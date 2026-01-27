English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • खुन्नस देत होता बॉलर, वैभव सूर्यवंशीने थेट स्टेडियमच्या बाहेर मारला सिक्स, 24 बॉलमध्ये केलं अर्धशतक

खुन्नस देत होता बॉलर, वैभव सूर्यवंशीने थेट स्टेडियमच्या बाहेर मारला सिक्स, 24 बॉलमध्ये केलं अर्धशतक

 IND VS ZIM : सुपर सिक्स स्टेजमध्ये भारताचा पहिला सामना हा झिम्बाब्वे विरुद्ध सुरु आहे. या सामन्यात टीम इंडियाचा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीने 24 बॉलमध्ये अर्धशतक ठोकलं. दरम्यान 5 व्या ओव्हरमध्ये मैदानात हायव्होल्टेज ड्रामा पाहायला मिळाला.    

पूजा पवार | Updated: Jan 27, 2026, 06:01 PM IST
खुन्नस देत होता बॉलर, वैभव सूर्यवंशीने थेट स्टेडियमच्या बाहेर मारला सिक्स, 24 बॉलमध्ये केलं अर्धशतक
Photo Credit - Social Media

 IND VS ZIM : अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये टीम इंडियाने (Team India) ग्रुप स्टेजचे सर्व सामने जिंकून सुपर सिक्स स्टेजमध्ये स्थान मिळवलं. या सुपर सिक्स स्टेजमध्ये भारताचा पहिला सामना हा झिम्बाब्वे विरुद्ध  झाला. हा सामना बुलावायोच्या क्वींस स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियमवर खेळवण्यात आलं असून यात भारताचा 14 वर्षीय फलंदाज वैभव सूर्यवंशीने (Vaibhav Suryavanshi) विस्फोटक फलंदाजी केली. झिम्बाब्वेच्या अंडर 19 संघाने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्यानंतर वैभव सूर्यवंशी आणि त्याचा जोडीदार एरोन जॉर्जने टीम इंडियासाठी वेगवान सुरुवात करून दिली. दोघांनी पहिल्या विकेटसाठी 44 धावांची भागीदारी केली. एरोन जॉर्ज 23 धावा करून आउट झाला पण वैभवने झिम्बाब्वेच्या गोलंदाजांची धुलाई केली. 

Add Zee News as a Preferred Source

वैभव सूर्यवंशीने फलंदाजी करताना 30 बॉलमध्ये 52 धावांची खेळी केली या दरम्यान त्याने 4 सिक्स आणि 4 चौकार लगावले. यावेळी झिम्बाब्वेच्या गोलंदाजांवर दबाव वाढला होता, तेव्हा 5 व्या ओव्हरमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा झाला. वैभव सूर्यवंशीने झिम्बाब्वेचा वेगवान गोलंदाजाच्या 5 व्या बॉलवर जबरदस्त षटकार ठोकला. यावेळी बॉल स्टेडियमच्या बाहेर गेला आणि तो परत आणायला सुद्धा खूप वेळ झाला. 

वैभव सूर्यवंशी गोलंदाजाने घेतला पंगा : 

वैभव सूर्यवंशीने स्टेडियम बाहेर जबरदस्त सिक्स मारल्यावर सुद्धा झिम्बाब्वेचा वेगवान गोलंदाज पनाशे मजाई त्याला डोळे दाखवत राहिला. मग भारतीय खेळाडू सुद्धा कुठे मागे हटणार होते. जेवढ्या वेळ मजाई हा वैभव सूर्यवंशीला डोळे दाखवत होता तोपर्यंत त्याने वैभवने सुद्धा त्याचे डोळे मिचकावले नाहीत आणि तो सुद्धा त्याच्याकडे तसाच बघत होता. त्यानंतर, पुढच्याच ओव्हरमध्ये त्याने मजाईच्या गोलंदाजीवर 2 सिक्स आणि एक चौकार ठोकला आणि 18 धावा केल्या. 

हेही वाचा : ICC ने बांगलादेशी पत्रकारांना T20 वर्ल्ड कपमध्ये का दिली 'नो एंट्री'? समोर आलं मोठं कारण

वैभव सूर्यवंशीने केलं अर्धशतक :  

झिम्बाब्वे विरुद्ध सामन्यात वैभव सूर्यवंशी ज्या अंदाजात खेळत होता असं वाटलं की त्याच्या बॅटमधून अजून एक शतक येणार आहे. पण 30 बॉलवर 52 धावा करून वैभव बाद झाला. त्याने 24 बॉलमध्ये अर्धशतक ठोकलं. 14 वर्षीय वैभवने त्याच्या खेळीदरम्यान चार चौकार आणि चार सिस्क मारले. टीम इंडियाकडून विहान मल्होत्राने 109 धावांची खेळी करत अर्धशतक ठोकले. टीम इंडियाने 8 विकेट्स गमावून 352 धावांची खेळी केली. टीम इंडियाने 8 विकेट्स गमावून 352 धावांची खेळी केली आणि टीम इंडियाला 353 धावांचे आव्हान दिले. 

 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
Vaibhav SooryavanshiInd vs Zimmarathi newsCricket NewsU19 World Cup 2026

इतर बातम्या

खुन्नस देत होता बॉलर, वैभव सूर्यवंशीने थेट स्टेडियमच्या बाह...

स्पोर्ट्स