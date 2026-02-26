सॅमसन नाही झिम्बाब्वे विरुद्ध खेळणार 32 वर्षांचा स्टार खेळाडू, टीम इंडियासाठी ठरणार ट्रंप कार्ड

IND VS ZIM : चेन्नईच्या चेपॉक स्टेडियमवर भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे (IND VS ZIM) यांच्यात सुपर 8 चा सामना खेळवला जाणार आहे. दोन्ही संघांचा सुपर 8 मधील हा दुसरा सामना असून हा सामना दोन्ही संघांसाठी करो वा मरोचा असणार आहे. भारत आणि झिम्बाब्वे या दोन्ही संघांनी त्यांचा सुपर 8 फेरीतील पहिला सामना गमावला. त्यामुळे सेमी फायनलच्या रेसमधील आव्हान कायम ठेवायच असेल तर त्यांना या सामन्यात विजय मिळवावा लागेल आणि जो संघ पराभूत होईल तो थेट सेमी फायनलच्या रेसमधून बाहेर पडेल. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झालेल्या पराभवानंतर भारताच्या प्लेईंग 11 मध्ये मोठा बदल पाहायला मिळू शकतो. ज्यात स्टार ऑलराऊंडर अक्षर पटेलचं (Axar Patel) पुनरागमन जवळपास निश्चित मानलं जातंय.
टीम इंडियाचा माजी हेड कोच रवी शास्त्री यांचं म्हणणं आहे की, भारताला दुसऱ्या सुपर 8 मध्ये 32 वर्षीय ऑलराऊंडर अक्षर पटेलला प्लेईंग 11 मध्ये सामील करायला हवं. दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध सुपर 8 सामन्यातून अक्षर पटेलला बाहेर काढण्याचा निर्णय सर्वांनाच आश्चर्यचकित करणारा होता. खासकरून तेव्हा जेव्हा संघात तो उपकर्णधार म्हणून भूमिका बजावत होता. पराभवानंतर कोच आणि कर्णधाराच्या निर्णयावर खूप टीका करण्यात आली.
दुसऱ्या सुपर 8 सामन्यात वॉशिंग्टन सुंदरला बाहेर करून अक्षर पटेलचं पुनरागमन निश्चित मानलं जातंय. मात्र रवी शास्त्रीचं म्हणणं आहे की वॉशिंग्टन सुंदर आणि अक्षर पटेल या दोघांना एकत्र खेळवायला हवं. रवी शास्त्रीने म्हटले की, 'अक्षर पटेलला संघात परत आणले पाहिजे. संघाला त्याच्या अनुभवाची गरज आहे. मला वाटते की अक्षर आणि सुंदर दोघांनाही खेळवले पाहिजे. यामुळे संघाला एक अतिरिक्त पर्याय मिळेल. कारण कोणत्याही दिवशी असं होऊ शकतं की तुमचा एक गोलंदाज चांगलं प्रदर्शन करत नाही, जसं रविवारी वरुण चक्रवर्ती सोबत झालं'.
माजी हेड कोच रवी शास्त्री म्हणाले की, 'जर अक्षर पटेल झिम्बाब्वे विरुद्ध खेळतो तर तो नंबर 8 वर फलंदाजीसाठी उतरू शकतो. नंबर 5 वर हार्दिक पंड्या आहे, नंबर 6 वर शिवम दुबे आणि नंबर 7 वर वॉशिंग्टन सुंदर. अक्षर पटेल हा नंबर 5 वर सुद्धा फलंदाजीसाठी येऊ शकतो. जर टी 20 क्रिकेटमध्ये 8 फलंदाज मिळून सुद्धा चांगलं करू शकत नसतील तर मग संघात काहीना काही गडबड नक्की आहे. खासकरून तेव्हा जेव्हा संघात एवढी ताकद आहे. संघाची कमतरता अशी आहे की ते स्वतःला अतिरिक्त गोलंदाजीचा पर्याय देत नाहीत, जे मला खूप महत्वाचे वाटते'. ऑस्ट्रेलियाचा माजी कर्णधार रिकी पॉन्टिंगनेही अक्षर पटेलला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये समाविष्ट करण्याचे समर्थन केले.