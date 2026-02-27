English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • भारत की वेस्ट इंडिज... एडन गार्डनवर कोणाचा रेकॉर्ड आहे सर्वात भारी? कोणाला मिळणार सेमी फायनलचं तिकीट

भारत की वेस्ट इंडिज... एडन गार्डनवर कोणाचा रेकॉर्ड आहे सर्वात भारी? कोणाला मिळणार सेमी फायनलचं तिकीट

IND VS WI  : विवारी भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यात 'वर्चुअल क्वार्टरफायनल' पार पडणार असून यात जगातील सर्वात खतरनाक संघ एकमेकांच्या समोर येणार आहेत. तेव्हा या संघांचा कोलकाताच्या एडन गार्डनवर एकमेकांविरुद्धचा रेकॉर्ड कसा आहे याबद्दल जाणून घेऊयात.

पूजा पवार | Updated: Feb 27, 2026, 07:36 PM IST
भारत की वेस्ट इंडिज... एडन गार्डनवर कोणाचा रेकॉर्ड आहे सर्वात भारी? कोणाला मिळणार सेमी फायनलचं तिकीट
Photo Credit - Social Media

IND VS WI Head To Head Records : कोलकाताच्या ईडन गार्डन स्टेडियमवर भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज (IND VS WI) यांच्यात टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा (T20 World Cup 2026) सुपर 8 मधील शेवटचा सामना खेळवला जाणार आहे. यातील विजेता संघ हा थेट सेमी फायनलचं तिकीट मिळवेल तर पराभूत संघ हा स्पर्धेतून बाहेर पडेल. रविवारी भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यात 'वर्चुअल क्वार्टरफायनल' पार पडणार असून यात जगातील सर्वात खतरनाक संघ एकमेकांच्या समोर येणार आहेत. तेव्हा या संघांचा कोलकाताच्या एडन गार्डनवर एकमेकांविरुद्धचा रेकॉर्ड कसा आहे याबद्दल जाणून घेऊयात.

Add Zee News as a Preferred Source

10 वर्षांपूर्वी याच मैदानावर ठरली चॅम्पियन : 

10 वर्षांपूर्वी याच मैदानावर वेस्ट इंडिजचा संघ चॅम्पियन ठरला होता. एडन गार्डनवर 2016 च्या टी20 वर्ल्ड कप फायनलमध्ये कार्लोस ब्रेथवेटच्या चार षटकाराने इंग्लंडच्या जबड्यातून विजय खेचून आणला होता. त्यामुळे वेस्ट इंडिजने 2016 चा टी20 वर्ल्ड कप जिंकला होता. सध्याच्या स्पर्धेत वेस्ट इंडिज जबरदस्त फॉर्ममध्ये आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध एकमेव पराभव सोडला तर वेस्ट इंडिजने त्यांचा एकही सामना गमावलेला नाहीये. 

ईडन गार्डनवरील हेड टू हेड रेकॉर्ड : 

भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यात आतापर्यंत ईडन गार्डन एकूण 4 टी20 सामने झाले असून यातील चारही सामन्यात टीम इंडियाने विजय मिळवला. वनडे क्रिकेटमध्ये आतापर्यंत वेस्ट इंडिज या मैदानावर भारताला पराभूत करू शकलेला नाही. 1988, 1993 आणि 1994 मध्ये त्यांना पराभवाचा मोठा धक्का बसला होता. टी २० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मधील एकूण हेड टू हेड रेकॉर्ड पाहिला तर भारत - वेस्ट इंडिज दोन्ही संघांमध्ये एकूण 30 सामने झाले असून यात 19 भारताचे तर 10 वेस्ट इंडिजचे सामने झाले आहेत. तर 1 सामना हा अनिर्णित राहिला होता. 

हेही वाचा : वडिलांच्या निधनानंतर रिंकू सिंह टी20 वर्ल्ड कपमधून बाहेर? BCCI कडून आली ताजी अपडेट

 

पावसामुळे सामना रद्द झाला तर....

टीम इंडियाला 1 मार्च रोजी वेस्ट इंडिज विरुद्ध कोलकातामध्ये खेळायचं आहे. हा सामना वर्चुअल क्वार्टर फायनल सारखा असणार आहे. मात्र हा सामना पावसामुळे रद्द झाला तर कोणता संघ सेमी फायनलमध्ये पोहोचेल हे पाहणं महत्वाचा असणार आहे.   कोलकाताच्या ईडन गार्डन स्टेडियमवर पावसाची शक्यता कमी आहे. मात्र जर समजा काही कारणाने पाऊस पडलाच आणि सामना रद्द झाला तर मात्र भारतापेक्षा वेस्ट इंडिजचा नेट रन रेट हा चांगला असल्याने वेस्ट इंडिजचा संघ सेमी फायनलमध्ये पोहोचेल. तर भारताचं स्पर्धेतील आव्हान संपुष्टात येईल. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
ind vs wiT20 World Cup 2026Cricket Newsmarathi newssuper 8

इतर बातम्या

सुपरस्टार विजय थलापतिचा घटस्फोट होणार; राजकीय तणाव आणि सेन...

मनोरंजन