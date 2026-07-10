/IND W vs ENG W : लॅार्ड्सवर पहिल्या ऐतिहासिक महिला कसोटी सामन्याला सुरुवात! वाचा दोन्ही संघाची प्लेइंग 11

IND vs ENG Test Match : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये महिला कसोटी सामना आजपासून सुरु झाला आहे. लॅार्ड्सच्या ऐतिहासिक मैदानावर हा सामना खेळवला जात आहे, लॅार्ड्सच्या मैदानावर महिला क्रिकेटचा पहिला कसोटी सामना खेळवला जाणार आहे. हा सामना दोन्ही संघासाठी महत्वाचा असणार आहे, इंग्लंडचा संघ नुकत्याच झालेल्या टी20 विश्वचषकामध्ये उपविजेता ठरला आणि त्यामुळे संघाचा उत्साह हा शिगेला असणार आहे. आजच्या सामन्यात भारताचा संघ हरमनप्रीतच्या नेतृत्वाखाली मैदानात उतरेल तर इंग्लंडचा संघ हा नॅट सायव्हर-ब्रंटचे कर्णधारपद सांभाळणार आहे.
आज दोन्ही संघामध्ये नाणेफेक पार पडले आहे आता दोन्ही संघाची प्लेइंग 11 कशी आहे यासंदर्भात सविस्तर वाचा. भारत महिला विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये एकमेव कसोटी सामन्याला सुरुवात झाली आहे या सामन्यात इंग्लंडच्या कर्णधाराने नाणेफेक जिंकून पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताच्या संघासाठी टीम इंडियाची युवा खेळाडू श्री चरणी भारतीय संघासाठी पदार्पण करणार आहे. टी20 आणि एकदिवसीयमध्ये कमालीची कामगिरी केली आहे आता कसोटीमधील कामगिरी वर लक्ष असणार आहे.
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'क्रिकेटचे घर' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लॉर्ड्सवर 142 वर्षांत प्रथमच महिला क्रिकेटपटू पांढऱ्या जर्सीमध्ये खेळताना दिसतील. अलीकडेच याच मैदानावर 150 वा पुरुष कसोटी सामना खेळला गेला होता. नुकतेच भारत आणि इंग्लंडचे टी20 विश्वचषक जिंकण्याचे स्वप्न भंगले. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ गट फेरीतूनच बाहेर पडला, तर अंतिम सामन्यात इंग्लंडचा ऑस्ट्रेलियाकडून पराभव झाला. यापूर्वी भारताने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध एक कसोटी सामना खेळला होता, ज्यात त्यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले होते.
हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना, शेफाली वर्मा, यास्तिका भाटिया, जेमिमाह रॉड्रिग्ज, रिचा घोष, दीप्ती शर्मा, स्नेह राणा, सायली सातघरे, श्री चरणी, क्रांती गौड.
नॅट सायव्हर ब्रंट (कर्णधार), टॅमी ब्युमॉन्ट, माया बुशियर, हेदर नाइट, अलिसा कॅप्सी, एमी जोन्स, मॅडी व्हिलियर्स, सोफी एक्लेस्टोन, इसी वाँग, लॉरेन बेल, लॉरेन फिलर
Presenting #TeamIndia's Playing XI for the historic #ENGvIND Test at Lord's— BCCI Women (@BCCIWomen) July 10, 2026
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