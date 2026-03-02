IND VS WI : संजू सॅमसन नाही तर टीम इंडियाच्या विजयाचा 'हिरो' दुसराच खेळाडू, वेस्ट इंडिजच्या कॅप्टनने सांगितलं

IND VS WI : कोलकाताच्या एडन गार्डन स्टेडियमवर भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज (IND VS WI) यांच्यात टी20 वर्ल्ड कप 2026 मधील सुपर 8 चा सामना खेळवला गेला. यात टीम इंडियाला (Team India) प्रथम फलंदाजी करून वेस्ट इंडिजने विजयासाठी 196 धावांचं आव्हान दिलं होतं. हे आव्हान पूर्ण करण्यात टीम इंडिया यशस्वी ठरली. दरम्यान संघाचा सलामी फलंदाज संजू सॅमसनने भारताला एकहाती विजय मिळवून दिला ज्यात त्याने 97 धावांची नाबाद खेळी केली. या विजयामुळे टीम इंडिया सेमी फायनलसाठी क्वालिफाय झालीये. संजू सॅमसनला टीम इंडियाच्या या विजयाचं शिल्पकार मानलं जातंय, परंतू वेस्ट इंडिजचा कर्णधार शेय होपने सामन्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत भारत - वेस्ट इंडिज सामन्यातील खरा टर्निंग पॉईंट सांगितला. तसेच वेस्ट इंडिज संघाने नेमकी चूक कुठे केली हे सुद्धा सांगितलं.
सुपर 8 सामन्यात भारताविरुद्ध पराभव झाल्यावर वेस्ट इंडिजचा कर्णधार शेय होप बोलताना म्हणाला की, 'आम्ही थोड्या अधिक धावा करण्यात कमी पडलो. विशेषतः अशा मैदानावर जिथे धावा चेज होतात. संजू सॅमसनने खरोखरच चांगली खेळी केली आणि त्याचे श्रेय त्याला द्यावं लागेल. पण जर आम्हाला आणखी काही धावा मिळाल्या असत्या तर बरं झालं असतं. कदाचित आम्ही फलंदाजीने हवी तशी चांगली सुरुवात केली नाही'.
वेस्ट इंडिजचा कर्णधार शेय होप पुढे बोलताना जसप्रीत बुमराहने 12 व्या ओव्हरला घेतलेल्या दोन विकेटबद्दल म्हणाला की, 'बुमराह हा टीम इंडियाच्या स्ट्राईक बॉलरपैकी एक असून जेव्हा त्याच्या हातात बॉल असतो तेव्हा तो काहीतरी घडवणार हे निश्चित असतं. त्याने आमची पार्टनरशिप तोडली, विशेषतः जेव्हा हेट्टी स्पर्धेत खूप चांगली कामगिरी करत होता. खेळातील महत्वाच्या वेळांपैकी तो एक होता. नाहीतर आम्ही 20 ते 25 धावा अधिक केल्या असत्या. हो पण आम्ही तरीही 190 धावांपर्यंत पोहोचलो, आणि एक चांगलं आव्हान दिलं'.
वेस्टइंडीजकडून सर्वात जास्त धावा रोस्टन चेजने केल्या, त्याने 25 बॉलमध्ये 40 धावा केल्या. याशिवाय कर्णधार शेय होपने 31 बॉलमध्ये 32 धावा केल्या. वेस्ट इंडिजने 4 विकेट गमावून 195 धावांची खेळी केली. टीम इंडियाला विजयासाठी 196 धावांचं आव्हान मिळाल्यावर संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्माची जोडी मैदानात उतरली. यात संजू सॅमसॅनने सर्वाधिक 97 धावांची खेळी केली. तिलक वर्माने 27 धावा, ईशान किशनने 10, अभिषेक शर्माने 10, हार्दिक पंड्याने 17, सूर्यकुमार यादवने 18 धावांची खेळी केली. भारताकडून या सामन्यात सर्वाधिक 2 विकेट्स जसप्रीत बुमराहने घेतले, तर वरुण चक्रवर्ती आणि हार्दिक पंड्याने प्रत्येकी 1 विकेट घेतले.