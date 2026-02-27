भारत की वेस्ट इंडिज... एडन गार्डनवर कोणाचा रेकॉर्ड आहे सर्वात भारी? कोणाला मिळणार सेमी फायनलचं तिकीट

IND VS WI Head To Head Records : कोलकाताच्या ईडन गार्डन स्टेडियमवर भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज (IND VS WI) यांच्यात टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा (T20 World Cup 2026) सुपर 8 मधील शेवटचा सामना खेळवला जाणार आहे. यातील विजेता संघ हा थेट सेमी फायनलचं तिकीट मिळवेल तर पराभूत संघ हा स्पर्धेतून बाहेर पडेल. रविवारी भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यात 'वर्चुअल क्वार्टरफायनल' पार पडणार असून यात जगातील सर्वात खतरनाक संघ एकमेकांच्या समोर येणार आहेत. तेव्हा या संघांचा कोलकाताच्या एडन गार्डनवर एकमेकांविरुद्धचा रेकॉर्ड कसा आहे याबद्दल जाणून घेऊयात.
10 वर्षांपूर्वी याच मैदानावर वेस्ट इंडिजचा संघ चॅम्पियन ठरला होता. एडन गार्डनवर 2016 च्या टी20 वर्ल्ड कप फायनलमध्ये कार्लोस ब्रेथवेटच्या चार षटकाराने इंग्लंडच्या जबड्यातून विजय खेचून आणला होता. त्यामुळे वेस्ट इंडिजने 2016 चा टी20 वर्ल्ड कप जिंकला होता. सध्याच्या स्पर्धेत वेस्ट इंडिज जबरदस्त फॉर्ममध्ये आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध एकमेव पराभव सोडला तर वेस्ट इंडिजने त्यांचा एकही सामना गमावलेला नाहीये.
भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यात आतापर्यंत ईडन गार्डन एकूण 4 टी20 सामने झाले असून यातील चारही सामन्यात टीम इंडियाने विजय मिळवला. वनडे क्रिकेटमध्ये आतापर्यंत वेस्ट इंडिज या मैदानावर भारताला पराभूत करू शकलेला नाही. 1988, 1993 आणि 1994 मध्ये त्यांना पराभवाचा मोठा धक्का बसला होता. टी २० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मधील एकूण हेड टू हेड रेकॉर्ड पाहिला तर भारत - वेस्ट इंडिज दोन्ही संघांमध्ये एकूण 30 सामने झाले असून यात 19 भारताचे तर 10 वेस्ट इंडिजचे सामने झाले आहेत. तर 1 सामना हा अनिर्णित राहिला होता.
टीम इंडियाला 1 मार्च रोजी वेस्ट इंडिज विरुद्ध कोलकातामध्ये खेळायचं आहे. हा सामना वर्चुअल क्वार्टर फायनल सारखा असणार आहे. मात्र हा सामना पावसामुळे रद्द झाला तर कोणता संघ सेमी फायनलमध्ये पोहोचेल हे पाहणं महत्वाचा असणार आहे. कोलकाताच्या ईडन गार्डन स्टेडियमवर पावसाची शक्यता कमी आहे. मात्र जर समजा काही कारणाने पाऊस पडलाच आणि सामना रद्द झाला तर मात्र भारतापेक्षा वेस्ट इंडिजचा नेट रन रेट हा चांगला असल्याने वेस्ट इंडिजचा संघ सेमी फायनलमध्ये पोहोचेल. तर भारताचं स्पर्धेतील आव्हान संपुष्टात येईल.