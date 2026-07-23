Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /स्पोर्ट्स
  • /सहा पराभवांनंतर श्रेयस अय्यरच्या हाती लागला पहिला विजय! 7 विकेट्सने केले झिम्बाब्वेला पराभूत

सहा पराभवांनंतर श्रेयस अय्यरच्या हाती लागला पहिला विजय! 7 विकेट्सने केले झिम्बाब्वेला पराभूत

भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे मालिकेच्या पहिल्या सामन्यात भारताच्या संघाला विजय मिळवला आहे. या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने 7 विकेट्सने विजय नोंदवला आहे. या सामन्यात भारतीय संघाच्या खेळाडूंची कामगिरी कशी राहिली यासंदर्भात सविस्तर वाचा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 23, 2026, 07:56 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 08:12 PM IST
सहा पराभवांनंतर श्रेयस अय्यरच्या हाती लागला पहिला विजय! 7 विकेट्सने केले झिम्बाब्वेला पराभूत
Image Credit: भारताने झिम्बाब्वेला केलं पराभूत (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
बॉसला किडनी दिली तरीही कंपनीने नोकरीवरून काढलं, नेमकं काय घडलं?
Viral Video1 min ago
2
cockroach janta party9 min ago
3
vaibhav suryavanshi22 min ago
4
Anandwari42 min ago
5
cockroach janta party46 min ago