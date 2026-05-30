/भारत-इंग्लंड मालिकेतील सामन्याचे वेळापत्रक बदलले; भारतात कधी सुरू होणार सामना? वाचा ही महत्त्वाची अपडेट

India vs England Women Match Live Streaming: भारत विरुद्ध इंग्लंड महिला संघ आज मालिकेचा दुसरा टी20 सामना खेळणार आहेत. आजचा हा सामना ब्रिस्टल सीट युनिक स्टेडियममध्ये खेळवला जाणार आहे. पहिल्या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने इंग्लंडला 38 धावांनी पराभूत केले, या तीन सामन्यांच्या मालिकेमध्ये भारताच्या संघाने पहिल्या सामन्यामध्ये विजय मिळवल्यानंतर आता टीम इंडियाकडे मालिकेत आघाडी आहे. आजच्या दुसऱ्या सामन्यात विजय मिळवून भारताला मालिका नावावर करण्याची संधी आहे, इंग्लंडला आजच्या सामन्यात मालिकेत बरोबरी करण्याची संधी आहे. आता मागील सामना हा भारतीय वेळेनुसार 11 वाजता रात्री सुरु झाला होता, आता वेळेमध्ये मोठा बदल करण्यात आला आहे.
भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये सुरु झालेल्या मालिकेमध्ये भारताच्या संघाने कमालीची सुरुवात केली आहे, आजच्या सामन्याच्या विजयावर भारतीय संघाचे लक्ष असणार आहे. पण हा सामना भारतीय क्रिकेट चाहत्यांना भारतामध्ये कोणत्या वेळेला लाईव्ह पाहता येणार? भारत विरुद्ध इंग्लंड महिला टी20 मालिकेच्या दुसऱ्या सामन्यामध्ये वेळेत मोठा बदल करण्यात आला आहे. भारत विरुद्ध इंग्लंड महिला टी20 मालिकेच्या दुसरा सामना हा भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी 7 वाजता खेळवला जाणार आहे. या सामन्याच्या अर्ध्यातासाआधी नाणेफेक होणार आहे.
भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये सुरु असलेली मालिका ही विश्वचषकाआधी दोन्ही संघासाठी महत्वाची असणार आहे. या मालिकेच्या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण हे सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क आणि इतर चॅनेल्सवर पाहता येणार आहे. तर या सामन्यांची लाईव्ह स्ट्रिमिंग ही सोनी लिव्ह ॲप किंवा वेबसाइटद्वारे चाहत्यांना पाहता येणार आहे.
इंग्लंड महिला आणि भारतीय महिला संघाच्या हेड टू हेड आकडेवारीबद्दल सांगायचे झाले तर दोन्ही संघ 36 वेळा आमनेसामने आले आहेत. यामध्ये इंग्लंड महिला संघ 24 वेळा जिंकले आहेत तर भारतीय महिला संघ हे 12 वेळा जिंकले आहेत. यावरुन इंग्लंडचे पारडे जड दिसत आहे. मागील सामन्यामध्ये भारतीय संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौर ही खेळली नाही त्यामुळे मग स्मृती मानधनाने भारतीय संघाचे नेतृत्व केले होते.
इंग्लंड महिला संघ : सोफिया डंकले, अॅलिस कॅप्सी, हेदर नाइट, एमी जोन्स (विकेटकिपर), फ्रेया केम्प, डॅनिएल गिब्सन, शार्लट डीन (कर्णधार), सोफी एक्लेस्टोन, इसी वाँग, लॉरेन बेल, टिली कॉर्टीन-कोलमन
भारतीय महिला संघ : स्मृती मानधना, शफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), यस्तिका भाटिया, जेमिमाह रॉड्रिग्स, दीप्ती शर्मा, रिचा घोष (विकेटकीपर), अरुंधती रेड्डी, क्रांती गौड, नंदनी शर्मा, श्री चरणी