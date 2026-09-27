/शुभमन-विराटच्या खेळीने टीम इंडियाने मिळवला पहिला विजय, वेस्ट इंडिजचा 8 विकेट्सने पराभव

भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यामध्ये एकदिवसीय मालिकेचा पहिला सामना पार पडला, या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने एकतर्फी विजय मिळवला. या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने रोहित शर्मा, विराट कोहली त्याचबरोबर भारताचा कर्णधार शुभमन गिल यांच्या जोरावर टीमने वेस्ट इंडिजच्या गोलंदाजांना चांगलेच धुतले आणि सामन्यात 8 विकेट्सने विजय मिळवला. या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने विजय मिळवून मालिकेमध्ये आता 1-0 अशी आघाडी घेतली आहे, एकदिवसीय मालिकेचा दुसरा सामना हा भारताचा गुवाहाटी येथे होणार आहे, त्याआधी भारतीय संघाची या सामन्यामध्ये कशी कामगिरी राहिली यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
भारताचा कर्णधार शुभमन गिल याने नाणेफेक जिंकून पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. पहिल्या पावरप्लेमध्ये वेस्ट इंडिजच्या संघाने संघासाठी दमदार सुरुवात करुन दिली होती. पण त्यानंतर भारताचा स्टार फिरकी गोलंदाज कुलदीप यादव याने कमालीची कामगिरी केली आणि संघाला महत्त्वाचा ब्रेकथ्रु मिळवून दिला. भारतीय गोलंदाजांच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर कुलदीप यादवने संघासाठी चार विकेट्स नावावर केले. प्रसिद्ध कृष्णाने 2 तर नितीश कुमार रेड्डीने संघाला एक विकेट मिळवून दिला. वेस्ट इंडिजच्या संघाने पहिले फलंदाजी करत 7 विकेट्स गमावून 295 धावा केल्या तर भारताने हे लक्ष्य 41.4 ओव्हरमध्ये पूर्ण केले.
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296 धावांचे लक्ष्य गाठताना भारतीय संघाने शानदार सुरुवात केली. अनुभवी सलामीवीर रोहित शर्माने दोन चौकार आणि तीन षटकारांसह 35 चेंडूंमध्ये 32 धावा केल्या. त्याचा सहकारी सलामीवीर आणि कर्णधार शुभमन गिलने 13 चौकार आणि एका षटकारासह 108 चेंडूंमध्ये 110 धावांची शानदार खेळी केली. गिलने पहिल्या दहा षटकांमध्ये वेस्ट इंडिजवर दबाव आणला. तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना, महान विराट कोहलीने अवघ्या 88 चेंडूंमध्ये 139 धावांची नाबाद धडाकेबाज खेळी केली. कोहलीने 157.95 च्या स्ट्राईक रेटने 10 चौकार आणि 9 उत्तुंग षटकार ठोकले.
to seal the deal #TeamIndia with a clinical chase in just overs to win by wickets— BCCI (@BCCI) September 27, 2026
Scorecard https://t.co/O2cs86p4gq#INDvWI | @mflone_ pic.twitter.com/SUj4bbE9rh
अखेरीस ऋतुराज गायकवाडनेही नाबाद 13 धावा केल्या, ज्यामुळे टीम इंडियाने केवळ 2 गडी गमावून 41.4 षटकांत सामना जिंकला. या 8 गडी राखून झालेल्या विजयासह टीम इंडियाने मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली आहे. वेस्ट इंडिजकडून अल्झारी जोसेफ आणि रॉस्टन चेस यांनी प्रत्येकी १ बळी घेतला.