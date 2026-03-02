English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • IND VS WI : अरे मी बॅटिंग कशी करणार...., रिंकू सिंह संजूची बॅट परत करायलाच विसरला, मैदानात घडला धमाल किस्सा, पाहा Video

IND VS WI : 'अरे मी बॅटिंग कशी करणार....', रिंकू सिंह संजूची बॅट परत करायलाच विसरला, मैदानात घडला धमाल किस्सा, पाहा Video

IND VS WI : कोलकाताच्या ईडन गार्डन स्टेडियमवर सुपर 8 चा शेवटचा सामना भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात 1 मार्च रोजी खेळवला गेला. या सामन्यात टीम इंडियाकडून संजू सॅमसनने सर्वाधिक 97 धावा केल्या. या दरम्यान मैदानात एक धमाल किस्सा घडला ज्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.   

पूजा पवार | Updated: Mar 2, 2026, 04:14 PM IST
IND VS WI : 'अरे मी बॅटिंग कशी करणार....', रिंकू सिंह संजूची बॅट परत करायलाच विसरला, मैदानात घडला धमाल किस्सा, पाहा Video
Photo Credit - Social Media

IND VS WI : भारत आणि वेस्ट इंडिज (IND VS WI) यांच्यात रविवारी कोलकाताच्या ईडन गार्डन स्टेडियमवर सुपर 8 चा शेवटचा सामना खेळवला गेला होता. या सामन्यात टीम इंडियाने (Team India) वेस्ट इंडिजवर 5 विकेट्सने विजय मिळवला आणि सेमी फायनलसाठी ते क्वालिफाय झाले. या सामन्यात टीम इंडियाला विजयासाठी 196 धावांचं आव्हान मिळालेलं असताना फलंदाज संजू सॅमसनने जबरदस्त खेळी केली. टीम इंडियाचे इतर फलंदाज एकामागोमाग एक बाद होत असताना त्याने 97 धावा करून भारताला एकहाती विजय मिळवून दिला. मात्र चालू सामन्यादरम्यान मैदानात असं काही घडलं की पाहून सर्वच हसायला लागले. सध्या मैदानावर घडलेल्या या धमाल किस्स्याच्या व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. 

 रिंकू सिंह संजूची बॅट परत करायलाच विसरला : 

वेस्ट इंडिजमध्ये भारताच्या विजयाचा शिल्पकार ठरलेला संजू सॅमसनने 50 बॉल खेळताना 12 चौकार आणि 4 षटकार ठोकले. भारतीय संघातून इतर कोणताही फलंदाज 30 धावांच्या वर स्कोअर करू शकला नाही. मात्र भारताने संजूच्या तुफान खेळीमुळे सेमी फायनलमध्ये जागा मिळवली. सामना सुरु असताना रिंकू सिंह हा पाणी आणि टॉवेल घेऊन कुलदीप यादव सोबत मैदानात आला होता. संजूला पाणी दिलं त्याला घाम पुसण्यासाठी टॉवेल ऑफर केला. तोपर्यंत रिंकू सिंहने त्याच्या काखेत संजूची बॅट पकडली होती. संजूचं पाणी पिऊन झाल्यावर रिंकू सिंह आणि कुलदीप यादव पुन्हा पॅव्हेलियनमध्ये परतत होते, तेवढ्यात संजूच्या लक्षात आलं की रिंकूने त्याची बॅट परत केली नाही. त्याने रिंकूला थांबवलं आणि त्याच्याकडून बॅट घेतली. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. 

हेही वाचा :  सामना जिंकवणाऱ्या संजू सॅमसनला विजयानंतरचं 'ते' कृत्य भोवणार? ICC कारवाईच्या तयारीत?

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

संजू सॅमसनने मोडला विराटचा रेकॉर्ड : 

भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज सामन्यात संजू सॅमसनने टी20 वर्ल्ड कपमध्ये धावांचा पाठलाग करताना भारताकडून सर्वाधिक धावा करण्याचा विराट कोहलीचा रेकॉर्ड मोडला. यापूर्वी विराटने 2016 मध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या विरुद्ध 82 धावांची खेळी केली होती. टी 20 वर्ल्ड कपच्या इतिहासात असं पहिल्यांदाच झालं की टीम इंडियाने 160+ चा स्कोअर विराट कोहली नसताना यशस्वीपणे पूर्ण केला. संजू सॅमसनने या सामन्यात 97 धावांची खेळी केली. संजू सॅमसनने प्लेअर ऑफ द मॅचचा पुरास्कार घेताना सुद्धा विराटचा उल्लेख केला. तो म्हणाला मी ड्रेसिंग रूममधून अनेकदा विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांना अशी खेळी करताना पाहिलं आहे. 

