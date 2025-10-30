English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

IND-W vs AUS: टीम इंडियाने कांगारुंना धूळ चारली, 339 रन्सचा डोंगर फोडला!

IND-W vs AUS: महिला वर्ल्ड कप सेमी फायनल सामन्यात टीम इंडियाने ऑस्ट्रेलियावर दणदणती विजय मिळवलाय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 30, 2025, 10:56 PM IST
IND-W vs AUS: टीम इंडियाने कांगारुंना धूळ चारली, 339 रन्सचा डोंगर फोडला!

IND-W vs AUS: नवी मुंबईच्या डीवाय पाटील स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या सेमी फायनल सामन्यात टीम इंडियाच्या महिला संघाने ऑस्ट्रेलियावर दणदणती विजय मिळवलाय. अतिशय रोमहर्षक स्थितीत पोहोचलेल्या सामन्यानत टीम इंडियाने कांगारुंना चीतपट केले. महिला एकदिवसीय विश्वचषकाच्या दुसऱ्या उपांत्य सामन्यात भारताने ऑस्ट्रेलियाला ५ विकेट्सने हरवून इतिहास रचला. भारताने विश्वचषकातील सर्वाधिक यशस्वी धावांचा पाठलाग पूर्ण केला. जेमिमा रॉड्रिग्जने नाबाद १२७ धावा केल्या. ऑस्ट्रेलियाच्या ३३९ धावांच्या प्रत्युत्तरात भारताने ४८.३ षटकांत ३४१ धावा केल्या. जेमिमाह व्यतिरिक्त, कर्णधार हरमनप्रीत कौरने ८९ धावा केल्या. दीप्ती (२४) आणि रिचा घोष (२६) यांनी शॉर्ट नॉकिंग्ज करत भारताला विजय मिळवून दिला. या विजयानंतर टीम इंडिया आता तिसऱ्यांदा अंतिम फेरीत पोहोचलीय. २ नोव्हेंबर रोजी जेतेपदाच्या सामन्यात टीम इंडियाचा सामना दक्षिण आफ्रिकेशी होणार आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

आयसीसी महिला एकदिवसीय विश्वचषक २०२५ च्या दुसऱ्या उपांत्य सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी निवडली. कर्णधार एलिसा हिलीच्या नेतृत्वाखालील संघाने ४८.५ षटकांत ३३८ धावांचा डोंगर उभारला. युवा सलामी फोबी लिचफिल्डने ९३ चेंडूत ११९ धावांचे शानदार शतक ठोकले, ज्याने विश्वचषक उपांत्य सामन्यातील सर्वोच्च धावसंख्या नोंदवली. एलिस पेरीने ७७ धावांची अर्धशतकी खेळी केली, तर अ‍ॅशले गार्डनरने ६३ धावांनी डावाला गती दिली. दुसऱ्या विकेटसाठी लिचफिल्ड-पेरी जोडीने १५५ धावांची भागीदारी रचली.

भारतीय गोलंदाजांनी टाकला दबाव

ऑस्ट्रेलियाच्या डावाच्या सुरुवातीला संघाने आक्रमक सुरुवात केली, पण भारतीय गोलंदाजांनी मध्यात जोरदार कसोटी लावली. दीप्ती शर्मा आणि श्री चरणी यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले, तर अमनजोत कौर, क्रांती गौड आणि राधा यादव यांनी प्रत्येकी एक विकेट मिळवली. श्री चरणीने १० षटकांत २/४९ च्या आकडेवारीने चमकले, पण दीप्तीला ७३ धावा खर्चाव्या लागल्या. या प्रयत्नांमुळे ऑस्ट्रेलिया ३०० च्या पुढे गेला असला तरी भारताने विकेट्स काढून दबाव टाकला.

भारताकडून पाठलागाची सुरुवात

३३९ धावांच्या प्रतिस्पर्धात्मक लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताला सुरुवातीला दोन मोठे धक्के बसले. स्मृती मंधनाने २४ धावांवर आणि शेफाली वर्माने केवळ १० धावांवर पॅव्हेलियनचा रस्ता धरला. शेफाली जखमी प्रतिकाची जागा घेऊन खेळत होती, पण लवकरच बाद झाली. भारताने तीन बदल केले, तर ऑस्ट्रेलियाने एक बदल केला.

