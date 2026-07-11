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W, W, W, W, W... भारताच्या संघाने इंग्लंडला 170 धावांवर गुंडाळलं! क्रांती गौडची सुवर्ण कामगिरी

भारत विरुद्ध इंग्लंड महिला संघाचा 142 वर्षानंतर महिला क्रिकेटमध्ये पहिला कसोटी सामना खेळवला जात आहे. या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने प्रभावी कामगिरी केली आहे, भारताच्या संघाने गोलंदाजी केली यामध्ये टीम इंडियाची युवा गोलंदाज क्रांती गौड हिने संघासाठी 5 विकेट्स घेतले.

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 11, 2026, 08:17 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 09:22 PM IST
W, W, W, W, W... भारताच्या संघाने इंग्लंडला 170 धावांवर गुंडाळलं! क्रांती गौडची सुवर्ण कामगिरी
Image Credit: Social Media

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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