/दिप्ती शर्मा आणि निकी प्रसाद टीम इंडियाची लाज राखली! झिम्बाब्वेविरुद्ध टीम इंडियाने 4 विकेट्सने मिळवला विजय

भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील तीन सामन्यांच्या टी20 मालिकेतील पहिला सामना आज रायपूर येथे खेळला गेला, ज्यात भारतीय संघाने 4 गडी राखून विजय मिळवला. प्रथम फलंदाजी करताना झिम्बाब्वेने 115 धावांचे लक्ष्य ठेवले होते, जे भारतीय महिला संघाने 15.4 षटकांत पूर्ण केले. या सामन्यात झिम्बाब्वेने चांगली कामगिरी केली. प्रथम त्यांनी भारतासारख्या बलाढ्य संघासमोर 115 धावांचे लक्ष्य ठेवले आणि नंतर गोलंदाजीसाठी आल्यावर त्यांनी 50 धावांच्या आत चार भारतीय फलंदाजांना बाद केले. पावर प्लेमध्ये भारताचे पहिल्या चारही फलंदाज झिम्बाब्वेच्या गोलंदाजांसमोर पूर्णपणे फेल झाल्या, त्यानंतर दिप्ती शर्मा आणि निकी प्रसाद यांनी संघाला सावरलं आणि संघासाठी महत्त्वाची भागीदारी केली.
एके वेळी असे वाटत होते की भारतीय संघ सामना गमावेल, पण निक्की प्रसादने 39 आणि दीप्ती शर्माने 49 धावा करून संघाला विजय मिळवून दिला. भारतीय महिला संघाने दिप्ती शर्मा आणि निकी प्रसाद यांच्या खेळीच्या जोरावर विजय मिळवला असे म्हंटले तरी वावगे ठरणार नाही. टीम इंडियाची युवा खेळाडू निकी प्रसाद हिने तिचा पहिला आंतरराष्ट्रीय टी20 सामना खेळला आणि भारताच्या संघासाठी प्रभावी कामगिरी केली. आजच्या सामन्यात स्मृती मंधाना आणि हरमनप्रीत कौर अपयशी ठरल्या.
रायपूर येथील शहीद वीर नारायण आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून झिम्बाब्वेला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले. प्रथम फलंदाजी करताना, झिम्बाब्वेने निर्धारित २० षटकांत ५ गडी गमावून ११४ धावा केल्या. शार्ने मेयर्सने ३३ चेंडूंमध्ये ४३ धावा करून झिम्बाब्वेसाठी सर्वाधिक धावा केल्या. तिच्या व्यतिरिक्त, केलीस न्धलोवूने ४४ चेंडूंमध्ये ४२ धावा केल्या. या दोघींव्यतिरिक्त संघातील इतर कोणताही खेळाडू विशेष कामगिरी करू शकला नाही. दरम्यान, भारतासाठी नंदिनी शर्माने उत्कृष्ट गोलंदाजी करत २ बळी घेतले, तर अरुंधती रेड्डी, क्रांती गौड आणि श्री चरानी यांनी प्रत्येकी १ बळी घेतला.
Niki Prasad with the winning runs on debut #TeamIndia win by wickets to take a lead in the #INDvZIM T20I series Scorecar https://t.co/ZebQdoQIRo @mflone_ https://t.co/Gfgq6Rq5No— BCCI Women (@BCCIWomen) October 16, 2026