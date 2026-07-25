/टीम इंडियाचा मोठा विजय, झिम्बाब्वेला 90 धावांनी केले पराभूत, मालिकेत अभेद्य आघाडी

IND vs ZIM 2nd T20 : भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यामध्ये टी20 मालिकेचा दुसरा सामना पार पडला, या सामन्यात भारताच्या संघाने बाजी मारली आहे. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात भारताच्या संघाने हा मालिकेचा पहिला विजय नावावर केला आहे. भारताच्या संघाने पहिल्या सामन्यामध्ये झिम्बाब्वेला 7 विकेट्सने पराभूत केले होते, या सामन्यात भारताने 90 धावांनी झिम्बाब्वेला पराभूत करुन मालिकेत आता अभेद्य आघाडी घेतली आहे. वैभव सूर्यवंशीने या सामन्यात अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी नाही मागील सामन्यात त्याने अर्धशतक झळकावले होते. आजच्या सामन्यामध्ये टीम इंडियाच्या फलंदाजांची आणि गोलंदाजी कामगिरीचा अहवाल या लेखामध्ये सविस्तर वाचा.
झिम्बाब्वेच्या संघाने नाणेफेक जिंकले पहिले गोलंदाजीचा निर्णय घेतला होता. या सामन्यात भारताच्या संघाने पहिले फलंदाजी करत 219 धावा केल्या होत्या, टीम इंडियाने झिम्बाब्वेसमोर 220 धावांचे लक्ष्य उभे केले होते. या सामन्यातील भारतीय फलंदाजांच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर आजच्या सामन्यामध्ये इशान किशन आणि तिलक वर्मा यांनी प्रभावी कामगिरी केली. इशान किशनने आजच्या सामन्यात टीम इंडियासाठी सर्वाधिक 81 धावा केल्या, तर तिलक वर्माने संघासाठी 60 धावा केल्या. दोघांच्या या खेळामुळे टीम इंडियाला मोठी धावसंख्या उभारता आली.