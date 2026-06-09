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आजपासून ODI मालिका सुरु! भारताकडून ओपनिंगला वैभव अन्.., अशी आहे Playing XI; कुठे पाहायची मॅच?

India A Predicted Playing XI: भारताच्या अ संघाची आजपासून एकदिवसीय मालिका सुरु होत असून ही तिरंगी मालिका भारतीय तरुण खेळाडूंची परीक्षा घेणार आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 09, 2026, 01:56 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 01:56 PM IST
आजपासून ODI मालिका सुरु! भारताकडून ओपनिंगला वैभव अन्.., अशी आहे Playing XI; कुठे पाहायची मॅच?

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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