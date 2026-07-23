/सहा पराभवांनंतर श्रेयस अय्यरच्या हाती लागला पहिला विजय! 7 विकेट्सने केले झिम्बाब्वेला पराभूत

IND vs ZIM Match Highlights : हरारे येथे झालेल्या भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे मालिकेच्या पहिल्या सामन्यात भारताच्या संघाला विजय मिळवला आहे. या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने 7 विकेट्सने विजय नोंदवला आहे. मागील दोन सलग दोन टी20 मालिकांमध्ये झालेल्या पराभवानंतर टीम इंडियाला आता या मालिकेमध्ये विजय मिळाला आहे. मागील काही मालिकांमध्ये टीम इंडियाची कामगिरी फार काही चांगली राहिली नाही त्यामुळे आता या सामन्यात टीम इंडियाच्या विजयानंतर आता नक्कीच खेळाडूंचा आत्मविश्वास वाढणार आहे. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाचा हा पहिला सामन्याचा विजय होता. या सामन्यात भारतीय संघाच्या खेळाडूंची कामगिरी कशी राहिली यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
भारताच्या संघाने नाणेफेक जिंकून पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला या सामन्यात मयंक यादव याने संघाला दमदार सुरुवात करु दिली आणि पहिल्या डावाच्या चेंडूवर विकेट मिळवून दिला. झिम्बाब्वेच्या संघाने पहिले फलंदाजी करत भारतासमोर 126 धावांचे लक्ष्य उभे केले. टीम इंडियाच्या गोलंदाजांनी चांगली सुरुवात भारतीय संघाच्या गोलंदाजीबद्दल सांगायचे झाले तर मयंक यादवने संघाला दोन विकेट्स मिळवून दिले. त्याचबरोबर प्रिन्स यादवने संघाला 2 विकेट्स मिळवून दिले, शिवम दुबे आणि रवी बिश्नोईने संघासाठी प्रत्येकी एक विकेट घेतला.
1st T20I. India Won by 7 Wickets https://t.co/NKa0znQQ3H #TeamIndia #ZIMvIND #1stT20I— BCCI (@BCCI) July 23, 2026
भारतीय संघाच्या फलंदाजीबद्दल सांगायचे झाले तर टीम इंडियाने अभिषेक शर्माची विकेट लवकर गमावली, संघाने पहिला विकेट गमावल्यानंतर वैभव सूर्यवंशी आणि इशान किशन या दोघांनी संघाची खेळी सांभाळली आणि संघाचा डाव सावरला. वैभव सूर्यवंशी याने संघासाठी त्याच्या करिअरचे पहिले आंतरराष्ट्रीय अर्धशतक झळकावले. त्याने 18 चेंडूमध्ये 50 धावा केल्या. इशान किशन याने संघासाठी 24 चेंडूमध्ये 34 धावा केल्या.
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भारताचा कर्णधार श्रेयस वैभव सूर्यवंशी बाद झाल्यानंतर फलंदाजीला आला होता त्याने संघासाठी 24 चेंडूमध्ये 28 धावा केल्या यामध्ये त्याने 3 चौकार मारले. झिम्बाब्वेच्या संघाने पहिले फलंदाजी करत 20 ओव्हरमध्ये 7 विकेट्स गमावून फक्त 125 धावा केल्या होत्या. हे लक्ष्य भारताच्या संघाने सलग पार केले, टीम इंडियाने 125 धावांचे लक्ष्य हे 13.2 ओव्हरमध्ये 3 विकेट्स गमावून विजय मिळवला. या विजयासह भारताच्या संघाने मालिकेमध्ये आघाडी घेतली आहे.