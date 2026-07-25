/6, 6, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4... इशान किशनची दमदार खेळी! झिम्बाब्वेसमोर 220 धावांचे लक्ष्य

IND vs NZ : भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यामध्ये सामना सुरु आहे, या सामन्यात भारताच्या संघाने पहिले दोन विकेट्स लवकर गमावल्यानंतर इशान किशनने झिम्बाब्वेच्या गोलंदाजांचा घाम काढला. भारताच्या संघाची चांगली सुरुवात दोन्ही सलामीवीर फलंदाजांनी करुन दिली पण दोन्ही सलामीवीर फलंदाजांनी लवकर विकेट गमावला. त्यानंतर इशान किशन आणि टीम इंडियाचा कर्णधार श्रेयस अय्यर हे फलंदाजी करत होते दोघांनीही संघाचा डाव सांभाळला. इशान किशनने संघासाठी मैदानाच्या चारही बाजूंना धावांचा पाऊस पाडला, त्याच्या या खेळीच्या जोरावर संघ मोठी धावसंख्या उभारण्यात यशस्वी ठरला. या डावामध्ये टीम इंडियाची कामगिरी कशी राहिली यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
भारताच्या संघाने या सामन्यात वेगवान सुरुवात केली, या सामन्यात झिम्बाब्वेचा कर्णधार सिकंदर रझाने नाणेफेक जिंकून पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या सामन्यात भारताच्या संघाने पहिल्या डावात पहिले फलंदाजी करत 219 धावा केल्या. भारतीय संघाच्या कामगिरीमध्ये इशान किशनसोबत तिलक वर्माने देखील टीम इंडियासाठी प्रभावी कामगिरी केली. भारताचा अनुभवी इशान किशनने संघासाठी आजच्या सामन्यामध्ये 81 धावांची खेळी खेळली त्याने या सामन्यात 9 चौकार आणि 2 षटकार मारले.
Innings Break!— BCCI (@BCCI) July 25, 2026
Solid fifties from Ishan Kishan and Tilak Varma propel #TeamIndia to a strong total
Over to our bowlers to defend this
Scorecard https://t.co/Z8UUziVx8d#ZIMvIND pic.twitter.com/1LM7Yv4qyF
तिलक वर्माने संघासाठी महत्वाची खेळी खेळली, या सामन्यात त्याने संघासाठी 29 चेंडूमध्ये 60 धावा केल्या. यामध्ये त्याने 3 षटकार आणि 5 चौकार मारले. भारताचा कर्णधार तिलक वर्माने देखील संघासाठी 25 धावा या सामन्यात केल्या. आजच्या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाची कशी गोलंदाजी राहिल हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. अनेक युवा खेळाडूंचा संघ हा गोलंदाजीमध्ये सामील करण्यात आले आहेत. आता टीम इंडियाचे गोलंदाज कशी कामगिरी करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
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वैभव सूर्यवंशी आणि अभिषेक शर्मा भारतासाठी प्रभावी कामगिरी करण्यात अपयशी ठरले. वैभवने 9 चेंडूंमध्ये 20 धावा केल्या, तर अभिषेक शर्माने 8 चेंडूंमध्ये 8 धावा केल्या. रिंकू सिंगनेही 8 चेंडूंमध्ये 12 धावा केल्या, तर शिवम दुबे ३ चेंडूंमध्ये ६ धावा करून नाबाद राहिला.