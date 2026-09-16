/वेस्ट इंडिजविरोधातील मालिकेसाठी ODI संघात मोठे बदल, अनुभवी खेळाडूंना दाखवला बाहेरचा रस्ता! BCCI कडून संघाची घोषणा

27 सप्टेंबरपासून टीम इंडिया वेस्ट इंडिज दौऱ्यावर जाणार आहे, यामध्ये भारताचा संघ तीन एकदिवसीय सामन्यांची मालिका तर तीन टी20 सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. या मालिकेचा पहिला सामना हा तिरुवनंतपुरम येथील ग्रीनफील्ड आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे, आता टीम इंडियाच्या टी20 संघाचे वेळापत्रक फारच व्यस्त आहे. भारताच्या संघाची अफगाणिस्तानविरुद्ध मालिका झाल्यानंतर संघाला जपानविरुद्ध, वेस्ट इंडिज आणि आशियाई गेम्समध्ये खेळायचे आहे. आता बीसीसीआयने भारताच्या संघाची वेस्ट इंडिज दौऱ्यासाठी घोषणा केली आहे आता कोणत्या खेळाडूंना संघामध्ये स्थान मिळाले आहे यासंदर्भात वाचा.
भारतीय संघ या मालिकेसाठी आपला मुख्य संघ मैदानात उतरवत नाहीये. याच सुमारास 2026चे आशियाई खेळ होणार आहेत. परिणामी, एकदिवसीय संघातील सहा ते सात महत्त्वाचे खेळाडू वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या संघात नाहीत. यामुळे निवड समितीने अनुभवी रवींद्र जडेजासह अनेक खेळाडूंना एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये परत बोलावले आहे. त्यामुळे वेस्ट इंडिज दौऱ्यावर अनेक खेळाडूंचे पुनरागमन होणार आहे. टी20 टीम इंडियाचा कर्णधार श्रेयस अय्यर जपानमध्ये होणाऱ्या आशियाई खेळामुळे त्याच्या जागेवर एकदिवसीय संघामध्ये ऋतुराज गायकवाडला संघामध्ये स्थान मिळाले आहे.
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जुलैमध्ये इंग्लंड दौऱ्यासाठीच्या एकदिवसीय संघात स्थान न मिळालेल्या रवींद्र जडेजाचाही संघात समावेश करण्यात आला आहे. अनुभवी वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराहला एकदिवसीय आणि टी20 संघातून विश्रांती देण्यात आली आहे. तो वेस्ट इंडिजविरुद्ध खेळताना दिसणार नाही.
शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड, केएल राहुल (उपकर्णधार, विकेटकिपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकिपर), नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, प्रसीध कृष्णा, गुरनूर ब्रार, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी, यशस्वी जयस्वाल, नमन धीर.
भारताचा T20 संघ: श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन (विकेटकिपर), संजू सॅमसन (विकेटकिपर), तिलक वर्मा (उपकर्णधार), शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव.