/W, W, W, W, W... भारताच्या संघाने इंग्लंडला 170 धावांवर गुंडाळलं! क्रांती गौडची सुवर्ण कामगिरी

IND W vs ENG W : भारत विरुद्ध इंग्लंड महिला संघाचा 142 वर्षानंतर महिला क्रिकेटमध्ये पहिला कसोटी सामना खेळवला जात आहे. या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने पहिल्या दोन डावांमध्ये कमालीची कामगिरी केली आहे. या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने पहिले फलंदाजी करत 3 फलंदाजांनी तीन अर्धशतके झळकावली आहे यासह पहिल्या डावामध्ये 74.5 ओव्हरमध्ये 285 धावा केल्या. कालपासून इंग्लंडचा डाव सुरु झाला आणि दुसऱ्या डावामध्ये भारतीय संघाच्या गोलंदाजांनी मैदानावर कहर केला. दुसऱ्या डावामध्ये इंग्लंडच्या संघाला भारताच्या गोलंदाजांनी 170 वर गुंडाळले आहे. आता भारतीय संघाची पहिल्या दोन डावांमध्ये कामगिरी कशी राहिली यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये सुरु झालेल्या सामन्यात इंग्लंडच्या कर्णधाराने नाणेफेक जिंकले आणि पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने पहिले फलंदाजी करत असताना शेफाली वर्मा शून्यावर बाद झाली त्यानंतर स्मृती मानधनाने अर्धशतक झळकावले आणि भारताच्या संघाला सावरले. स्मृती मानधनाने 83 धावांची पहिल्याच डावात खेळी खेळली, यामध्ये तिने एक षटकार आणि 11 चौकार मारले. यास्तिका भाटीयाने किपिंगमध्ये चांगली कामगिरी केली पण फलंदाजीमध्ये योगदान देण्यात अपयशी ठरली, तिने 12 धावा केल्या आणि विकेट गमावली. जेमिमा रोड्रिग्सने 35 धावा केल्या होत्या.
भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये सुरु असलेल्या सामन्यात दुसऱ्या डावामध्ये भारताच्या संघाने गोलंदाजी केली यामध्ये टीम इंडियाची युवा गोलंदाज क्रांती गौड हिने संघासाठी 5 विकेट्स घेतले. तिने भारताच्या संघाला दुसऱ्या डावामध्ये चांगली सुरुवात करुन दिली त्यामुळे इंग्लंडच्या संघाला लवकर रोखण्यात मदत झाली. तिने सामन्याच्या सुरुवातीपासूनच आपल्या अचूक टप्पा आणि टप्प्याने इंग्लंडच्या सलामीवीरांना जखडून ठेवण्यास सुरुवात केली. क्रांतीने इंग्लंडला सामन्यातील पहिला मोठा धक्का दिला, जेव्हा तिने धोकादायक वाटणारी सलामीवीर टॅमी ब्यूमॉन्टला केवळ 2 धावांवर पायचीत (LBW) केले. ब्यूमॉन्ट केवळ 7 चेंडू खेळू शकली आणि क्रांतीच्या आत वळणाऱ्या चेंडूची बळी ठरली.
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22 वर्षीय क्रांती गौड कसोटी क्रिकेटमध्ये पाच बळी घेणारी सर्वात तरुण भारतीय महिला वेगवान गोलंदाज ठरली आहे. तिने महान वेगवान गोलंदाज झुलन गोस्वामी यांचा विक्रम मोडला, ज्यांनी 2005 मध्ये नवी दिल्लीत इंग्लंडविरुद्ध ही कामगिरी केली होती. शिवाय, 2006 मध्ये टॉन्टन येथे इंग्लंडविरुद्ध दोन्ही डावांत पाच बळी घेणाऱ्या झुलन गोस्वामी यांच्यानंतर, 20 वर्षांत कसोटी क्रिकेटमध्ये पाच बळी घेणारी ती पहिली भारतीय महिला वेगवान गोलंदाज आहे.