हरमनप्रीत-जेमिमाहची शानदार भागीदारी

तिसऱ्या विकेटसाठी कर्णधार हरमनप्रीत कौर (८९) आणि जेमिमाह रॉड्रिग्स यांनी १६७ धावांची अमूल्य भागीदारी रचली. हरमनप्रीतने ५० धावांची खेळी करून विश्वचषक नॉकआऊटमध्ये तिसरा अर्धकटक मार्क केला. मात्र, २१८/२ वर असताना हरमनप्रीत बाद झाली, ज्यामुळे भारतावर दबाव वाढला. जेमिमाहने एकदिवसीय कारकिर्दीतील तिसरे शतक (१०७*) ठोकले, जे भारताच्या पाठलागाला गती देणारे ठरले.

रोमांचक अंतिम टप्पा

जेमिमाहच्या शतकामुळे भारताने ३१०/५ (४६ षटकांत) पर्यंत मजबूत स्थिती मिळवली. रिचा घोष (८*) आणि जेमिमाह क्रीजवर असून, भारताला २९ धावा हव्या आहेत. ऑस्ट्रेलियाकडून अ‍ॅनाबेल सदरलँडने १/४३ घेतले. विजेता २ नोव्हेंबरला दक्षिण आफ्रिकेशी अंतिम सामन्यात भिडेल. भारताने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध विश्वचषकात ११ पैकी ३ विजय मिळवले असले तरी आजचा सामना रोमहर्षक ठरला.

FAQ 

१. ऑस्ट्रेलियाने उपांत्य सामन्यात किती धावा केल्या आणि मुख्य योगदान कोणाचे होते?

ऑस्ट्रेलियाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करत ४८.५ षटकांत ३३८ धावा उभारल्या. युवा सलामी फोबी लिचफिल्डने ९३ चेंडूत ११९ धावांचे शानदार शतक ठोकले, जे विश्वचषक उपांत्य सामन्यातील सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्या ठरली. एलिस पेरीने ७७ धावा, तर अ‍ॅशले गार्डनरने ६३ धावा जोडल्या. लिचफिल्ड-पेरी जोडीने दुसऱ्या विकेटसाठी १५५ धावांची मजबूत भागीदारी रचली, ज्यामुळे ऑस्ट्रेलिया ३०० पार गेला.

२. भारतीय गोलंदाजांनी ऑस्ट्रेलियाच्या डावात कसा दबाव आणला आणि कोणत्या बदलांनंतर भारत खेळला?

भारतीय गोलंदाजांनी मध्यंतरात जोरदार पुनरागमन करत विकेट्स काढल्या. दीप्ती शर्मा आणि श्री चरणी यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले (श्री चरणी: २/४९), तर अमनजोत कौर, क्रांती गौड आणि राधा यादव यांनी प्रत्येकी एक विकेट मिळवली. भारताने तीन बदल केले – जखमी प्रतिकाची जागा शेफाली वर्माने घेतली, तर ऑस्ट्रेलियाने एक बदल केला. या प्रयत्नांमुळे ऑस्ट्रेलियाला ३३९ धावांवर रोखले गेले.

३. भारताच्या पाठलागात कोणत्या भागीदारी आणि खेळी निर्णायक ठरल्या आणि सामन्याचा निकाल काय झाला?

३३९ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना सुरुवातीला स्मृती मंधना (२४) आणि शेफाली वर्मा (१०) लवकर बाद झाल्या. मात्र, तिसऱ्या विकेटसाठी हरमनप्रीत कौर (८९) आणि जेमिमाह रॉड्रिग्स (१०७*) यांनी १६७ धावांची अमूल्य भागीदारी रचली. जेमिमाहच्या एकदिवसीय कारकिर्दीतील तिसऱ्या शतकाने भारताने ३१०/५ (४६ षटकांत) पर्यंत मजल मारली आणि शेवटी २९ धावांच्या गरजेपोटी रोमांचक विजय मिळवला. रिचा घोषने साथ दिली. भारताने ऑस्ट्रेलियाला धूळ चारत २ नोव्हेंबरला दक्षिण आफ्रिकेशी अंतिम सामना खेळणार आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
IND-W vs AUS-W live scoreIndia Women vs Australia Women live scoreAustralia vs India Match cricket ScoreICC Womens Cricket World Cup 2025

इतर बातम्या

चहाप्रेमींनो सावधान! दिवसातून किती कप चहा पिणं तुमच्या आरोग...

हेल्थ