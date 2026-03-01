'भारत सेमीफायनलमध्ये पोहोचला नाही तर मी....' पाकिस्तानी क्रिकेटरने वेस्टइंडीज विरुद्ध सामन्यापूर्वी लावली पैज

IND VS WI : कोलकाताच्या ईडन गार्डन स्टेडियमवर भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज (IND VS WI) यांच्यात सुपर 8 चा सामना रविवार 1 मार्च रोजी खेळवला जातोय. या सामन्याकडे संपूर्ण क्रिकेट विश्वाचं लक्ष असून यात हा सामना दोन्ही संघांसाठी सेमी फायनलमध्ये पोहोचण्याकरता महत्वाचा आहे. अशातच या सामन्यामुळे आता टीव्ही स्टुडिओ मधील दोन दिग्गजांची नोकरी सुद्धा धोक्यात आली आहे. टी20 वर्ल्ड कप 2026 मधील भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज सामन्यापूर्वी माजी पाकिस्तानी क्रिकेटर अहमद शहजाद आणि मोहम्मद आमिरमध्ये शाब्दिक युद्ध रंगलं ज्याने सोशल मीडियावर खळबळ उडवून दिली. पाकिस्तानचा प्रसिद्ध शो 'हारना मना है' मध्ये पाकिस्तानच्या माजी क्रिकेटरने भारताच्या विजयावर पैज लावली. यापैकी अहमद शहजादने आत्मविश्वासाने म्हटलं की, 'जर भारतीय संघ वेस्ट इंडिजला पराभूत करून सेमी फायनलमध्ये पोहोचलं नाही तर ते हा टीव्ही शो सोडेल'.
अहमद शहजादने म्हटले की, 'जर आज भारत सेमी फायनलमध्ये पोहोचला नाही तर मी स्वतः ही जागा सोडून देईन. मी हा शो सोडून देईन, मला पूर्ण विश्वास आहे की टीम इंडिया फक्त सेमी फायनलमध्येच नाही तर फायनलमध्ये सुद्धा पोहोचेल'. तर दुसरीकडे मोहम्मद आमिरने अहमद शहजादच्या अगदी उलट म्हटले. मीरचा असा विश्वास आहे की दक्षिण आफ्रिका आणि वेस्ट इंडिजचे संघ भारतापेक्षा खूपच संतुलित आहेत. भारतीय गोलंदाजीवर प्रश्न उपस्थित करत मोहम्मद आमिर म्हणाला की, 'वेस्ट इंडिज भारताला सहज हरवू शकते. हा सामना कोलकाता येथे आहे आणि जसप्रीत बुमराह वगळता कोणताही भारतीय गोलंदाज फॉर्ममध्ये दिसत नाही. झिम्बाब्वेसारख्या संघाने त्यांच्याविरुद्ध 184 धावा केल्या. वेस्ट इंडिजची खोली पहा; मागील सामन्यात 90 धावांत 7 विकेट गमावल्यानंतरही त्यांनी 180 धावा केल्या. हा संघ स्पर्धेतून भारताला बाहेर करण्याची ताकद ठेवतो'.
असहमत शहजादने भारतीय क्रिकेट संघ आणि त्यांच्या खेळाडूंमध्ये असलेल्या मानसिक शिस्तीचं सुद्धा कौतुक केलं. पाकिस्तानविरुद्धचा मोठा विजय आणि गेल्या सामन्यातील नेट रन रेट सुधारण्यासाठी केलेली कामगिरी यावरून असे दिसून येते की टीम इंडियाला मोठ्या सामन्यांचा दबाव कसा हाताळायचा हे माहित आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. असहमत शहजादने म्हटले की, 'आम्ही त्यांच्यावर खूप टीका केली आहे, पण त्यांच्याकडे एक मजबूत व्यवस्था आहे जी खेळाडूंना कठीण परिस्थितीसाठी तयार करते. त्यांच्याकडे वर्ल्ड कप जिंकण्यासाठी आवश्यक असलेली लवचिकता आणि आवड आहे'.