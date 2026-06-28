/भारतीय महिला संघाचे सेमीफायनलचे स्वप्न भंगले! ऑस्ट्रेलियाने टीम इंडियाला 6 विकेट्सने केले पराभूत

IND W vs AUS W : भारत महिला संघाचा आज शेवटचा लीग सामना पार पडला, या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला. टीम इंडियाला ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 6 विकेट्सने पराभवाचा सामना करावा लागला. भारताच्या संघाने लीग सामन्यातील दोन सामने गमावल्यामुळे टीम इंडिया आता सेमीफायनलच्या शर्यतीमधून बाहेर झाली आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झालेल्या पराभवानंतर टीम इंडियाला सर्व सामने जिंकणे अनिवार्य होते पण दोन सामने गमावल्यानंतर आता भारताचा संघ स्पर्धेमधून बाहेर झाला आहे. टीम इंडियाची आणि ऑस्ट्रेलियाची या सामन्यात कशी कामगिरी होती यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या.
प्रथम फलंदाजी करताना, हरमनप्रीत कौरच्या अर्धशतकाच्या जोरावर भारताने 20 ओव्हरमध्ये 4 गडी गमावून 170 धावा केल्या. एलिस पेरी आणि ॲशले गार्डनर यांच्या अर्धशतकांच्या जोरावर ऑस्ट्रेलियाने 6 चेंडू आधीच सामना जिंकला. ऑस्ट्रेलियाने 19 ओव्हरमध्ये 4 गडी गमावून 172 धावा केल्या. भारताकडून श्री चरणीने दोन विकेट्स घेतले. मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलियाला पहिल्याच षटकात मोठा धक्का बसला. जॉर्जिया वोल 4 धावांवर रेणुकाच्या गोलंदाजीवर बाद झाली. फोबी लिचफिल्ड श्री चरानीच्या गोलंदाजीवर बाद झाली. तिने 25 चेंडूंमध्ये 24 धावा केल्या.
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बेथ मूनीने 20 चेंडूंमध्ये 22 धावा केल्या. एलिस पेरीने 38 चेंडूंमध्ये 56 धावा केल्या. ऍशले गार्डनर 29 चेंडूंमध्ये 53 धावा करून नाबाद राहिली. यासह ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिका उपांत्य फेरीत पोहोचले आहेत. भारताची कर्णधार हरमनप्रीत कौरने शेवटच्या काही चेंडूमध्ये चांगले शॅाट मारले पण सुरुवातीला संथ फलंदाजी केल्यामुळे टीम इंडिया मोठी धावसंख्या उभारण्यात अपयशी ठरली.
भारतीय संघाच्या गोलंदाजीबद्दल सांगायचे झाले तर टीम इंडियाचे गोलंदाज फार काही करु शकले नाहीत. श्री चरणीने संघाला दोन विकेट्स मिळवून दिले तर रेणुका सिंह आणि दिप्ती शर्मा यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतला. भारतीय संघाने पहिल्या डावामध्ये फलंदाजी करताना चांगली सुरुवात केली पण त्यानंंतर सलामीवीर फलंदाज बाद झाल्यानंतर टीम इंडियाची फलंदाजी संथ झाली.
भारताच्या संघाने या स्पर्धेमध्ये अनेक चुका केल्या आहेत, यामध्ये सर्वात मोठी चूक म्हणजेच कॅच आणि खराब फिल्डिंगमध्ये भारताच्या संघाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सामन्यात टीम इंडियाने खराब कॅच आणि फिल्डिंगमुळे सामना गमावला.
Australia won by 6 wickets.— BCCI Women (@BCCIWomen) June 28, 2026
Well fought, #WomenInBlue
Thank you for all the support as our #T20WorldCup 2026 campaign draws to a close.
Scorecard https://t.co/WlUV2rjwTj #TeamIndia | #AUSvIND pic.twitter.com/redauShDeH