खुन्नस देत होता बॉलर, वैभव सूर्यवंशीने थेट स्टेडियमच्या बाहेर मारला सिक्स, 24 बॉलमध्ये केलं अर्धशतक

IND VS ZIM : अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये टीम इंडियाने (Team India) ग्रुप स्टेजचे सर्व सामने जिंकून सुपर सिक्स स्टेजमध्ये स्थान मिळवलं. या सुपर सिक्स स्टेजमध्ये भारताचा पहिला सामना हा झिम्बाब्वे विरुद्ध झाला. हा सामना बुलावायोच्या क्वींस स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियमवर खेळवण्यात आलं असून यात भारताचा 14 वर्षीय फलंदाज वैभव सूर्यवंशीने (Vaibhav Suryavanshi) विस्फोटक फलंदाजी केली. झिम्बाब्वेच्या अंडर 19 संघाने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्यानंतर वैभव सूर्यवंशी आणि त्याचा जोडीदार एरोन जॉर्जने टीम इंडियासाठी वेगवान सुरुवात करून दिली. दोघांनी पहिल्या विकेटसाठी 44 धावांची भागीदारी केली. एरोन जॉर्ज 23 धावा करून आउट झाला पण वैभवने झिम्बाब्वेच्या गोलंदाजांची धुलाई केली.
वैभव सूर्यवंशीने फलंदाजी करताना 30 बॉलमध्ये 52 धावांची खेळी केली या दरम्यान त्याने 4 सिक्स आणि 4 चौकार लगावले. यावेळी झिम्बाब्वेच्या गोलंदाजांवर दबाव वाढला होता, तेव्हा 5 व्या ओव्हरमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा झाला. वैभव सूर्यवंशीने झिम्बाब्वेचा वेगवान गोलंदाजाच्या 5 व्या बॉलवर जबरदस्त षटकार ठोकला. यावेळी बॉल स्टेडियमच्या बाहेर गेला आणि तो परत आणायला सुद्धा खूप वेळ झाला.
वैभव सूर्यवंशीने स्टेडियम बाहेर जबरदस्त सिक्स मारल्यावर सुद्धा झिम्बाब्वेचा वेगवान गोलंदाज पनाशे मजाई त्याला डोळे दाखवत राहिला. मग भारतीय खेळाडू सुद्धा कुठे मागे हटणार होते. जेवढ्या वेळ मजाई हा वैभव सूर्यवंशीला डोळे दाखवत होता तोपर्यंत त्याने वैभवने सुद्धा त्याचे डोळे मिचकावले नाहीत आणि तो सुद्धा त्याच्याकडे तसाच बघत होता. त्यानंतर, पुढच्याच ओव्हरमध्ये त्याने मजाईच्या गोलंदाजीवर 2 सिक्स आणि एक चौकार ठोकला आणि 18 धावा केल्या.
South African commentator's reaction on a monster six by Vaibhav Suryavanshi. pic.twitter.com/Pe5XxN8e9w
Gangadhar (90andypycroft) January 5, 2026
झिम्बाब्वे विरुद्ध सामन्यात वैभव सूर्यवंशी ज्या अंदाजात खेळत होता असं वाटलं की त्याच्या बॅटमधून अजून एक शतक येणार आहे. पण 30 बॉलवर 52 धावा करून वैभव बाद झाला. त्याने 24 बॉलमध्ये अर्धशतक ठोकलं. 14 वर्षीय वैभवने त्याच्या खेळीदरम्यान चार चौकार आणि चार सिस्क मारले. टीम इंडियाकडून विहान मल्होत्राने 109 धावांची खेळी करत अर्धशतक ठोकले. टीम इंडियाने 8 विकेट्स गमावून 352 धावांची खेळी केली आणि टीम इंडियाला 353 धावांचे आव्हान दिले.