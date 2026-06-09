/IND vs SL : 16 चेंडूत 16 धावा आणि हातात 4 विकेट असतानाही श्रीलंका हारली! भारताच्या एका गोलंदाजाने अख्खा गेमच फिरवला

India A vs Sri Lanka A : भारत अ, श्रीलंका अ आणि अफगाणिस्तान अ यांच्यामध्ये ट्राय सिरीज खेळवली जात आहे. या मालिकेतील पहिला सामना आज खेळवण्यात आला, या सामन्यात श्रीलंका अ आणि भारत अ या संघामध्ये सामना पार पडला. पहिला सामना हा भारत अ विरुद्ध श्रीलंका अ यांच्यामध्ये रोमांचक सामना पार पडला. या सामन्यात भारताच्या संघाने 8 धावांनी विजय मिळवला. या सामन्यामध्ये भारतीय संघासाठी अर्शद खान हा ट्रम्प कार्ड ठरला आणि टीम इंडियाने गमावलेला सामना हा भारताला जिंकून देण्यात मोलाचे योगदान दिले. आता या सामन्यात शेवटच्या दोन ओव्हरमध्ये नक्की काय झाले यासंदर्भात जाणून घ्या.
भारत अ विरुद्ध श्रीलंका अ यांच्यामध्ये सामना झाला, या सामन्यात भारताच्या संघाने पहिले फलंदाजी करत 277 धावा केल्या. या सामन्यात श्रीलंकेला भारतीय संघाने 269 धावांवर गुंडाळले. भारताच्या संघाने 47.1 ओव्हरमध्ये 6 विकेट्स गमावले होते, त्यानंतर अर्शद खानने पूर्णपणे खेळ बदलला आणि श्रीलंकेचा तोंडचा खास हिसकावला. श्रीलंकेने आपल्या फलंदाजीच्या डावात सामन्यात आपले स्थान टिकवून ठेवले होते. तथापि, 49 व्या षटकात अर्शद खानने तीन बळी घेत भारत 'अ' संघाला विजय मिळवून दिला. भारताच्या संघाने अर्शद खानच्या या फिरकीच्या जोरावर संघाने पहिला विजय नोंदवला आहे.
What a way to kick off the #TriNationSeries!— BCCI (@BCCI) June 9, 2026
India A pull off a spectacular comeback with the ball to secure a thrilling 8-run victory against Sri Lanka A
Scorecard https://t.co/nwKDTkg1ZY#SLAvINDA
Credits: Sri Lanka Cricket pic.twitter.com/kSNXFOTIKH
भारतीय अ संघाचा उपकर्णधार ऋतुराज गायकवाड याने पहिले दोन विकेट्स लवकर गेल्यानंतर संघाचा कर्णधार तिलक वर्मा आणि ऋतुराजने संघाला सावरले. या सामन्यात ऋतुराज गायकवाड याने संघासाठी शतकीय खेळी खेळली, त्याने आजच्या सामन्यामध्ये 114 चेंडूमध्ये 101 धावा केल्या. यामध्ये त्याने 3 षटकार आणि 6 चौकार मारले. तर संघाचा कर्णधार तिलक वर्माने देखील प्रभावशाली खेळी खेळली. त्याने आजच्या सामन्यामध्ये 97 चेंडूमध्ये 60 धावा केल्या.
वैभव सुर्यवंशी आज ओपनिंगला आला होता पण तो संघासाठी फार काही करु शकला नाही त्याने आजच्या सामन्यात 14 धावा करुन विकेट गमावली. तर प्रभसिमरण सिंह हा देखील व्यस्तात बाद झाला त्याचा डाव 2 धावांवर संपला. गोलंदाजांबद्दल सांगायचे झाले तर आयुष बडोनी, अर्शद खान, विप्राज निगम आणि अनुकुल रॅाय यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतले तर अनुकुल रॅाय याने संघाला 1 विकेट मिळवून दिला.