/IND A vs AFG A : भारत अ संघाने अफगाणिस्तानला 218 धावांवर गुंडाळलं! निशांत संधूच्या गोलंदाजीसमोर अफगाणि फेल

IND A vs AFG A : भारताचे आज तीन संघ खेळत आहेत, वरिष्ठ भारताचा संघ हा एकाना स्टेडियमवर खेळत आहे. तर महिला टी20 विश्वचषकात हरमनप्रीत कौरचा संघ आज त्यांचा दुसरा सामना खेळताना दिसणार आहे. त्याचबरोबर श्रीलंकेमध्ये सुरु असलेल्या ट्राय सिरीजमध्ये आज भारताच्या संघाचा चौथा सामना खेळवण्यात आला. यामध्ये चौथ्या सामन्यात भारताच्या संघाचा सामना हा अफगाणिस्तानविरुद्ध पार पडला. या सामन्यामध्ये तिलक वर्माच्या संघाने अफगाणिस्तान अ संघाला एकतर्फी पराभूत केले आहे.
भारत अ विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यात टीम इंडिया ए ने अफगाणिस्तान अ संघाला 101 धावांनी पराभूत केले आहे. यामध्ये आजच्या सामन्यात दोन्ही संघाची कामगिरीवर एकदा नजर टाका. या सामन्यात भारताच्या सलामीवीर फलंदाजांनी संघाला चांगली सुरुवात करुन दिली या सामन्यात प्रभसिमरण सिंहला प्लेइंग 11 मध्ये स्थान मिळाले नाही त्यामुळे ओपनिंगला प्रियांश आर्याला पाठवण्यात आले होते. यामध्ये भारताच्या संघाच्या सलामीवीर फलंदाजांनी सुरुवातीची भागिदारी ही 75 धावांची केली.
INTO THE FINALS— BCCI (@BCCI) June 17, 2026
India A clinch a magnificent -run win over Afghanistan A to book their spot in the finals of the #TriNationSeries
Scorecard https://t.co/Kg9IWt7M5b#INDAvAFGA pic.twitter.com/kZ6YL4ngod
भारतीय अ संघाच्या फलंदाजीबद्दल सांगायचे झाले तर प्रियांश आर्याने संघासाठी अर्धशतक झळकावले. त्याने आजच्या सामन्यामध्ये 42 चेंडूमध्ये 58 धावा केल्या, वैभव सूर्यवंशी याने 28 चेंडूमध्ये 38 धावा करुन बाद झाला. ऋतुराज गायकवाडने संघासाठी 30 धावा केल्या कर्णधार तिलक वर्माने 59 धावा केल्या. यामध्ये तिलकने 5 चौकार मारले. कर्णधारासोबत कुमार कुशाग्रने चांगली फलंदाजी केली. यामध्ये त्याने 58 धावांची महत्वाची खेळी खेळली. निशांत संधूने गोलंदाजीने तर कमाल केलीच पण त्याने फलंदाजीमध्ये देखील संघासाठी महत्वाचे योगदान दिले.
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टीम इंडिया ए च्या गोलंदाजीबद्दल सांगायचे झाले तर सर्वाधिक विकेट्स हे निशांत संधूने घेतले. त्याने आजच्या सामनयामध्ये 4 विकेट्स नावावर केले. तर यश ठाकुर याने संघासाठी दोन विकेट्स मिळवून दिले. अंशुल कंबोज, सुर्यांश शेंडगे, अनुकुल रॅाय आणि विप्रज निगम यांनी प्रत्येकी 1 विकेट घेतला.