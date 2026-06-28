Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /स्पोर्ट्स
  • /भारतीय महिला संघाचे सेमीफायनलचे स्वप्न भंगले! ऑस्ट्रेलियाने टीम इंडियाला 6 विकेट्सने केले पराभूत

भारतीय महिला संघाचे सेमीफायनलचे स्वप्न भंगले! ऑस्ट्रेलियाने टीम इंडियाला 6 विकेट्सने केले पराभूत

भारतीय महिला संघ स्पर्धमधून बाहेर झाला आहे, टीम इंडियाला ऑस्ट्रेलियाने शेवटच्या लीग सामन्यामध्ये पराभूत केल्यानंतर भारतीय संघाचे सेमीफायनलचे स्वप्न भंगले आहे. यासह आता टीम इंडिया स्पर्धेमधून देखील बाहेर झाली आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 28, 2026, 10:19 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 10:56 PM IST
भारतीय महिला संघाचे सेमीफायनलचे स्वप्न भंगले! ऑस्ट्रेलियाने टीम इंडियाला 6 विकेट्सने केले पराभूत
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
पक्षांतर कायदा प्रभावी राहिला नाही? ज्येष्ठ वकीलांकडून 'ऑपरेशन लोटस'चा उल्लेख करत सुप्रिम कोर्टाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न!
Anti defection law25 min ago
2
Offshore Airport In Palghar31 min ago
3
Ind Vs Ire37 min ago
4
Ind vs Aus43 min ago
5
RBI1 hr ago