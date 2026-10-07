/टी20 क्रिकेटमध्ये श्रेयस अय्यरचं ऐतिहासिक शतक, वेस्टइंडीज विरुद्ध शतक ठोकून केला रेकॉर्ड

Shreyas Iyer Century IND VS WI T20 Series : भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यात पाच सामन्यांची टी20 सीरिज खेळवली जात असून यातील पहिला सामना हा ६ ऑक्टोबर रोजी पार पडला. यात भारतीय संघाने 8 विकेटने वेस्ट इंडीजवर विजय मिळवला आणि सीरिजमध्ये 1-0 ने आघाडी घेतली. यापूर्वी वनडे सीरिजमध्ये सुद्धा टीम इंडियाने 2-1 ने आघाडी घेऊन सीरिज जिंकली होती. भारतीय संघ वेस्ट इंडीज विरुद्ध टी20 सीरिज श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात खेळत आहे. मंगळवारी झालेल्या सामन्यात कर्णधार श्रेयस अय्यरने शतकीय खेळी केली आणि तो टी20 फॉर्मेटमध्ये वेस्ट इंडीज विरुद्ध सर्वात वेगवान शतक ठोकणारा भारतीय फलंदाज ठरला आहे. श्रेयस अय्यरने 43 बॉलमध्ये 102 धावा करून नाबाद झाला. श्रेयस अय्यरने 10 चौकार आणि 6 षटकार लगावले.
लखनऊच्या एकना क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवल्या गेलेल्या या सामन्यात श्रेयस अय्यरने नाबाद शतक ठोकलं. या सामन्यात श्रेयस अय्यरने जबरदस्त कामगिरी करून ऐतिहासिक रेकॉर्ड केला. टी20 सामन्यांमध्ये लक्षाचा पाठलाग करताना कर्णधार म्हणून सर्वाधिक धावांची खेळी करण्याचा पराक्रम अय्यरने केला. यापूर्वी हा विक्रम विराट कोहलीच्या नावावर होता. 2019 मध्ये कोहलीने कर्णधार म्हणून लक्षाचा पाठलाग करताना 98 धावांची नाबाद खेळी केली होती.
मागील पाच इनिंगमध्ये चौथ्यांदा श्रेयस अय्यरने 50 हुन जास्त धावा केल्या आहेत. श्रेयस अय्यरने मागील पाच सामन्यांमध्ये 200.59 च्या स्ट्राईक रेटने 335 धावा केल्या. ज्यात त्याने 32 चौकार आणि 17 षटकार लगावले आहेत. एकना क्रिकेट स्टेडियमवर श्रेयस अय्यर टी20 क्रिकेटमध्ये केवळ फक्त एकदा बाद झाला आहे.
भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यात झालेला पहिला सामना भारताने 8 विकेटने जिंकला. भारतीय संघाने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी निवडली. पहिले फलंदाजी करून वेस्टइंडीजने शाई होप आणि शेरफन रदरफोर्डने अर्धशतकीय खेळी करून 171 धावांचा स्कोअर उभा केला. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून, भारतीय संघाने दोन विकेट गमावून अवघ्या 14.4 ओव्हरमध्ये सामना जिंकला.