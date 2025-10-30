IND-W vs AUS: टीम इंडियाने कांगारुंना धूळ चारली, 339 रन्सचा डोंगर फोडला!

IND-W vs AUS: नवी मुंबईच्या डीवाय पाटील स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या सेमी फायनल सामन्यात टीम इंडियाच्या महिला संघाने ऑस्ट्रेलियावर दणदणती विजय मिळवलाय. अतिशय रोमहर्षक स्थितीत पोहोचलेल्या सामन्यानत टीम इंडियाने कांगारुंना चीतपट केले. महिला एकदिवसीय विश्वचषकाच्या दुसऱ्या उपांत्य सामन्यात भारताने ऑस्ट्रेलियाला ५ विकेट्सने हरवून इतिहास रचला. भारताने विश्वचषकातील सर्वाधिक यशस्वी धावांचा पाठलाग पूर्ण केला. जेमिमा रॉड्रिग्जने नाबाद १२७ धावा केल्या. ऑस्ट्रेलियाच्या ३३९ धावांच्या प्रत्युत्तरात भारताने ४८.३ षटकांत ३४१ धावा केल्या. जेमिमाह व्यतिरिक्त, कर्णधार हरमनप्रीत कौरने ८९ धावा केल्या. दीप्ती (२४) आणि रिचा घोष (२६) यांनी शॉर्ट नॉकिंग्ज करत भारताला विजय मिळवून दिला. या विजयानंतर टीम इंडिया आता तिसऱ्यांदा अंतिम फेरीत पोहोचलीय. २ नोव्हेंबर रोजी जेतेपदाच्या सामन्यात टीम इंडियाचा सामना दक्षिण आफ्रिकेशी होणार आहे.
आयसीसी महिला एकदिवसीय विश्वचषक २०२५ च्या दुसऱ्या उपांत्य सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी निवडली. कर्णधार एलिसा हिलीच्या नेतृत्वाखालील संघाने ४८.५ षटकांत ३३८ धावांचा डोंगर उभारला. युवा सलामी फोबी लिचफिल्डने ९३ चेंडूत ११९ धावांचे शानदार शतक ठोकले, ज्याने विश्वचषक उपांत्य सामन्यातील सर्वोच्च धावसंख्या नोंदवली. एलिस पेरीने ७७ धावांची अर्धशतकी खेळी केली, तर अॅशले गार्डनरने ६३ धावांनी डावाला गती दिली. दुसऱ्या विकेटसाठी लिचफिल्ड-पेरी जोडीने १५५ धावांची भागीदारी रचली.
ऑस्ट्रेलियाच्या डावाच्या सुरुवातीला संघाने आक्रमक सुरुवात केली, पण भारतीय गोलंदाजांनी मध्यात जोरदार कसोटी लावली. दीप्ती शर्मा आणि श्री चरणी यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले, तर अमनजोत कौर, क्रांती गौड आणि राधा यादव यांनी प्रत्येकी एक विकेट मिळवली. श्री चरणीने १० षटकांत २/४९ च्या आकडेवारीने चमकले, पण दीप्तीला ७३ धावा खर्चाव्या लागल्या. या प्रयत्नांमुळे ऑस्ट्रेलिया ३०० च्या पुढे गेला असला तरी भारताने विकेट्स काढून दबाव टाकला.
३३९ धावांच्या प्रतिस्पर्धात्मक लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताला सुरुवातीला दोन मोठे धक्के बसले. स्मृती मंधनाने २४ धावांवर आणि शेफाली वर्माने केवळ १० धावांवर पॅव्हेलियनचा रस्ता धरला. शेफाली जखमी प्रतिकाची जागा घेऊन खेळत होती, पण लवकरच बाद झाली. भारताने तीन बदल केले, तर ऑस्ट्रेलियाने एक बदल केला.
तिसऱ्या विकेटसाठी कर्णधार हरमनप्रीत कौर (८९) आणि जेमिमाह रॉड्रिग्स यांनी १६७ धावांची अमूल्य भागीदारी रचली. हरमनप्रीतने ५० धावांची खेळी करून विश्वचषक नॉकआऊटमध्ये तिसरा अर्धकटक मार्क केला. मात्र, २१८/२ वर असताना हरमनप्रीत बाद झाली, ज्यामुळे भारतावर दबाव वाढला. जेमिमाहने एकदिवसीय कारकिर्दीतील तिसरे शतक (१०७*) ठोकले, जे भारताच्या पाठलागाला गती देणारे ठरले.
जेमिमाहच्या शतकामुळे भारताने ३१०/५ (४६ षटकांत) पर्यंत मजबूत स्थिती मिळवली. रिचा घोष (८*) आणि जेमिमाह क्रीजवर असून, भारताला २९ धावा हव्या आहेत. ऑस्ट्रेलियाकडून अॅनाबेल सदरलँडने १/४३ घेतले. विजेता २ नोव्हेंबरला दक्षिण आफ्रिकेशी अंतिम सामन्यात भिडेल. भारताने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध विश्वचषकात ११ पैकी ३ विजय मिळवले असले तरी आजचा सामना रोमहर्षक ठरला.
