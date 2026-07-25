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IND vs ZIM Playing : झिम्बाब्वेविरुद्ध दुसऱ्या सामन्यात टीम इंडियात मोठे बदल, 'हा' खेळाडू करणार पदार्पण

भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे या सामन्यात झिम्बाब्वेच्या संघाने नाणेफेक जिंकून पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुसऱ्या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने महत्वपूर्ण बदल केले आहेत. टीम इंडियाने प्लेइंग 11 मध्ये कोणाला संधी दिली आहे यासंदर्भात सविस्तर वाचा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 25, 2026, 04:23 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 04:23 PM IST
IND vs ZIM Playing : झिम्बाब्वेविरुद्ध दुसऱ्या सामन्यात टीम इंडियात मोठे बदल, 'हा' खेळाडू करणार पदार्पण
Image Credit: भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे सामन्यात प्लेइंग 11 (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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IND vs ZIM Playing : झिम्बाब्वेविरुद्ध दुसऱ्या सामन्यात टीम इंडियात मोठे बदल, 'हा' खेळाडू करणार पदार्पण
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