IND VS ZIM : 'अभिषेक शर्माला ब्रेक द्या!' भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे सामन्यापूर्वी वीरेंद्र सेहवागचं विधान, नव्या ओपनरला मिळणार संधी?

IND VS ZIM : टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये (T20 World Cup 2026) भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे (IND VS ZIM) यांच्यात सुपर 8 चा दुसरा सामना खेळवला जाणार आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झालेल्या पहिल्या सुपर 8 सामन्यात भारताचा ७६ धावांनी दारुण पराभव झाल्याने टीम इंडियाच्या नेट रन रेटला मोठा धक्का पोहोचला. त्यामुळे टीम इंडियाला आता सेमी फायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी झिम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडिज यांच्या विरुद्ध उर्वरित सुपर 8 चे सामने काहीही करून जिंकावे लागतील. सुपर 8 मध्ये भारताचा दुसरा सामना झिम्बाब्वे विरुद्ध 26 फेब्रुवारी रोजी चेन्नईत होणार आहे. अशातच भारताच्या प्लेईंग 11 मध्ये बदल पाहायला मिळू शकतो. भारताचा दिग्गज माजी क्रिकेटर वीरेंद्र सेहवागने विधान केलं की झिम्बाब्वे विरुद्ध सामन्यात अभिषेक शर्माला ब्रेक द्यायला हवा.
भारताचा माजी क्रिकेटर वीरेंद्र सेहवागने सांगितलं की जर ते टीम मॅनेजमेंटमध्ये असते तर अभिषेक शर्माला ब्रेक देऊन त्याच्या जागी संजू सॅमसनला खेळलं असतं. सेहवागने क्रिकबझशी बोलताना म्हटलं की, 'जर मी असतो तर अभिषेक शर्माला आराम दिला असता आणि त्याच्या जागी संजू सॅमसनला संधी दिली असती. हा एक असा सामना आहे ज्यात तुम्ही बदल करू शकता, कारण जर भारत या सामन्यात पराभूत झाला तर ती टूर्नामेंटमधून बाहेर जाईल. त्याने पुढे म्हटलं की, 'हा सामना अत्यंत महत्वाचा आहे, म्हणून भारताला सध्याच्या फॉर्मच्या आधारे आपली मजबूत प्लेईंग 11 निवडली पाहिजे'.
अभिषेक शर्माचा सध्याचा वर्ल्ड कपमधील परफॉर्मन्स निराशाजनक आहे. तो सध्या खराब फॉर्मशी झुंजत आहे. त्याने चार सामान्यता एकूण 15 धावा केल्यात. त्याची सरासरी 3.75 आहे. ग्रुप स्टेजमध्ये तो लागोपाठ तीनवेळा शून्यावर बाद झाला. त्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेच्या विरुद्ध 12 बॉलमध्ये 15 धावा केल्या आहेत. भारताची टॉप ऑर्डर ही सध्याच्या टी 20 वर्ल्ड कपमध्ये संघाची मोठी समस्या आहे. याला सुधारायचं असेल तर अभिषेकच्या बॅटमधून धावा निघणं गरजेचं असणार आहे. आतापर्यंत टीम मॅनेजमेंटमने त्यांच्यावर विश्वास ठेवला असून आशा आहे की तो फॉर्ममध्ये येईल. पण झिम्बाब्वे विरुद्ध सामन्यात टीम मॅनेजमेंट आणि कर्णधार सूर्या अभिषेक बाबत काय निर्णय घेतात हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
बॅटिंग कोच सितांशु कोटकने प्री मॅच प्रेस कॉन्फ्रेंसमध्ये म्हटले की, 'अभिषेक शर्माची तब्येत थोडी खराब होती आणि त्यामुळे तो नंतर फॉर्म कायम ठेऊ शकला नाही. पण मागच्या सामन्यात तो जरा चांगला दिसला. कोणत्याही खेळाडू विषयी जास्त विचार करण्यावर मी विश्वास ठेवत नाही'. त्यांनी पुढे म्हटले की, ' आमचे काम त्याला चांगल्या मनःस्थितीत ठेवणे आहे. जेव्हा तो पुन्हा चांगला चेंडू मारायला सुरुवात करेल तेव्हा तुम्हाला तोच अभिषेक पूर्वीसारखा दिसेल. टी-२० मध्ये, तो पुढच्या सामन्यात नक्कीच चांगली कामगिरी करेल याची खात्री कोणीही देऊ शकत नाही'.