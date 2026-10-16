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दिप्ती शर्मा आणि निकी प्रसाद टीम इंडियाची लाज राखली! झिम्बाब्वेविरुद्ध टीम इंडियाने 4 विकेट्सने मिळवला विजय

भारत आणि झिम्बाब्वे सामन्यात पावर प्लेमध्ये भारताचे पहिल्या चारही फलंदाज झिम्बाब्वेच्या गोलंदाजांसमोर पूर्णपणे फेल झाल्या, त्यानंतर दिप्ती शर्मा आणि निकी प्रसाद यांनी संघाला सावरलं आणि संघासाठी महत्त्वाची भागीदारी केली.  

Written ByShubhangi Mere
Published: Oct 16, 2026, 10:45 PM IST|Updated: Oct 16, 2026, 11:01 PM IST
दिप्ती शर्मा आणि निकी प्रसाद टीम इंडियाची लाज राखली! झिम्बाब्वेविरुद्ध टीम इंडियाने 4 विकेट्सने मिळवला विजय
Image Credit: भारत महिला विरुद्ध झिम्बाब्वे महिला

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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