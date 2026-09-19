/सेमीफायनलचा सामना रद्द झाला तर कोणाला मिळणार अंतिम फेरीचे तिकीट? जाणून घ्या ICC चा नियम

आशियाई खेळांनाचा उद्घाटन सोहळा आज पार पडला, पण स्पर्धेला सुरुवात 17 तारखेपासूनच झाली आहे. भारताच्या संघाने आशियाई खेळांचा पहिल्या सामना जिंकून सेमीफायनलमध्ये प्रवेश केला आहे. आशियाई गेम्समध्ये भारताच्या संघाने यजमान संघ जपानला पराभूत करुन उपांत्य फेरीमध्ये प्रवेश केला आहे. आशिया ट्रॅाफीमध्ये चॅम्पियन झालेला भारताचा संघ दमदार फार्ममध्ये पाहायला मिळाला आहे. आता भारताच्या संघाचा आशियाई गेम्समध्ये सेमीफायनलचा सामना हा बांग्लादेशविरुद्ध खेळवला जाणार आहे. जपानमध्ये ही स्पर्धा खेळवली जात आहे, आशियाई गेम्सचा सेमीफायनलचा सामना पावसामुळे रद्द झाला तर कोणाला फायनलचे तिकीट मिळणार?
रविवारी सेमीफायनलच्या सामन्यांमध्ये जिंकणारे संघ सुवर्णपदकाच्या सामन्यात प्रवेश करतील, तर पराभूत संघाला रौप्य पदकावर समाधान मानावे लागेल. तथापि, मैदानावर बॅट आणि बॉलच्या लढाईपूर्वी दोन्ही सामन्यांवर पावसाचा मोठा धोका आहे. स्पर्धेचा पहिला उपांत्य सामना पाकिस्तान आणि श्रीलंका यांच्यात खेळला जाईल, तर दुसऱ्या उपांत्य सामन्यात भारतीय महिला क्रिकेट संघाचा सामना बांगलादेशशी होईल. दोन्ही सामन्यांच्या निकालाकडे केवळ खेळाडूच नव्हे, तर जगभरातील क्रिकेट चाहतेही बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.
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2026 आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील उपांत्य फेरीचा सामना 20 सप्टेंबर रोजी निसिन येथील कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क स्टेडियमवर खेळला जाईल. हा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी 10.30 वाजता सुरू होणार आहे, परंतु सामन्यादरम्यान पावसाच्या शक्यतेमुळे चाहत्यांमध्ये चिंता वाढली आहे. यापूर्वी, याच मैदानावर बांगलादेश आणि चीन यांच्यात खेळला गेलेला सामना पावसामुळे एकही चेंडू न टाकता रद्द करण्यात आला होता. आता भारत विरुद्ध बांगलादेश उपांत्य फेरीच्या सामन्यावरही पावसाचे सावट आहे. मिळालेल्या वृत्तानुसार, सामन्यादरम्यान पाऊस पडण्याची 30 ते 40 टक्के शक्यता आहे. त्यामुळे पावसामुळे सामन्यात व्यत्यय येऊ शकतो.
— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 19, 2026
The Women in Blue march into the Semi-Final, with Bangladesh next in their path as they continue their title defence.
Watch #BANvIND TOMORROW, 10 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork… pic.twitter.com/uPbweA4Ho7
आशियाई क्रिकेट परिषद आणि आयोजकांनी आशियाई खेळांमधील उपांत्य फेरीचा सामना रद्द करण्यासंदर्भात स्पष्ट नियम निश्चित केले आहेत. या नियमानुसार, जर उपांत्य फेरीचा सामना पाऊस किंवा इतर नैसर्गिक कारणांमुळे रद्द झाला, तर आयसीसी टी20 रँकिंगमध्ये वरच्या क्रमांकावर असलेल्या संघाला विजेता घोषित केले जाते. सध्याच्या आयसीसी महिला टी20 रँकिंगनुसार, भारतीय महिला संघ जागतिक स्तरावर तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. दुसरीकडे, बांगलादेशचा महिला संघ खूप मागे, 10व्या क्रमांकावर आहे. रँकिंगमधील या लक्षणीय फरकामुळे, सामना रद्द झाल्यास, भारतीय संघ कोणत्याही अतिरिक्त प्रयत्नांशिवाय अंतिम फेरीत आपले स्थान निश्चित करेल.