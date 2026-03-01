IND vs WI सामन्यावर पावसाचा धोका? जाणून घ्या कोलकात्याचा हवामान अंदाज आणि ईडन गार्डन्सचा पीच रिपोर्ट

IND vs WI Weather and Pitch Report: भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम सुपर-8 टप्प्यातील अखेरच्या आणि निर्णायक लढतीत वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम विरुद्ध मैदानात उतरणार आहे. ICC पुरुष टी20 विश्व कप 2026 मधील हा सामना ‘करो किंवा मरो’ स्वरूपाचा मानला जात आहे. या लढतीनंतर सेमीफायनलमध्ये पोहोचणाऱ्या संघाचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. सामना कोलकात्याच्या ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स येथे खेळवला जाणार आहे.
या गटातून दक्षिण आफ्रिका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आधीच पात्र ठरली आहे. तसेच इतर गटातून न्यूझीलंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आणि इंग्लंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम यांनी सेमीफायनलमध्ये प्रवेश निश्चित केला आहे. त्यामुळे भारत-वेस्टइंडीज सामना थेट उपांत्य फेरीच्या तिकीटासाठी निर्णायक ठरणार आहे.
क्रिकेटप्रेमींसाठी आनंदाची बातमी म्हणजे, सामन्यादरम्यान पावसाची शक्यता अत्यंत कमी आहे.
आकाश अंशतः ढगाळ (सुमारे 15-20% ढग)
सामन्याच्या सुरुवातीला तापमान अंदाजे 27°C
रात्री उशिरा तापमान किंचित कमी होण्याची शक्यता
दक्षिणेकडून 19-20 किमी/तास वेगाने वारा
या परिस्थितीत वेगवान गोलंदाजांना सुरुवातीला स्विंग मिळू शकते. एकूणच हवामान खेळासाठी अनुकूल असल्याचे संकेत आहेत.
ईडन गार्डन्सची खेळपट्टी यंदाच्या स्पर्धेत फलंदाजांसाठी अनुकूल ठरली आहे.
वेस्टइंडीजचे प्रशिक्षक डॅरेन सॅमी यांनी प्री-मॅच परिषदेत पिच कोरडी दिसत असल्याचे नमूद केले. या मैदानावर नाणेफेक महत्त्वाची ठरू शकते, कारण पहिली फलंदाजी करणाऱ्या संघांनी येथे अधिक सामने जिंकले आहेत.
पावसाचा धोका नसल्याने पूर्ण 20-20 षटकांचा सामना होण्याची शक्यता जास्त आहे. फलंदाजांसाठी अनुकूल पिच आणि निर्णायक सामन्याचा ताण यामुळे प्रेक्षकांना उच्च धावसंख्येची आणि रोमांचक लढतीची अपेक्षा ठेवता येईल. हा सामना केवळ एक सामना नसून उपांत्य फेरीकडे नेणारा निर्णायक टप्पा आहे.