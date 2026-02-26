IND vs ZIM Pitch Report: चेपॉकचं चक्रव्यूह! फिरकीला साथ की धावांचा पाऊस? जाणून घ्या पिच रिपोर्ट

IND vs ZIM Pitch report in Marathi t20 world cup 2026 Super 8 Match: आयसीसी पुरुष टी२० विश्वचषक २०२६ स्पर्धेतील सुपर-8 फेरीत आज भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यात महत्त्वाचा सामना रंगणार आहे. सायंकाळी 7 वाजता चेन्नई येथील एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम (चेपॉक) येथे हा सामना होणार असून, दोन्ही संघांसाठी हा लढत ‘करो किंवा मरो’सारखी आहे. सेमीफायनलच्या शर्यतीत टिकून राहण्यासाठी भारताला विजय अनिवार्य आहे. भारताने सुपर-8 मधील पहिल्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेकडून पराभव पत्करला आहे. त्यामुळे उर्वरित सामने मोठ्या फरकाने जिंकणे आणि नेट रनरेट सुधारणा करणे ही संघाची प्राथमिकता असेल. झिम्बाब्वे देखील स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी पूर्ण ताकदीने उतरणार आहे.
इतिहास पाहिला तर चेपॉकची विकेट संथ, कमी उसळी देणारी आणि फिरकी गोलंदाजांना मदत करणारी मानली जाते. पण यंदाच्या विश्वचषकात चित्र थोडे वेगळे दिसत आहे. या स्पर्धेसाठी तयार करण्यात आलेली नवी खेळपट्टी अधिक ताजी आणि चांगल्या उसळीची आहे. फलंदाजांना फटके खेळण्यासाठी मदत होत असल्याचे मागील सामन्यांत दिसले. या सिजनमध्ये चेपॉकवर आतापर्यंत 6 सामने झाले असून सर्वच सामन्यांत 170 पेक्षा जास्त धावा झाल्या आहेत. पहिल्या डावाची सरासरी धावसंख्या सुमारे 182 आहे. यावरून स्पष्ट होते की, यंदा येथे फलंदाजांची चांगलीच चलती आहे.
विशेष म्हणजे, या मैदानावर झालेल्या टी20 सामन्यांत प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघाने 4 तर लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या संघाने 5 सामने जिंकले आहेत. त्यामुळे टॉस जिंकून निर्णय घेणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.
टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यात आतापर्यंत 13 सामने झाले आहेत. त्यापैकी भारताने 10 वेळा विजय मिळवला आहे, तर झिम्बाब्वेने 3 वेळा बाजी मारली आहे. दोन्ही संघ शेवटचेआयसीसी पुरुष टी२० विश्वचषक २०२२ मध्ये आमनेसामने आले होते. त्या वेळी सूर्यकुमार यादवच्या दमदार फलंदाजीमुळे भारताने विजय मिळवला होता. यंदा सूर्यकुमार यादव कर्णधाराच्या भूमिकेत आहे आणि मोठ्या विजयाची अपेक्षा त्याच्याकडून असेल.
भारतीय संघाने चेपॉकवर आतापर्यंत 3 टी20 सामने खेळले असून त्यापैकी 2 जिंकले आहेत. एकमेव पराभव न्यूझीलंडविरुद्ध झाला होता. त्यामुळे या मैदानावर भारताचा अनुभव आणि आत्मविश्वास चांगला आहे.
भारत: संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह.
झिम्बाब्वे: ब्रायन बेनेट, तदिवानाशे मारुमानी, सिकंदर रजा (कप्तान), रयान बर्ल, डायन मायर्स, ताशिंगा मुसेकिवा, रिचर्ड नगारावा, ब्रैड इवांस, टोनी मुनयोंगा, ग्रीम क्रेमर, ब्लेसिंग मुजारबानी.
एकूणच, आजच्या सामन्यात धावांचा पाऊस पडतो की गोलंदाजांचा दबदबा राहतो, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.