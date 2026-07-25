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6, 6, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4... इशान किशनची दमदार खेळी! झिम्बाब्वेसमोर 220 धावांचे लक्ष्य

इशान किशनने संघासाठी मैदानाच्या चारही बाजूंना धावांचा पाऊस पाडला, त्याच्या या खेळीच्या जोरावर संघ मोठी धावसंख्या उभारण्यात यशस्वी ठरला. या डावामध्ये टीम इंडियाची कामगिरी कशी राहिली यासंदर्भात सविस्तर वाचा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 25, 2026, 06:21 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 06:53 PM IST
6, 6, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4... इशान किशनची दमदार खेळी! झिम्बाब्वेसमोर 220 धावांचे लक्ष्य
Image Credit: भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे सामन्याचा अहवाल (Photo - social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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