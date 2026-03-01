English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • IND vs WI सामन्यावर पावसाचा धोका? जाणून घ्या कोलकात्याचा हवामान अंदाज आणि ईडन गार्डन्सचा पीच रिपोर्ट

IND vs WI सामन्यावर पावसाचा धोका? जाणून घ्या कोलकात्याचा हवामान अंदाज आणि ईडन गार्डन्सचा पीच रिपोर्ट

IND vs WI Weather Report: 2026 च्या टी20 विश्वचषकातील त्यांच्या शेवटच्या सुपर 8 सामन्यात टीम इंडिया वेस्ट इंडिजशी भिडणार आहे. या सामन्यावरून कोणता संघ उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरेल हे ठरवले जाईल. सामन्यापूर्वी, कोलकात्यातील हवामानाचा थोडक्यात आढावा घेऊयात...  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 1, 2026, 03:07 PM IST
IND vs WI सामन्यावर पावसाचा धोका? जाणून घ्या कोलकात्याचा हवामान अंदाज आणि ईडन गार्डन्सचा पीच रिपोर्ट
IND vs WI Pitch report in Marathi t20 world cup 2026 Match Today india vs west indies Team Prediction Kolkata weather forecast News

IND vs WI Weather and Pitch Report: भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम सुपर-8 टप्प्यातील अखेरच्या आणि निर्णायक लढतीत वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम विरुद्ध मैदानात उतरणार आहे. ICC पुरुष टी20 विश्व कप 2026 मधील हा सामना ‘करो किंवा मरो’ स्वरूपाचा मानला जात आहे. या लढतीनंतर सेमीफायनलमध्ये पोहोचणाऱ्या संघाचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. सामना कोलकात्याच्या ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स येथे खेळवला जाणार आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

गटातील समीकरणे

या गटातून दक्षिण आफ्रिका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आधीच पात्र ठरली आहे. तसेच इतर गटातून न्यूझीलंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आणि इंग्लंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम यांनी सेमीफायनलमध्ये प्रवेश निश्चित केला आहे. त्यामुळे भारत-वेस्टइंडीज सामना थेट उपांत्य फेरीच्या तिकीटासाठी निर्णायक ठरणार आहे.

कोलकात्याचा हवामान अंदाज

क्रिकेटप्रेमींसाठी आनंदाची बातमी म्हणजे, सामन्यादरम्यान पावसाची शक्यता अत्यंत कमी आहे.

आकाश अंशतः ढगाळ (सुमारे 15-20% ढग)

सामन्याच्या सुरुवातीला तापमान अंदाजे 27°C

रात्री उशिरा तापमान किंचित कमी होण्याची शक्यता

दक्षिणेकडून 19-20 किमी/तास वेगाने वारा

या परिस्थितीत वेगवान गोलंदाजांना सुरुवातीला स्विंग मिळू शकते. एकूणच हवामान खेळासाठी अनुकूल असल्याचे संकेत आहेत.

पिचचा अंदाज

ईडन गार्डन्सची खेळपट्टी यंदाच्या स्पर्धेत फलंदाजांसाठी अनुकूल ठरली आहे.

  • सरासरी रन रेट 8.50 पेक्षा जास्त
  • चेंडूला चांगली उसळी
  • सुरुवातीला वेगवान गोलंदाजांना मदत
  • फिरकी गोलंदाजांना थोडा संघर्ष

वेस्टइंडीजचे प्रशिक्षक डॅरेन सॅमी यांनी प्री-मॅच परिषदेत पिच कोरडी दिसत असल्याचे नमूद केले. या मैदानावर नाणेफेक महत्त्वाची ठरू शकते, कारण पहिली फलंदाजी करणाऱ्या संघांनी येथे अधिक सामने जिंकले आहेत.

पावसाचा धोका नसल्याने पूर्ण 20-20 षटकांचा सामना होण्याची शक्यता जास्त आहे. फलंदाजांसाठी अनुकूल पिच आणि निर्णायक सामन्याचा ताण यामुळे प्रेक्षकांना उच्च धावसंख्येची आणि रोमांचक लढतीची अपेक्षा ठेवता येईल. हा सामना केवळ एक सामना नसून उपांत्य फेरीकडे नेणारा निर्णायक टप्पा आहे.

 

 

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
ind vs wiweather reportT20 World Cup 2026pitch update

इतर बातम्या

कोकणात येणार शंकासूर देव की असूर? मुलांच्या पाठीवर मारण्याम...

भविष्य