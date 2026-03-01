English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • स्पोर्ट्स
भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज 'करो वा मरो' सामना, टीम इंडियाच्या प्लेईंग 11 मध्ये होणार बदल?

IND VS WI : रविवारी वर्ल्ड कप 2026 चा सुपर 8 सामना हा भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यात होणार आहे. वर्चुअल नॉकआउट सारख्या या सामन्यात टीम इंडियाच्या प्लेईंग 11 मध्ये काही बदल पाहायला मिळू शकतात.   

पूजा पवार | Updated: Mar 1, 2026, 03:44 PM IST
Photo Credit - Social Media

IND VS WI : भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज (IND VS WI) यांच्यात वर्ल्ड कप 2026 चा (World Cup 2026) सुपर 8 सामना पार पडणार आहे. हा सामना वर्ल्ड कपमधील वर्चुअल नॉकआउट सारखा असणार असून यात पराभूत होणारा संघ हा थेट स्पर्धेबाहेर जाईल तर विजयी संघ हा सेमी फायनलसाठी क्वालिफाय होईल. भारत आणि वेस्ट इंडिज हे दोन्ही संघ सध्या फॉर्मात आहेत. भारताने गुरुवारी झिम्बाब्वे विरुद्ध सुपर 8 सामना जिंकला, तर वेस्ट इंडिजला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पराभव मिळाला. आता दोन्ही संघांसाठी सेमी फायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी ही करो वा मरो ची लढाई आहे. तेव्हा या सामन्यात टीम इंडियाच्या प्लेईंग 11 मध्ये काही बदल पाहायला मिळू शकतात असं म्हटलं जातंय. 

टीम इंडियात होणार बदल?

झिम्बाब्वे विरुद्ध सामन्यात रिंकू सिंह आणि वॉशिंग्टन सुंदर ऐवजी संजू सॅमसन आणि अक्षर पटेल यांची एंट्री झाली होती. दोघेही सध्या चांगल्या फॉर्मात आहेत तेव्हा वेस्ट इंडिज विरुद्ध सामन्यात सुद्धा ते प्लेईंग 11 मध्ये कायम राहू शकतात. टीम इंडियाचा ओपनर अभिषेक शर्मा हा झिम्बाब्वे विरुद्ध सामन्यात त्याच्या फॉर्ममध्ये परतला त्याने अर्धशतकीय खेळी केली, त्यामुळे ओपनर म्हणून अभिषेक शर्मा आणि संजू सॅमसन हे येतील. तर तिसऱ्या नंबरवर ईशान किशन उतरेल. तर मिडल ऑर्डरमध्ये सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या आणि शिवम दुबे हे मोर्चा सांभाळतील. 

भारतीय फलंदाज हे चांगल्या फॉर्मात परतले तर आता भारतीय गोलंदाजांची बारी आहे. डाव्या हाताचा वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंहने चांगली गोलंदाजी केलीये, तर जसप्रीत बुमराह आणि हार्दिक पंड्या यांनी सुद्धा संघासाठी उत्तम प्रदर्शन केलंय. मात्र स्पिनर गोलंदाज वरुण चक्रवर्ती त्याच्या जुन्या फॉर्ममध्ये दिसत असून तो त्याच्या लांबीवर योग्यरित्या नियंत्रण ठेवण्यात अयशस्वी ठरला आहे आणि तो खूप प्रयोग करत असल्याचे दिसते. वरुण चक्रवर्तीची गोलंदाजी चांगली न झाल्याने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध टीम इंडियाला नुकसान झालं होतं. त्यामुळे कदाचित वेस्ट इंडिज विरुद्ध सामन्यापूर्वी कुलदीप यादवला प्लेईंग 11 मध्ये संधी मिळू शकते. 

भारताची संभाव्य प्लेईंग 11 :

अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, संजू सॅमसन/रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

वेस्ट इंडिजची संभाव्य प्लेईंग 11 :

ब्रेंडन किंग, शाई होप (कर्णधार आणि विकेटकीपर), शिमरॉन हेटमायर, रोवमॅन पोवॅल, शेरफाने रदरफोर्ड, रोस्टन चेज, रोमारिया शेफर्ड, जेसन होल्डर, मैथ्यू फोर्ड, गुडाकेश मोती, शमार जोसेफ

