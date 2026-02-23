IND VS ZIM : टीम इंडियाला राहावं लागणार सावधान! झिम्बाब्वेचे 4 खेळाडू ठरू शकतात घातक, एकतर अजूनपर्यंत NOT OUT

IND VS ZIM : टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये (T20 World Cup 2026) टीम इंडियाचा (Team India) दुसरा सुपर 8 सामना हा झिम्बाब्वे विरुद्ध 26 फेब्रुवारी रोजी खेळवला जाणार आहे. चेन्नईच्या चेपॉक स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जाणार असून टीम इंडियासाठी हा सामना अत्यंत महत्वाचा असणार आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झालेल्या सुपर 8 सामन्यात टीम इंडियाचा 76 धावांनी पराभव झाला होता. या पराभवामुळे टीम इंडियाचा नेट रन रेट सुद्धा खूप कमी झाला. त्यामुळे टीम इंडियाला सेमी फायनलच्या रेसमध्ये यायचं असेल तर त्यांना झिम्बाब्वे विरुद्ध सामना काहीही करून जिंकावा लागेल. मात्र सुपर 8 मध्ये झिम्बाब्वेला पराभूत करणं टीम इंडियासाठी सोपं ठरणार नाही.
चेन्नईच्या चेपॉक स्टेडियमवर झिम्बाब्वे विरुद्ध भारत यांच्यात गुरुवारी सुपर 8 चा सामना खेळवला जाणार आहे. झिम्बाब्वेने आतापर्यंतच्या टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये जबरदस्त कामगिरी केलीये. त्यांनी ग्रुप स्टेजमध्ये ऑस्ट्रेलिया आणि श्रीलंका यासारख्या संघांना धूळ चारली. ग्रुपमधील शेवटच्या सामन्यात झिम्बाब्वेने श्रीलंकेला पराभूत करून थेट ग्रुप बीच्या पॉईंट्स टेबलमध्ये अव्वल राहून सुपर 8 मध्ये एंट्री मिळवली. झिम्बाब्वेचा हा उत्कृष्ट फॉर्म टीम इंडियासाठी घातक ठरू शकतो.
झिम्बाब्वेचा ब्रायन बेनेट हा सध्या वर्ल्ड कपमधील टॉप 10 फलंदाजांच्या लिस्टमध्ये सामील आहे. ब्रायन बेनेटने या वर्ल्ड कपमध्ये 3 सामन्यात 175 धावा केल्या असून अद्याप एकदाही तो स्पर्धेत बाद झालेला नाही. ब्रायन बेनेटने आतापर्यंत दोनदा अर्धशतक ठोकलं असून तो खूप काळ मैदानात टिकून फलंदाजी करतो आणि गोलंदाजांना घाम फोडतो.
6 फीट 8 इंच उंची असलेला झिम्बाब्वेचा गोलंदाज ब्लेसिंग मुजरबानी हा टी20 वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये जबरदस्त कामगिरी करतोय. आतापर्यंत त्याने 3 सामन्यात 9 विकेट घेतलेत. आतापर्यंत सर्वाधिक विकेट घेणाऱ्यांच्या लिस्टमध्ये ब्लेसिंग मुजरबानी हा चौथ्या स्थानावर आहे. मुजरबानी हा दक्षिण आफ्रिकेच्या लुंगी एंगिडी प्रमाणे गोलंदाजीत विविधता आणतो, त्यामुळे ब्लेसिंग मुजरबानीची गोलंदाजी टीम इंडियाच्या फलंदाजांना त्रासदायक ठरू शकते. त्यामुळे या सामन्यात टीम इंडियाच्या फलंदाजांची कसोटी लागणार आहे.
28 वर्षांचा वेगवान गोलंदाज ब्रॅड इवांसने चांगला गोलंदाजी परफॉर्मन्स दाखवलाय. टी20 वर्ल्ड कपमध्ये 8 पेक्षा कमी इकोनॉमी रेटने गोलंदाजी ब्रॅड इवांसने केलीये. ब्रॅड इवांसने 3 सामन्यात 8 विकेट घेतलेत. त्याने 7.35 इकोनॉमीने गोलंदाजी केली आहे. 28 टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात त्याने आतापर्यंत 44 विकेट घेतलेत.
झिम्बाब्वेचा कर्णधार सिकंदर रजाने टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये ज्या प्रकारे संघाचं नेतृत्व केलंय. सिकंदर रजाने ओमान विरुद्ध नाबाद 5, ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध नाबाद 25 आणि श्रीलंका विरुद्ध 45 धावा केल्या. तीन सामन्यात त्याने एक विकेट घेतलीये. सिकंदर रजा कमी वेळेत मोठा इम्पॅक्ट टाकतो. तसेच तो रणनीती बनवण्यात माहीर आहे. त्यामुळे तो भारतासाठी सुपर 8 सामन्यात धोकादायक ठरू शकतो.