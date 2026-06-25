/भारताच्या सेमीफायनलच्या आशा जिवंत! बांग्लादेशला 5 विकेट्सने केले पराभूत

India W vs Bangladesh W : महिला टी20 विश्वचषक 2026 चा सामना आज भारत विरुद्ध बांग्लादेश यांच्यामध्ये पार पडला. या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पराभवानंतर बांग्लादेशविरुद्ध विजय मिळवून सेमीफायनलच्या आशा जिवंत ठेवल्या आहेत. भारताच्या संघाने बांग्लादेशला 5 विकेट्सने पराभूत केले आहे. या सामन्यामध्ये भारतीय संघाची सलामीवीर फलंदाज शेफाली वर्माने कमालीची कामगिरी केली. या सामन्यात भारताच्या संघाने पहिल्या डावामध्ये अनेक चुका केल्या त्यामुळे भारताने पुढील महत्वाच्या सामन्यामध्ये संघाला या चुका महागात पडू शकतात. आजच्या सामन्यामध्ये भारतीय संघाची कामगिरी कशी राहिली यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या.
भारत विरुद्ध बांग्लादेश यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यात भारताच्या संघाची सलामीवीर फलंदाज शेफाली वर्माने दमदार कामगिरी केली. या सामन्यात तिने अर्धशतक झळकावले, तिने या सामन्यात फक्त अर्धशतकच नाही झळकावले तर जलद धावा देखील केल्या. आजच्या सामन्यामध्ये 34 चेंडूमध्ये 53 धावा केल्या, यामध्ये तिने 1 षटकार आणि 8 चौकार मारले. आजच्या सामन्यामध्ये शेफाली वर्माने 155 च्या स्टाईक रेटने फलंदाजी केली.
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भारताच्या संघातील जेमिमा रोड्रिग्सने संघासाठी कमालीची फटकेबाजी केली. संघाने तीन विकेट्स गमावल्यानंतर ती फलंदाजीला आली होती, यामध्ये तिने 15 चेंडूमध्ये 57 धावा केल्या. यामध्ये जेमिमाने 1 षटकार आणि 3 चौकार मारले. तर यास्तिका भाटीयाने देखील लहान खेळी खेळली, आजच्या सामन्यात यास्तिकाने संघासाठी 18 चेंडूमध्ये 23 धावा केल्या. रिचा घोष या सामन्यात फार काही करु शकली नाही.
भारतीय संघाच्या गोलंदाजीबद्दल सांगायचे झाले तर राधा यादवने आजच्या सामन्यामध्ये तीन विकेट्स नावावर केले तर श्रीचरणीने संघाला दोन विकेट्स मिळवून दिले. याव्यतिरिक्त रेणुका सिंह आणि नंदिनी शर्माने प्रत्येकी एक विकेट घेतला. भारताच्या संघासाठी पुढील सामन्यात मोठे आव्हान असणार आहे. पुढील सामना भारताचा हा ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध असणार आहे. ऑस्ट्रेलियाचा संघ हा या स्पर्धेमध्ये आतापर्यत एकही सामना गमावलेला नाही. त्यामुळे भारतासाठी हे मोठे आव्हान असणार आहे.
to winning ways #TeamIndia bag points with a comprehensive victory by wickets in Manchester— BCCI Women (@BCCIWomen) June 25, 2026
Scorecard https://t.co/mWgNXcEkp0#T20WorldCup | #WomenInBlue | #INDvBAN pic.twitter.com/WMuuLzsfyZ