिलं होतं. हे आव्हान पूर्ण करण्यात टीम इंडिया यशस्वी ठरली. दरम्यान संघाचा सलामी फलंदाज संजू सॅमसनने भारताला एकहाती विजय मिळवून दिला ज्यात त्याने 97 धावांची नाबाद खेळी केली. या विजयामुळे टीम इंडिया सेमी फायनलसाठी क्वालिफाय झालीये. संजू सॅमसनला टीम इंडियाच्या या विजयाचं शिल्पकार मानलं जातंय, परंतू वेस्ट इंडिजचा कर्णधार शेय होपने सामन्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत भारत - वेस्ट इंडिज सामन्यातील खरा टर्निंग पॉईंट सांगितला. तसेच वेस्ट इंडिज संघाने नेमकी चूक कुठे केली हे सुद्धा सांगितलं. 

वेस्ट इंडिजचं नेमकं कुठे चुकलं? 

सुपर 8 सामन्यात भारताविरुद्ध पराभव झाल्यावर वेस्ट इंडिजचा कर्णधार शेय होप बोलताना म्हणाला की, 'आम्ही थोड्या अधिक धावा करण्यात कमी पडलो. विशेषतः अशा मैदानावर जिथे धावा चेज होतात. संजू सॅमसनने खरोखरच चांगली खेळी केली आणि त्याचे श्रेय त्याला द्यावं लागेल. पण जर आम्हाला आणखी काही धावा मिळाल्या असत्या तर बरं झालं असतं. कदाचित आम्ही फलंदाजीने हवी तशी चांगली सुरुवात केली नाही'.

टीम इंडियाच्या विजयाचा हिरो 'हा' खेळाडू : 

वेस्ट इंडिजचा कर्णधार शेय होप पुढे बोलताना जसप्रीत बुमराहने 12 व्या ओव्हरला घेतलेल्या दोन विकेटबद्दल म्हणाला की, 'बुमराह हा टीम इंडियाच्या  स्ट्राईक बॉलरपैकी एक असून जेव्हा त्याच्या हातात बॉल असतो तेव्हा तो काहीतरी घडवणार हे निश्चित असतं. त्याने आमची पार्टनरशिप तोडली, विशेषतः जेव्हा हेट्टी स्पर्धेत खूप चांगली कामगिरी करत होता. खेळातील महत्वाच्या वेळांपैकी तो एक होता. नाहीतर आम्ही 20  ते 25 धावा अधिक केल्या असत्या. हो पण आम्ही तरीही 190 धावांपर्यंत पोहोचलो, आणि एक चांगलं आव्हान दिलं'. 

हेही वाचा :  IND VS WI : संजू सॅमसनने तीनही धर्मांचा केला आदर, विजयाचं सेलिब्रेशन करताना तीन पद्धतीने मानले देवाचे धन्यवाद, Video Viral

 

टीम इंडियाने पूर्ण केलं 196 धावांचं आव्हान : 

वेस्टइंडीजकडून सर्वात जास्त धावा रोस्टन चेजने केल्या, त्याने 25 बॉलमध्ये 40 धावा केल्या. याशिवाय कर्णधार शेय होपने 31 बॉलमध्ये 32 धावा केल्या. वेस्ट इंडिजने 4 विकेट गमावून 195 धावांची खेळी केली. टीम इंडियाला विजयासाठी 196 धावांचं आव्हान मिळाल्यावर संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्माची जोडी मैदानात उतरली. यात संजू सॅमसॅनने सर्वाधिक 97 धावांची खेळी केली. तिलक वर्माने 27 धावा, ईशान किशनने 10, अभिषेक शर्माने 10, हार्दिक पंड्याने 17, सूर्यकुमार यादवने 18 धावांची खेळी केली. भारताकडून या सामन्यात सर्वाधिक 2 विकेट्स जसप्रीत बुमराहने घेतले, तर वरुण चक्रवर्ती आणि हार्दिक पंड्याने प्रत्येकी 1 विकेट घेतले. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
ind vs wiT20 World Cup 2026team indiaShai HopeCricket News

