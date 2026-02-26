English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
सॅमसन नाही झिम्बाब्वे विरुद्ध खेळणार 32 वर्षांचा स्टार खेळाडू, टीम इंडियासाठी ठरणार ट्रंप कार्ड

IND VS ZIM : दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झालेल्या पराभवानंतर भारताच्या प्लेईंग 11 मध्ये मोठा बदल पाहायला मिळू शकतो. ज्यात स्टार ऑलराऊंडरचं पुनरागमन होण्याची शक्यता आहे. माजी हेड कोच रवी शास्त्री यांनी देखील याबाबत वक्तव्य केलंय.   

पूजा पवार | Updated: Feb 26, 2026, 05:24 PM IST
Photo Credit - Social Media

IND VS ZIM : चेन्नईच्या चेपॉक स्टेडियमवर भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे (IND VS ZIM) यांच्यात सुपर 8 चा सामना खेळवला जाणार आहे. दोन्ही संघांचा सुपर 8 मधील हा दुसरा सामना असून हा सामना दोन्ही संघांसाठी करो वा मरोचा असणार आहे. भारत आणि झिम्बाब्वे या दोन्ही संघांनी त्यांचा सुपर 8 फेरीतील पहिला सामना गमावला. त्यामुळे सेमी फायनलच्या रेसमधील आव्हान कायम ठेवायच असेल तर त्यांना या सामन्यात विजय मिळवावा लागेल आणि जो संघ पराभूत होईल तो थेट सेमी फायनलच्या रेसमधून बाहेर पडेल. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झालेल्या पराभवानंतर भारताच्या प्लेईंग 11 मध्ये मोठा बदल पाहायला मिळू शकतो. ज्यात स्टार ऑलराऊंडर अक्षर पटेलचं (Axar Patel) पुनरागमन जवळपास निश्चित मानलं जातंय. 

रवि शास्त्री काय म्हणाले? 

टीम इंडियाचा माजी हेड कोच रवी शास्त्री यांचं म्हणणं आहे की, भारताला दुसऱ्या सुपर 8 मध्ये 32 वर्षीय ऑलराऊंडर अक्षर पटेलला प्लेईंग 11 मध्ये सामील करायला हवं. दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध सुपर 8 सामन्यातून अक्षर पटेलला बाहेर काढण्याचा निर्णय सर्वांनाच आश्चर्यचकित करणारा होता. खासकरून तेव्हा जेव्हा संघात तो उपकर्णधार म्हणून भूमिका बजावत होता. पराभवानंतर कोच आणि कर्णधाराच्या निर्णयावर खूप टीका करण्यात आली. 

दुसऱ्या सुपर 8 सामन्यात वॉशिंग्टन सुंदरला बाहेर करून अक्षर पटेलचं पुनरागमन निश्चित मानलं जातंय. मात्र रवी शास्त्रीचं म्हणणं आहे की वॉशिंग्टन सुंदर आणि अक्षर पटेल या दोघांना एकत्र खेळवायला हवं. रवी शास्त्रीने म्हटले की, 'अक्षर पटेलला संघात परत आणले पाहिजे. संघाला त्याच्या अनुभवाची गरज आहे. मला वाटते की अक्षर आणि सुंदर दोघांनाही खेळवले पाहिजे. यामुळे संघाला एक अतिरिक्त पर्याय मिळेल. कारण कोणत्याही दिवशी असं होऊ शकतं की तुमचा एक गोलंदाज चांगलं प्रदर्शन करत नाही, जसं रविवारी वरुण चक्रवर्ती सोबत झालं'. 

अक्षर पटेल नंबर 8 वर फलंदाजी करू शकतो : 

माजी हेड कोच रवी शास्त्री म्हणाले की, 'जर अक्षर पटेल झिम्बाब्वे विरुद्ध खेळतो तर तो नंबर 8 वर फलंदाजीसाठी उतरू शकतो. नंबर 5 वर हार्दिक पंड्या आहे, नंबर 6 वर शिवम दुबे आणि नंबर 7 वर वॉशिंग्टन सुंदर. अक्षर पटेल हा नंबर 5 वर सुद्धा फलंदाजीसाठी येऊ शकतो. जर टी 20 क्रिकेटमध्ये 8 फलंदाज मिळून सुद्धा चांगलं करू शकत नसतील तर मग संघात काहीना काही गडबड नक्की आहे. खासकरून तेव्हा जेव्हा संघात एवढी ताकद आहे. संघाची कमतरता अशी आहे की ते स्वतःला अतिरिक्त गोलंदाजीचा पर्याय देत नाहीत, जे मला खूप महत्वाचे वाटते'. ऑस्ट्रेलियाचा माजी कर्णधार रिकी पॉन्टिंगनेही अक्षर पटेलला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये समाविष्ट करण्याचे समर्थन केले.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

