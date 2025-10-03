English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'Marwadi Stallion' म्हणजे नेमकं काय? रवींद्र जडेजाने होम ग्राउंडवर ठोकलं अर्धशतक, बॅटवरील चित्राने वेधलं लक्ष

IND VS WI : अहमदाबादमध्ये सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी टीम इंडियाच्या फलंदाजांनी जबरदस्त कामगिरी केली. केएल राहुल (100), ध्रुव जुरेल (125) यांनी शतक ठोकलं तर  एकाच दिवशी भारताचं तिसरं शतक रवींद्र जडेजाच्या बॅटमधून आलं. 

पूजा पवार | Updated: Oct 3, 2025, 05:05 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

IND VS WI : भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज (India VS West Indies) यांच्यात दोन सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळवली जात आहे. 2 ऑक्टोबर पासून या सीरिजमधील पहिला सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळवण्यास झाली. सामन्याच्या पहिल्या दिवशी टीम इंडियाने फलंदाजीत वेस्ट इंडिजला 162 धावांवर रोखलं होतं. दुसऱ्या दिवशी टीम इंडियाच्या खेळाडूंनी जबरदस्त फलंदाजी करून शासकीय कामगिरी केली. यात सुरुवातीला केएल राहुल, ध्रुव जुरेल आणि मग रवींद्र जडेजाने शतक ठोकलं. त्यामुळे टीम इंडियाची धावसंख्या 450 पार पोहोचली. यावेळी रवींद्र जडेजाने (Ravindra Jadeja) शतक ठोकलं आणि सेलिब्रेशन केलं. तेव्हा जडेजाच्या बॅटवरील चित्राने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं.  

पहिल्या दिवशी वेस्ट इंडिज संघाला 162 धावांवर ऑल आउट करण्यात टीम इंडियाच्या गोलंदाजांना यश आलं. यावेळी 44.1 ओव्हरमध्ये वेस्ट इंडीजची पहिली इनिंग संपली. त्यानंतर टीम इंडियाने फलंदाजी करायला सुरुवात केली आणि पहिल्या दिवसाच्या अंती टीम इंडियाची धावसंख्या 2 विकेटवर 121 धावा केल्या. अहमदाबादमध्ये सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी टीम इंडियाच्या फलंदाजांनी जबरदस्त कामगिरी केली. केएल राहुल (100), ध्रुव जुरेल (125) यांनी शतक ठोकलं तर  एकाच दिवशी भारताचं तिसरं शतक रवींद्र जडेजाच्या बॅटमधून आलं. जडेजाने 176 बॉलमध्ये 104 नाबाद धावा केल्या. उभा दरम्यान त्याने 6 चौकार आणि 5 षटकार ठोकले. 

'Marwadi Stallion' म्हणजे नेमकं काय? 

रवींद्र जडेजाच्या बॅटमधून आलेलं हे सहावं शतक होतं. जडेजाने यावेळी बॅट उंचावली आणि सेलिब्रेशन केलं. तेव्हा रवींद्र जडेजाच्या बॅटवरील चिन्ह सर्वांना दिसलं. जडेजाच्या बॅटवर 'Marwadi Stallion' असं लिहिलं होतं. यावर एका घोड्याचं सुद्धा चित्र होतं. Marwadi Stallion चा अर्थ 'मारवाडी घोडे' असा होतो. ही घोड्यांची एक जात आहे जी घोडेस्वारी व्यतिरिक्त हलक्या शेतीच्या कामासाठी वापरली जाते. जडेजा 'राजपुताना' पार्श्वभूमीतून आलेला असून याला घोडेस्वार प्राण्यांबद्दल, विशेषतः घोड्यांबद्दल आपले प्रेम समर्पित करण्यासाठी त्याने त्याच्या बॅटवर हे चित्र कोरलं असावं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

भारताची प्लेईंग 11 :

यशस्वी जैस्वाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कर्णधार), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वॉशिंग्टन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज

वेस्ट इंडिजची प्लेईंग 11 :

टॅगेनारिन चंदरपॉल, जॉन कॅम्पबेल, अलिक अथानाझे, ब्रँडन किंग, शाई होप (विकेटकीपर), रोस्टन चेस (कर्णधार), जस्टिन ग्रीव्हस, जोमेल वॅरिकन, खारी पियरे, जोहान लेन, जेडेन सील्स

