IND W vs AUS W: “मी तिथं नसणार…” भारतकडून पराभवानंतर भावूक झाली ऑस्ट्रेलियन कर्णधार निवृत्ती घेणार? केलं मोठं वक्तव्य!

Alyssa Healy Breaks Down After Australia Defeat to India: भारताच्या महिला संघाने नवी मुंबईतील डी.वाय. पाटील स्टेडियमवर इतिहास रचला. सात वेळच्या विश्वविजेत्या ऑस्ट्रेलियाला पराभूत करत भारताने महिला वर्ल्ड कप 2025 च्या (Women’s World Cup 2025) अंतिम फेरीत प्रवेश केला. या पराभवानंतर ऑस्ट्रेलियाची कर्णधार एलिसा हिली (Alyssa Healy) भावूक झाली आणि तिचं एक वाक्य सध्या चर्चेचं केंद्र बनलं आहे “मी तिथं नसणार…” या एका विधानानेच चाहत्यांना तिच्या क्रिकेट कारकिर्दीचा शेवट जवळ आला असल्याचा अंदाज दिला आहे.
सेमीफायनलनंतर पत्रकार परिषदेत हीलीला विचारलं गेलं की, ती 2029 च्या पुढच्या वर्ल्ड कपमध्ये दिसेल का? त्यावर ती हलकंसं हसत म्हणाली, “मी तिथं नसणार.” तिच्या या उत्तरानं वातावरणच भारावून गेलं. तिनं पुढं सांगितलं, “या काही वर्षांत आमच्या संघात खूप बदल होतील. नव्या खेळाडूंचा काळ सुरू होईल. आम्ही या स्पर्धेत काही छान क्षण अनुभवले, पण शेवटच्या टप्प्यावर आम्ही स्वतःलाच हरवलं. ही हार विसरणं अवघड जाईल.”
एलिसा हिली पुढच्या वर्ल्ड कपपर्यंत जवळपास 39 वर्षांची होईल. गेल्या काही वर्षांत तिच्या फिटनेस आणि जखमांमुळे ती अनेकदा मैदानाबाहेर होती. त्यामुळे तिच्या या वक्तव्याला क्रिकेट तज्ज्ञ “रिटायरमेंटचा पहिला इशारा” असं म्हणतायत. तिनं पुढं सांगितलं, “हा सामना पाहताना वाटतं की आम्ही स्वतःच पराभव आमंत्रित केला. आमची बॅटिंग शेवटच्या क्षणी कोसळली, बॉलिंगमध्ये ती धार नव्हती आणि फील्डिंगमध्येही अनेक चुका झाल्या. त्याची किंमत आम्हाला द्यावी लागली.”
पहिल्यांदा फलंदाजी करत ऑस्ट्रेलियाने तब्बल 338 धावा केल्या. हा स्कोअर विजयासाठी पुरेसा मानला जातो. पण भारताच्या फलंदाजांसमोर त्यांच्या गोलंदाजांना फारसं यश मिळालं नाही. त्यात फील्डिंग हीलीच्या संघाची सर्वात मोठी कमजोरी ठरली. काही सोपे कॅचेस हातातून सुटले, त्यात स्वतः हीलीचाही एक महत्त्वाचा कॅच होता. ती म्हणाली, “या संपूर्ण स्पर्धेत आम्ही अनेक चांगले क्षण तयार केले, पण सेमीफायनलसारख्या महत्त्वाच्या सामन्यात चुका केल्या. भारताने आम्हाला सर्व बाजूंनी मागे टाकलं. त्यांचा विजय योग्य आहे.”
या विजयाने भारताने इतिहासात पहिल्यांदाच ऑस्ट्रेलियाला वर्ल्ड कपच्या सेमीफायनलमध्ये हरवलं आहे. चाहत्यांसाठी हा क्षण अविस्मरणीय ठरला, पण दुसऱ्या बाजूला हीली आणि तिच्या टीमसाठी हा भावनिक शेवट ठरला. एलिसा हिलीचं “मी तिथं नसणार…” हे वाक्य आता क्रिकेटविश्वात चर्चेचं हॉट टॉपिक झालं आहे. तिच्या चेहऱ्यावरचा भाव आणि शब्दातील थरार पाहून प्रत्येक क्रिकेटप्रेमी भावूक झाल्याशिवाय राहणार नाही.