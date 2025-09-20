English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
IND W vs AUS W: भारतीय महिला संघ तिसऱ्या वनडेमध्ये गुलाबी जर्सीत उतरणार, यामागचं कारण खास

IND vs AUS: भारतीय महिला संघ 20 सप्टेंबर रोजी ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेतील तिसरा आणि निर्णायक सामना खेळण्यासाठी मैदानात उतरणार आहे. या सामन्यात  टीम इंडियाच्या खेळाडू गुलाबी जर्सीमध्ये दिसतील.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 20, 2025, 12:21 PM IST
Women Team will be wearing special pink-coloured jerseys: भारतीय महिला क्रिकेट संघ आणि ऑस्ट्रेलियामधील तीन सामन्यांची वनडे मालिका आता निर्णायक टप्प्यात आली आहे. दोन्ही संघांनी प्रत्येकी एक सामना जिंकून मालिकेत १-१ अशी बरोबरी साधली आहे. त्यामुळे २० सप्टेंबरला दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर होणारा तिसरा सामना मालिकेचा निकाल ठरवणारा ठरणार आहे. या सामन्यात भारतीय महिला संघ परंपरागत निळ्या जर्सीऐवजी गुलाबी जर्सीत मैदानात उतरणार आहे. या खास उपक्रमामागे क्रिकेटबरोबरच सामाजिक जबाबदारीचा संदेश दडलेला आहे.

गुलाबी जर्सीमागील संदेश

बीसीसीआयने या सामन्याआधी सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ पोस्ट केला आहे, ज्यात कर्णधार हरमनप्रीत कौरसह संघातील अनेक खेळाडू गुलाबी जर्सीत दिसत आहेत. बीसीसीआयनं स्पष्ट केलं आहे की, संघ या जर्सीचा वापर ब्रेस्ट कॅन्सरबाबत जनजागृती करण्यासाठी करणार आहे. हा रोग महिलांमध्ये सर्वाधिक प्रमाणात आढळणाऱ्या आजारांपैकी एक आहे आणि वेळेत निदान झाल्यास तो टाळता किंवा त्यावर उपचार करता येतो. त्यामुळे खेळाडूंमार्फत या आजाराबाबत लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण व्हावी हा उद्देश आहे.

 

पहिल्या दोन सामन्यांतील रंगत

मालिकेच्या पहिल्या सामन्यात भारताने २८१ धावांचा चांगला स्कोर उभारला होता. मात्र ऑस्ट्रेलियाच्या बलाढ्य फलंदाजीसमोर भारतीय गोलंदाज टिकू शकले नाहीत. ऑस्ट्रेलियाने हा सामना तब्बल ८ गडी राखून जिंकत १-० अशी आघाडी घेतली. दुसऱ्या सामन्यात भारतीय संघाने शानदार पुनरागमन केले. प्रथम फलंदाजी करताना स्मृती मंधाना, हरमनप्रीत कौर आणि इतर फलंदाजांच्या दमदार खेळीच्या जोरावर भारताने २९२ धावांचा डोंगर उभा केला. प्रत्युत्तरात भारतीय गोलंदाजांनी उत्तम मारा करत ऑस्ट्रेलियाला केवळ १९० धावांत गुंडाळले. भारताने हा सामना तब्बल १०२ धावांनी जिंकला आणि मालिकेत १-१ अशी बरोबरी साधली.

इतिहास रचण्याची संधी

भारतीय महिला संघाला अजूनपर्यंत ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध वनडे मालिका जिंकण्यात यश आलेले नाही. त्यामुळे तिसरा सामना त्यांच्यासाठी इतिहास रचण्याची संधी घेऊन येत आहे. आगामी महिला वनडे विश्वचषकाच्या पार्श्वभूमीवर ही मालिका अधिक महत्त्वपूर्ण ठरत असून, निर्णायक सामन्यातील विजयामुळे खेळाडूंचा आत्मविश्वास नक्कीच उंचावेल.

भावनिक क्षण ठरणार सामना

क्रिकेटसारख्या लोकप्रिय खेळातून ब्रेस्ट कॅन्सरबाबत संदेश देण्याचा हा प्रयत्न चाहत्यांसाठीही एक वेगळा अनुभव ठरणार आहे. भारताने याआधीही अनेक वेळा विविध सामाजिक कारणांसाठी विशेष जर्सी घातल्या आहेत, पण महिलांच्या आरोग्यासारख्या संवेदनशील विषयावर हा उपक्रम असल्याने तो भावनिक दृष्ट्याही महत्त्वाचा ठरेल. गुलाबी जर्सीत उतरणाऱ्या भारतीय महिला खेळाडूंकडून दमदार खेळाची अपेक्षा आहे. चाहत्यांचीही नजर आता या सामन्यावर खिळली आहे, कारण हा सामना केवळ मालिकेचा निकालच ठरवणार नाही, तर भारतीय संघाच्या इतिहासात एक नवा अध्यायही लिहू शकतो.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

