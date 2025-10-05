English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

IND-W vs PAK-W : भारत-पाक सामना होणारच नाही? World Cup आधीच वाजली ‘धोक्याची घंटा’

India Women vs Pakistan Women: भारत आणि पाकिस्तान हे 2025 महिला विश्वचषकातील लीग स्टेज सामन्यात रविवार, 5 ऑक्टोबर रोजी कोलंबोतील आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर एकमेकांसमोर येतील. पण या सामन्याच्या आधीच  ‘धोक्याची घंटा’ वाजली आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 5, 2025, 08:39 AM IST
IND-W vs PAK-W : भारत-पाक सामना होणारच नाही? World Cup आधीच वाजली ‘धोक्याची घंटा’
ICC Women's World Cup India vs Pakistan Match

India Women vs Pakistan Women Match: महिला वर्ल्ड कप 2025 मध्ये (ICC Women's World Cup) सर्वात जास्त चर्चेत असलेला सामना म्हणजे भारत आणि पाकिस्तान महिला संघातील भिडंत. रविवार, 5 ऑक्टोबर रोजी कोलंबोच्या आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर हा हाय-व्होल्टेज सामना खेळवला जाणार आहे. पण, सामना सुरू होण्याच्या एक दिवस आधीच या रोमांचक लढतीवर संकटाचे ढग दाटले होते. 

Add Zee News as a Preferred Source

वर्ल्ड कपमधील सर्वात मोठा मुकाबला संकटात

भारत-पाकिस्तान यांच्यातील सामना हा नेहमीच प्रेक्षकांसाठी आकर्षणाचा केंद्रबिंदू राहतो. काही आठवड्यांपूर्वी पुरुषांच्या आशिया कपमध्ये भारताने पाकिस्तानवर तीन वेळा विजय मिळवला आणि तिन्ही सामन्यांभोवती वादही निर्माण झाले. आता महिला वर्ल्ड कपमध्ये दोन्ही देश पुन्हा एकदा आमनेसामने येणार आहेत, पण यावेळी संकट वेगळं आहे  पावसाचं!

सामन्याच्या आधीच कोलंबोमध्ये पावसाचा धडाका

शनिवारी, म्हणजेच भारत-पाकिस्तान सामन्याच्या एक दिवस आधी, त्याच मैदानावर श्रीलंका आणि ऑस्ट्रेलिया यांचा सामना नियोजित होता. मात्र दिवसभर पडणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे तो सामना रद्द करावा लागला. टॉसही होऊ शकला नाही. आता जेव्हा रविवारचा भारत-पाकिस्तान सामना अगदी त्याच ठिकाणी होणार आहे, तेव्हा चाहत्यांच्या मनात एकच प्रश्न  “हा सामना होणार तरी का?”

हवामान विभागाने दिला इशारा

Accuweather.com च्या अहवालानुसार, कोलंबोमध्ये रविवारी सकाळपासूनच जोरदार पावसाची शक्यता आहे. सकाळी 8 ते 10 दरम्यान सतत पाऊस होण्याचा अंदाज आहे, तर 11 ते 12 च्या सुमारासही पावसाची शक्यता कायम आहे. दुपारी मात्र हवामान थोडं स्थिर होण्याची चिन्हं दिसत आहेत. भारत-पाकिस्तान महिला संघांचा सामना भारतीय वेळेनुसार दुपारी 3 वाजता सुरू होणार आहे. त्यामुळे सामना सुरू असताना मुसळधार पाऊस पडेल असं दिसत नाही, पण श्रीलंकेत सध्या लोटणारा मॉन्सून सीझन असल्याने हवामानातील बदल क्षणात होऊ शकतो.

चाहत्यांमध्ये चिंतेचं वातावरण

दोन्ही देशांच्या चाहत्यांची नजर या सामन्यावर खिळली आहे. मात्र, हवामानाचा अंदाज पाहता सगळ्यांनाच आता थोडी काळजी वाटू लागली आहे. सामना रद्द झाल्यास क्रिकेटप्रेमींचा उत्साह ओसरू शकतो. खेळाडूंना तयारी करूनही खेळण्याची संधी मिळाली नाही तर त्यांच्यासाठीही ही निराशाजनक बाब ठरेल.

 

आता सर्वांच्या नजरा कोलंबोच्या आकाशावर आहेत. जर पाऊस थांबला, तर भारत-पाकिस्तानची ही टक्कर पुन्हा एकदा बघायला मिळेल. 

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
ind w vs pak wICC Women World Cup 2025weather forecastrain update

इतर बातम्या

IND-W vs PAK-W : भारत-पाक सामना होणारच नाही? World Cup आधीच...

स्पोर्ट्स