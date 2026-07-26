/भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यात तिसरा सामना, टीम इंडियाच्या प्लेईंग 11 मध्ये होणार बदल

IND VS ZIM T20 Series 3rd Match : भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यात तीन सामन्यांची टी20 सीरिज खेळवली जात असून यातील दुसरा सामना शनिवारी पार पडला. या सामन्यात टीम इंडियाने 90 धावांनी विजय मिळवला आणि यासह सीरिजमध्ये 2-0 ने आघाडी घेतली. आता तिसऱ्या सामन्यात झिम्बाब्वेला पराभूत करून त्यांना क्लीन स्वीप देण्याचा प्रयत्न टीम इंडिया करेल. तिसरा टी20 सामना हा लगेचच 26 जुलै रविवारी होणार आहे. मात्र या सामन्यात भारताच्या प्लेईंग 11 मध्ये काही बदल पाहायला मिळू शकतात. या सामन्यात प्रिन्स यादव दुखापतग्रस्त असल्याने बेंचवरच राहील तर अभिषेक शर्माला सुद्धा आराम दिला जाईल. तसेच हर्ष दुबे या खेळाडूचं पदार्पण होऊ शकतं अशी शक्यता आहे. तेव्हा तिसऱ्या सामन्याची प्लेईंग 11 कशी असणार याविषयी जाणून घेऊयात.
झिम्बाब्वे विरुद्ध तिसऱ्या टी20 सामन्यात प्रभसिमरन सिंहचं पदार्पण होऊ शकतं. तो अभिषेक शर्माला रिप्लेस करू शकतो. मागील काही सामन्यात अभिषेक हा फॉर्मशी निगडित संघर्ष करताना दिसला. त्यामुळे तिसऱ्या सामन्यात त्याला आराम देऊन प्रभसिमरन सिंहची प्लेईंग 11 मध्ये निवड होऊ शकते. प्रभसिमरन सिंहने आयपीएलमध्ये लागोपाठ दोन सीजन 500 हुन अधिक धावांची पार्टनरशिप केली. तसेच प्रिन्स यादव हा दुखापतग्रस्त असल्याने तो पुढील सामन्यात खेळणार नाही माहिती श्रेयस अय्यरने दिले. तेव्हा त्याच्याऐवजी कोणाला संघात संधी दिली जाईल हे पाहणं उत्सुकतेचं आहे.
भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यात तिसरा टी20 सामना हा हरारे स्पोर्ट्स क्लबमध्ये खेळवला जाणार असून मागचे दोन सामने सुद्धा याचं मैदानात खेळवले गेले. हा सामान रविवारी भारतीय वेळेनुसार सायंकाळी 4 : 30 वाजता होणार असून टॉस 4 वाजता होईल. हा सामना प्रेक्षकांना टीव्हीवर युनाइटेड 18 वर पाहायला मिळेल.
भारतीय संघाची संभाव्य प्लेईंग 11 : वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, हर्ष दुबे, मयंक यादव, प्रिंस यादव, यश ठाकुर.
भारतीय संघ : श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा (उपकर्णधार), ईशान किशन (विकेटकीपर), प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, अभिषेक शर्मा, यश ठाकुर, रवि बिश्नोई, हर्ष दुबे, सूर्यांश शेडगे, मयंक यादव, अशोक शर्मा, प्रिंस यादव.