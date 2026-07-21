/IND vs ZIM मालिकेआधी झिम्बाब्वेच्या कर्णधाराने भारताला केलं चॅलेंज! केला मोठा दावा

भारताच्या संघाने तीन सलग मालिका गमावल्यानंतर आता टीम इंडिया झिम्बाब्वे दौऱ्यावर असणार आहे. श्रेयस अय्यर या भारतीय संघाचे कर्णधारपद सांभाळणार आहे, तर गौतम गंभीर भारतीय संघाचा कोच नसणार व्हिव्हिएस लक्ष्मण हा टीम इंडियाचा कोच या मालिकेमध्ये असणार आहे. मागील तीन मालिकांमध्ये भारताच्या संघाच्या खराब कामगिरीमुळे टीम इंडियाला तीन मालिकांमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ 23 जुलैपासून झिम्बाब्वेविरुद्ध तीन सामन्यांची टी20 मालिका खेळणार आहे. या मालिकेआधी आता झिम्बाब्वेचा कर्णधार सिकंदर रझा भारताला आव्हान केले आहे. तो टीम इंडियाविरुद्ध होणाऱ्या मालिकेमध्ये काय म्हणाला यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यामध्ये 23 जुलैपासून मालिकेला सुरुवात होणार आहे, त्याआधी बांग्लादेशविरुद्ध झालेल्या मालिकेत झिम्बाब्वेच्या संघाने कमालीची कामगिरी केली होती. भारताविरुद्ध मालिकेच्या आधी झिम्बाब्वेचा कर्णधार सिकंदर रझा स्टार स्पोर्ट्सला म्हणाला, "या मालिकेत दोन्ही देशांना समान संधी मिळणार आहे. आम्हाला आमच्या संघावर पूर्ण विश्वास आहे. आमचा संघ सातत्याने चांगली कामगिरी करत आहे आणि म्हणूनच मी आत्मविश्वासाने सांगू शकतो की ही मालिका खूप रोमांचक होईल. जिंकण्या-हरण्याचा प्रश्न आहे, तर दोन्ही संघांना ही मालिका जिंकण्याची समान संधी आहे. भारतीय संघ सध्या स्थित्यंतराच्या टप्प्यातून जात आहे, ज्यामुळे ही मालिका आणखी रोमांचक बनते. मला वाटत नाही की ही मालिका एकतर्फी होईल."
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या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये भारतात झालेल्या आयसीसी टी20 विश्वचषक स्पर्धेत झिम्बाब्वेने ऑस्ट्रेलियाला 23 धावांनी पराभूत करून मोठा उलटफेर घडवला होता. त्यानंतर त्यांनी या वर्षी श्रीलंका आणि बांगलादेशविरुद्ध विजय नोंदवले आहेत. भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यामधील आकडेवारीबद्दल सांगायचे झाले तर हे दोन्ही संघ आतापर्यत 14 वेळा आमनेसामने आले आहेत. यामध्ये भारताच्या संघाने 11 सामने जिंकले आहेत तर तीन सामने झिम्बाब्वेच्या संघाने जिंकले आहेत. यामध्ये भारताच्या संघाचे पारडे जड दिसत आहे पण टीम इंडियाची कामगिरी पाहता काहीही होऊ शकते.
झिम्बाब्वेविरुद्ध भारताचा संघ
श्रेयस अय्यर (कर्णधार), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, टिळक वर्मा (उपकर्णधार), इशान किशन (विकेटकिपर), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंग, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभासिमरन सिंग (विकेटकिपर) आणि रवी बिष्णोई, प्रिन्स यादव, यश ठाकूर