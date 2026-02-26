IND VS ZIM : झिम्बाब्वेने टॉस जिंकला! कर्णधार सूर्याने टीम इंडियाच्या प्लेईंग 11 मध्ये केले 2 मोठे बदल

IND VS ZIM Super 8 : चेन्नईच्या चेपॉक स्टेडियमवर भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यात सुपर 8 चा दुसरा सामना खेळवला जातोय. हा सामना दोन्ही संघांसाठी करो वा मरो चा ठरणार असून यात विजयी होणारा संघ हा सेमी फायनलमध्ये प्रवेश मिळणाऱ्या शर्यतीत कायम राहील तर पराभूत होणारं संघ थेट स्पर्धेतून बाहेर होईल. या सामन्याचा टॉस झिम्बाब्वे कर्णधार सिकंदर रजाने जिंकला असून त्याने प्रथम गोलंदाजी निवडली. तर भारताला प्रथम फलंदाजीसाठी आव्हान दिले. यात कर्णधार सूर्यकुमार यादवने टीम इंडियाच्या प्लेईंग 11 मध्ये दोन बदल केले.
भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे सामन्यात टीम इंडियाच्या प्लेईंग 11 मध्ये दोन बदल झालेत. झिम्बाब्वेने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतल्याने टीम इंडियाला फलंदाजीसाठी मैदानात प्रथम उतरावं लागेल. यात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पहिला सुपर ८ सामना गमावलेल्यात टीम इंडियात झिम्बाब्वे विरुद्ध सामन्यासाठी दोन महत्वाचे बदल करण्यात आलेत. यात वॉशिंग्टन सुंदरच्या ऐवजी अक्षर पटेल तर रिंकू सिंहच्या ऐवजी संजू सॅमसनला संधी देण्यात आलीये. संजू सॅमसन हा फलंदाजी सोबतच या सामन्यात विकेटकिपिंग करताना दिसेल असं कर्णधार सूर्यकुमार यादवने म्हटलं.
तादिवानाशे मारुमणी (विकेटकिपर), ब्रायन बेनेट, डायन मायर्स, रायन बर्ल, सिकंदर रझा (कर्णधार), टोनी मुन्योंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्रॅड इव्हान्स, टिनोटेंडा मापोसा, ब्लेसिंग मुझाराबानी, रिचर्ड नागरावा
संजू सॅमसन (विकेटकिपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह