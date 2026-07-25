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टीम इंडियाचा मोठा विजय, झिम्बाब्वेला 90 धावांनी केले पराभूत, मालिकेत अभेद्य आघाडी

भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यामध्ये सामना पार पडला, या सामन्यामध्ये टीम इंडियाने विजय मिळवून मालिकेमध्ये अभेद्य आघाडी घेतली आहे. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात भारताच्या संघाने हा दुसरा विजय नावावर केला आहे.

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 25, 2026, 08:06 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 08:06 PM IST
टीम इंडियाचा मोठा विजय, झिम्बाब्वेला 90 धावांनी केले पराभूत, मालिकेत अभेद्य आघाडी
Image Credit: भारताचा 90 धावांनी विजय (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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