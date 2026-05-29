IND VS ENG W : स्मृती मंधानाच्या नावावर लाजिरवाणा रेकॉर्ड, करिअरवर लागलेला 'हा' डाग आता कधीही पुसला जाणार नाही

IND W VS ENG W : भारतीय संघाची उपकर्णधार असलेल्या स्मृती मंधानाच्या (Smriti Mandhana) करिअरवर एक असा डाग लागला आहे जो कधीही पुसला जाऊ शकत नाही. महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 पूर्वी टीम इंडिया इंग्लंडच्या महिला संघासोबत तीन सामन्यांची टी20 सीरिज खेळतेय. सीरिजचा पहिला सामना हा 28 मे रोजी पार पडला. या सामन्यात टीम इंडियाचा 38 धावांनी विजय झालेला असला तरी उपकर्णधार असलेल्या स्मृती मंधानाचं प्रदर्शन मात्र निराशाजनक ठरलं. ती सामन्याच्या पहिल्याच बॉलवर आउट झाली. स्मृती मंधाना याच सोबत सामन्याच्या पहिल्या बॉलवर आउट होणार भारताची पहिली महिला फलंदाज ठरली. तिच्या करिअरवर लागलेला हा डाग आता कधीही पुसला जाणार नाही. तिच्या टी20 करिअरमधील हा सहावा डक होतो.
लॉरेंन बेल पहिली गुड लेंथ बॉलवर ऑफ स्टंपच्या बाहेर जात होती. त्यावर स्मृती मंधानाने ड्राइव्ह लावण्याचा प्रयत्न केला. पण ती बॉलला खाली ठेऊ शकली नाही आणि शॉर्ट एक्सट्रा कव्हरवर असलेल्या चार्ली डीनने जबरदस्त कॅच पकडला. मंधानाला सीरिजच्या पहिल्याच बॉलवर पॅव्हेलियनमध्ये धाडण्यात इंग्लंड संघाला यश आलं.
स्मृती मंधाना ही टी20 करिअरमध्ये सहाव्यांदा डक आउट झाली. WT201 मध्ये भारतासाठी सर्वात जास्तवेळा शून्यावर आउट होण्याच्या बाबतीत मंधानाने कर्णधार हरमनप्रीत कौरची बरोबरी केली. या दोन्ही दिग्गज महिला खेळाडूंच्या नावे टी20 मध्ये प्रत्येकी 6-6 वेळा डक झाले आहेत. जेमिमा रोड्रिग्स आणि दीप्ती शर्माने सुद्धा त्यांच्या सोबत नंबर २ वर आहेत. भारताकडून सर्वाधिक वेळा WT201 मध्ये बाद होण्याचा रेकॉर्ड हा शेफाली वर्माच्या नावावर आहे. शेफाली आतापर्यंत 7 वेळा शुन्यावर बाद झाली आहे.
भारत पहिल्या सामन्यात यजमान इंग्लंड संघाला 38 धावांनी पराभूत करण्यास यशस्वी झाला. नियमित कर्णधार हरमनप्रीत कौरने पहिल्या टी20 सामन्यातून विश्रांती घेतली होती. त्यामुळे स्मृती मंधानाला या सामन्यात संघाचं नेतृत्व करावं लागलं. तर यस्तिका भाटिया आणि जेमिमा रॉड्रिग्स यांच्या अर्धशतकाच्या जोरावर भारताने इंग्लंडला 189 धावांचं टार्गेट दिलं होतं. जेमिमा रॉड्रिग्सने 69 धावा करून या सामन्यात भारतासाठी सर्वात मोठी खेळी केली. त्यांनी 40 बॉलमध्ये 10 चौकार आणि 1 षटकार लगावला.