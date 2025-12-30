‘पुन्हा शून्यापासूनच...’ 10,000 धावा पूर्ण केल्यानंतर स्मृती मंधानाची पहिली प्रतिक्रिया; जाणून घ्या काय म्हणाली

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Smriti Mandhana: भारतीय महिला क्रिकेट संघाची सलामीवीर स्मृती मानधनाने श्रीलंकेविरुद्ध तिच्या 10,000 आंतरराष्ट्रीय धावा पूर्ण केल्या आणि त्यानंतर तिची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे. ही कामगिरी करणारी स्मृती ही भारतातील दुसरी आणि जगातील चौथी महिला क्रिकेटपटू आहे.    

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 30, 2025, 07:55 AM IST
Smriti Mandhana Statement Goes Viral: भारतीय महिला क्रिकेट संघाची सलामीवीर फलंदाज स्मृती मंधाना पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे.  श्रीलंकेविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये तिने तब्ब्ल 10,000 धावांचा टप्पा पार करत नवा इतिहास रचला आहे. ही कामगिरी करणारी ती भारताची दुसरी, तर जगातील केवळ चौथी महिला क्रिकेटपटू ठरली आहे. या मोठ्या यशानंतर तिची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे. रविवारी तिरुवनंतपुरममधील ग्रीनफिल्ड आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर भारत विरुद्ध श्रीलंका हा सामना खेळला गेला. या खेळल्या गेलेल्या चौथ्या टी20 सामन्यात स्मृतीने जबरदस्त फलंदाजी करत 80 धावा केल्या. या खेळीदरम्यानच तिने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील दहा हजार धावा पूर्ण करत इतिहास रचला. या सामन्यात तिची आणि शेफाली वर्माची पहिल्या विकेटसाठी 162 धावांची भागीदारी झाली, जी महिला टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील भारताची कोणत्याही विकेटसाठीची सर्वात मोठी भागीदारी ठरली. शेफालीनेही 79 धावांची तुफानी खेळी केली.

‘स्कोअरबोर्ड पुन्हा शून्यावरच असतो’- स्मृती 

10,000 आंतरराष्ट्रीय धावा पूर्ण केल्या नंतर स्मृतीने आपली प्रतिक्रिया दिली. सामन्यानंतर बोलताना स्मृती मंधानाने म्हटले की, कितीही मोठी कामगिरी केली तरी पुढील सामना शून्यापासूनच सुरू होतो. बीसीसीआयने भारतीय क्रिकेट संघाच्या अधिकृत इंस्टाग्राम पेजवर शेअर केलेल्या व्हिडीओमध्ये ती हे बोलताना दिसली. ती म्हणते, “क्रिकेटमध्ये असं कधीच होत नाही की मागील सामन्यातील कामगिरी पुढील सामन्यात उपयोगी पडेल. प्रत्येक वेळी स्कोअरबोर्ड शून्यावरच असतो. मागच्या मॅचमध्ये किंवा मालिकेत कितीही धावा केल्या असल्या, तरी पुढच्या सामन्यात पुन्हा शून्यापासूनच सुरुवात करावी लागते.”

 

फॉरमॅटनुसार अपेक्षा वेगवेगळ्या

मंधानाने आपल्या अपेक्षांबाबतही स्पष्ट मत मांडले. ती म्हणाली की प्रत्येक फॉरमॅटनुसार स्वतःकडून अपेक्षा वेगळ्या असतात. “तीनही फॉरमॅटमध्ये माझ्या स्वतःकडून अपेक्षा वेगवेगळ्या आहेत. टी20 क्रिकेटमध्ये तुम्ही स्वतःला फार दोष देऊ शकत नाही, कारण हा जलद खेळ असतो. अशा फॉरमॅटमध्ये काही दिवस असेही येतात जेव्हा तुमची कामगिरी अपेक्षेप्रमाणे होत नाही,” असेही तिने नमूद केले.

 

दहा हजार धावांचा टप्पा गाठूनही जमिनीवर राहण्याची स्मृती मंधानाची ही मानसिकता तिच्या सातत्यपूर्ण यशाचे गमक असल्याचे पुन्हा एकदा दिसून आले आहे.

 

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

