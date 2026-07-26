/झिम्बाब्वे विरुद्ध विजयानंतर टीम इंडियाला मोठा धक्का! स्टार खेळाडूला दुखापत, शेवटच्या सामन्यात खेळणार नाही?

Prince Yadav Injured : भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यात तीन सामन्यांची टी20 सीरिज खेळवली जात असून यातील दुसरा सामना शनिवारी 26 जुलै रोजी पार पडला. या सामन्यात भारताने प्रथम फलंदाजी करून तब्बल 219 धावांचा स्कोअर उभा केला. तर विजयासाठी 220 धावांचे आव्हान दिले होते, मात्र हे आव्हान पूर्ण करण्यात झिम्बाब्वेचा संघ अयशस्वी ठरला आणि अवघ्या 129 धावांवर ऑलआउट झाला. यामुळे टीम इंडियाने सीरिजमध्ये 2-0 ने विजयी आघाडी मिळवली आहे. मात्र या दरम्यान टीम इंडियाचा स्टार क्रिकेटर प्रिन्स यादवला दुखापत झाल्याची माहिती समोर येत आहे.
झिम्बाब्वेच्या दोन विकेट घेणारा भारतीय गोलंदाज प्रिन्स यादव याला दुखापत झाली. ज्यामुळे रविवारी होणाऱ्या झिम्बाब्वे विरुद्ध टी २० सीरिजमधील तिसऱ्या सामन्यात प्लेईंग 11 मध्ये बदल होऊ शकतो. प्रिन्स यादव जेव्हा त्याची दुसरी ओव्हर टाकायला गेला तेव्हा हॅमस्ट्रिंग स्ट्रेचमुळे लंगडत मैदानाबाहेर गेला. दुखापत होण्यापूर्वी त्याने 1.2 ओव्हरमध्ये 8 बॉल टाकले आणि दोन विकेट सुद्धा घेतल्या. प्रिन्स यादवने सीरिजमध्ये एकूण दोन सामन्यात 32 बॉल टाकले आणि ४ विकेट घेतल्या. प्रिन्सने 7.25 इकॉनमी सोबत 29 धावा दिल्या.
सामना संपल्यावर टीम इंडियाचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने सांगितलं की, 'दुदैवाने आमचा खेळाडू प्रिन्स यादव हा दुखापतग्रस्त झाला आहे. ज्यामुळे ती रविवारी होणाऱ्या तिसऱ्या सामन्यातून तो बाहेर राहील. ईशान आणि तिलक यांची फलंदाजी अप्रतिम होती. मला वाटले होते की 180-200 धावांची धावसंख्या पुरेशी ठरेल, पण आम्ही 220 धावांपर्यंत मजल मारली. खेळाच्या दृष्टीने योग्य दृष्टिकोन बाळगणे आणि वर्तमानात जगणे या गोष्टीच सर्वात महत्त्वाच्या असतात'. जर प्रिन्स यादव हा फिट होऊ शकत नाही तर अशोक शर्मा याला संधी दिली जाऊ शकते. अशोक वर्माने याच टी20 सीरिजच्या पहिल्या सामन्यात पदार्पण केले होते.
भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यात टी20 सीरिज सुरु असून यांच्यातील शेवटचा टी20 सामना हा रविवार 26 जुलै रोजी संध्याकाळी 4:30 वाजता होणार आहे. टीम इंडियाची नजर ही झिम्बाब्वेला क्लीन स्वीप देण्याकडे असेल. या सामन्याचे टीव्हीवर लाईव्ह प्रक्षेपण यूनाइट8 स्पोर्ट्स चॅनलवर होईल .