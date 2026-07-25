IND vs ZIM Playing : झिम्बाब्वेविरुद्ध दुसऱ्या सामन्यात टीम इंडियात मोठे बदल, 'हा' खेळाडू करणार पदार्पण

IND vs ZIM 2nd T20 : भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यामध्ये मालिकेच्या दुसऱ्या सामन्याला सुरुवात झाली आहे. या सामन्यात झिम्बाब्वेच्या संघाने नाणेफेक जिंकून पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतासाठी वैभव सूर्यवंशी उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहे. 'मेन इन ब्लू' संघाने मागील सामन्यात ७ गडी राखून विजय मिळवला आहे. २ वर्षांनंतर पुनरागमन करणारा मयंक यादवही कहर करत आहे. प्रिन्स यादवही चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे. दुसऱ्या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने महत्वपूर्ण बदल केले आहेत. टीम इंडियाने प्लेइंग 11 मध्ये कोणाला संधी दिली आहे यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
टीम इंडियाच्या प्लेइंग 11 मध्ये मोठे बदल केले आहेत, यामध्ये आज भारताच्या संघासाठी यश ठाकुर हा पदार्पण करणार आहे. तर रिंकू सिंग देखील टीम इंडियासाठी पुनरागमन करताना दिसणार आहे.
वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकिपर), श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, रिंकू सिंग, शिवम दुबे, रवी बिश्नोई, प्रिन्स यादव, यश ठाकूर, मयंक यादव.
ब्रायन बेनेट, बेन कुरान, डिओन मायर्स, सिकंदर रझा (कर्णधार), रायन बर्ल, वेस्ली माधेवेरे, तदिवानाशे मारुमणी (विकेटकीपर), ब्रॅड इव्हान्स, न्यूमन न्यामुरी, रिचर्ड नगारावा, ब्लेसिंग मुझाराबानी.