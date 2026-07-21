/टीम इंडियाचा हेड कोच बदलला, आता झिम्बाब्वे विरुद्ध टी20 सीरिजमध्ये तरी पराभवाचा शिक्का पुसणार टीम इंडिया?

IND VS ZIM : भारतीय क्रिकेट संघाचा झिम्बाब्वे दौरा हा 23 जुलै पासून सुरु होतोय. यावेळी टीम इंडियासोबत हेड कोच गौतम गंभीर नसणार आहे. अशातच टीम इंडियाच्या हेड कोच पदाची जबाबदारी व्हीव्हीएस लक्ष्मण याच्यावर असणार आहे. यापूर्वी देखील व्हीव्हीएस लक्ष्मण याने टीम इंडियाचा कोच पदाची जबाबदारी परदेश दौऱ्यांवर पाहिली आहे. टी20 वर्ल्ड कप 2026 जिंकल्यापासून टीम इंडियाला पदरी सतत पराभव येतोय. आतापर्यंत झालेल्या 10 सामन्यापैकी 8 सामन्यात भारताला पराभव स्वीकारावा लागला. यातील अनेक सामन्यांमध्ये टीम इंडिया लाजिरवाण्या पद्धतीने पराभूत झाली. तेव्हा टीम इंडियाचा लागोपाठ पराभव होत असताना झिम्बाब्वे विरुद्ध टी20 सीरिजमध्ये भारतीय संघ पराभवाचा शिक्का पुसू शकतो का? हे पाहणं आता महत्वाचं ठरणार आहे.
टीम इंडिया सोबत व्हीव्हीएस लक्ष्मणचा कोचिंग डेब्यू 2022 मध्ये झाला होता. 2022 मध्ये आयर्लंड विरुद्ध सामन्यात त्याने टी20 सीरीजमध्ये कोचिंग केली होती. यावेळी 2-0 ने आघाडी घेत भारतीय संघाने टी20 सीरिज नावावर केली होती. 2022 मध्ये टी20 फॉरमॅटमध्ये खेळवण्यात आलेल्या आशिया कपमध्ये भारतीय संघाने पाच सामने व्हीव्हीएस लक्ष्मणच्या मार्गदर्शनाखाली खेळले होते. व्हीव्हीएस लक्ष्मणच्या कोचिंगमध्ये भारताने टी20 फॉरमॅटमध्ये खेळवण्यात आलेल्या 2023 आशियायी खेळात सुवर्ण पदक जिंकलं होतं. 2024 मध्ये व्ही.व्ही.एस. लक्ष्मण यांच्या मार्गदर्शनाखाली टीम इंडियाने झिम्बाब्वेचा दौराही केला. या दौऱ्यात खेळली गेलेली पाच सामन्यांची टी20 मालिका भारताने 1-1 अशा फरकाने जिंकली.
भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यात तीन सामन्यांची टी20 सीरिज खेळवली जाणार आहे.
पहिला टी20 सामना -23 जुलै - हरारे स्पोर्ट्स क्लब
दुसरा टी20 सामना - 25 जुलै - हरारे स्पोर्ट्स क्लब
तिसरा टी20 सामना - 26 जुलै - हरारे स्पोर्ट्स क्लब
टी20 वर्ल्ड कप 2026 ची स्पर्धा जिंकल्या पासून आतापर्यंत भारतीय संघाने दोन टी20 सीरिज खेळल्या यापैकी दोन्ही सीरिजमध्ये भारतीय संघाचा पराभव झाला. भारतीय संघाला आयर्लंड विरुद्ध खेळवण्यात आलेल्या दोन पैकी दोन सामन्यात पराभव मिळाला. तर इंग्लंड विरुद्ध पाच सामन्यांच्या टी20 सीरिजमध्ये भारताने 4-0 ने सीरिज गमावली यात पहिला सामना पावसामुळे रद्द झालेला. टीम इंडियाच्या या पराभवानंतर हेड कोच गौतम गंभीर आणि कर्णधार श्रेयस अय्यर मोठ्या प्रमाणात ट्रोल करण्यात आले. तेव्हा टी20 सीरिजमध्ये भारतीय संघ त्यांचा पराभवाचा शिक्का पुसणार का? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.