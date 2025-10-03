English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
ध्रुव जुरेल आणि केएल राहुलने केलेलं 'ते' सेलिब्रेशन कोणासाठी होतं? मॅचनंतर केला खुलासा

IND VS WI :  2 ऑक्टोबर पासून अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यात दोन सामन्यांच्या टेस्ट सीरिजमधील पहिला सामना खेळवला जातोय.  

पूजा पवार | Updated: Oct 3, 2025, 06:49 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

IND VS WI : भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज (India VS West Indies) यांच्यात दोन सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळवली जात आहे. 2 ऑक्टोबर पासून या सीरिजमधील पहिला सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळवला जातोय. सामन्याच्या पहिल्या दिवशी टीम इंडियाने (Team India) फलंदाजीत वेस्ट इंडिजला 162 धावांवर रोखलं होतं.  दुसऱ्या दिवशी टीम इंडियाच्या खेळाडूंनी जबरदस्त फलंदाजी करून शतकीय कामगिरी केली. यात सुरुवातीला केएल राहुल(KL Rahul), ध्रुव जुरेल आणि मग रवींद्र जडेजाने (Ravindra Jadeja) शतक ठोकलं. त्यामुळे टीम इंडियाची धावसंख्या 400 पार पोहोचली. शतक ठोकल्यावर टीम इंडियाचे फलंदाज केएल राहुल आणि ध्रुव जुरेल यांनी खास सेलिब्रेशन केलं. 

केएल राहुलचं 'व्हिसल सेलिब्रेशन' : 

राहुलने 190 चेंडूत कसून खेळत आपले शतक पूर्ण केले. विशेष म्हणजे, हे त्याचे भारतातील जवळपास 9 वर्षांनंतर आलेले शतक होते. 2016 मध्ये इंग्लंडविरुद्ध घरच्या मैदानावर त्याने 199 धावांची खेळी केली होती, तेव्हा तो शतक नंतर 200 च्या उंबरठ्यावर बाद झाला होता. त्यानंतर अनेक वेळा अर्धशतके झळकावूनही शतक हुकत होते. शेवटी वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या या पहिल्या टेस्टमध्ये त्याने ती उणीव भरून काढली. राहुलने बॅट उंचावत, ओठांवर बोट ठेवून शिट्टी वाजवली आणि 'व्हिसल सेलिब्रेशन' केला. त्याचा हा क्षण कॅमेऱ्यात कैद झाला आणि सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. चाहत्यांनी त्याच्या या सेलिब्रेशनला प्रचंड प्रतिसाद दिला असून, बर्‍याच जणांनी त्याला त्याच्या धैर्याचे आणि संयमाचे प्रतीक ठरवले आहे. सामना संपल्यावर केएल राहुलला हे खास सेलिब्रेशन कोणासाठी होतं असा प्रश्न करण्यात आला. तेव्हा राहुलने हे सेलिब्रेशन त्याच्या लहान मुलीसाठी होतं असं सांगितलं. केएल राहुल आणि पत्नी अथिया शेट्टीने 24 मार्च 2025 रोजी मुलीला जन्म दिला. 

ध्रुव जुरेलचं सेलिब्रेशन : 

केएल राहुलनंतर भारताचा स्टार फलंदाज ध्रुव जुरेलने सुद्धा शतक ठोकलं. ध्रुव जुरेलने वेस्ट इंडिज विरुद्ध खेळताना अहमदाबादमध्ये 125 धावा केल्या. यात त्याने 15 चौकार आणि 3 षटकार ठोकले. ध्रुव जुरेलने शतक पूर्ण झाल्यावर खास सेलिब्रेशन केलं आणि त्याने हे शतक भारतीय सैन्याला समर्पित केलं. ध्रुव जुरेलचे वडील निम चंद हे निवृत्त सैनिक आहेत, त्यांनी कारगिल युद्धात सेवा बजावली होती.  

भारताची प्लेईंग 11 : 

यशस्वी जैस्वाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कर्णधार), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वॉशिंग्टन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज

वेस्ट इंडिजची प्लेईंग 11 : 

टॅगेनारिन चंदरपॉल, जॉन कॅम्पबेल, अलिक अथानाझे, ब्रँडन किंग, शाई होप (विकेटकीपर), रोस्टन चेस (कर्णधार), जस्टिन ग्रीव्हस, जोमेल वॅरिकन, खारी पियरे, जोहान लेन, जेडेन सील्स

FAQ : 

भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज टेस्ट सीरिज कशी आहे आणि पहिला सामना कुठे सुरू झाला?
दोन सामन्यांची टेस्ट सीरिज. पहिला सामना २ ऑक्टोबर २०२५ रोजी अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर सुरू. पहिल्या दिवशी वेस्ट इंडिज १६२ धावांवर ऑल आऊट; भारताने १२१/२ केल्या. दुसऱ्या दिवशी भारत ४४८/५ (२८६ धावांची आघाडी).

केएल राहुलचं सेलिब्रेशन काय होतं आणि कोणासाठी?
राहुलने १९० चेंडूत शतक पूर्ण केलं. बॅट उंचावून ओठांवर बोट ठेवून शिट्टी वाजवली ('व्हिसल सेलिब्रेशन'). राहुलने हे सेलिब्रेशन त्याच्या लहान मुलीसाठी होतं

 ध्रुव जुरेलचं सेलिब्रेशन काय होतं?
ध्रुव जुरेलने शतक पूर्ण झाल्यावर खास सेलिब्रेशन केलं आणि त्याने हे शतक भारतीय सैन्याला समर्पित केलं. ध्रुव जुरेलचे वडील निम चंद हे निवृत्त सैनिक आहेत

