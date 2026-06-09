/आजपासून ODI मालिका सुरु! भारताकडून ओपनिंगला वैभव अन्.., अशी आहे Playing XI; कुठे पाहायची मॅच?

India A Predicted Playing XI: इंडियन प्रिमिअर लीगमध्ये मुंबई इंडियन्सकडून खेळणारा आणि नुकत्याच जाहीर झालेल्या इंग्लंड आणि आयर्लंडच्या दौऱ्यामध्ये थेट उपकर्णधारपदी प्रमोशन झालेल्या तिलक वर्माच्या नेतृत्वाखालील 'भारत अ' संघ आजपासून श्रीलंकेत एकदिवसीय सामन्याची मालिका खेळणार आहे. आज भारताचा सामना श्रीलंका अ संघाशी असून या तिरंगी मालिकेतील तिसरा संघ हा अफगाणिस्तानचा आहे. भारतीय अ संघामध्ये यंदाच्या आयपीएलच्या पर्वात दमदार कामगिरी करणाऱ्या तरुण खेळाडूंना संधी देण्यात आली आहे.
भारताचा हा तरुण संघ आज पहिल्यांदा या मालिकेच्या निमित्ताने मैदानात उतरणार आहे. विशेष म्हणजे या संघाचा सलामीवीर हा वैभव सूर्यवंशी असून त्याच्या जोडीला त्याच्याच इतका स्फोटक तरुण खेळाडू आहे. भारताची या मालिकेतील प्लेइंग इलेव्हन कशी असू शकते हे पाहूयात. याच मालिकेमधून या खेळाडूंसाठी भाविष्यात मुख्य संघाचे दरवाजे उघडणार असल्याची चर्चा असल्याने ही मालिका फार महत्त्वाची मानली जात आहे.
भारत अ संघाकडून वैभव सूर्यवंशीबरोबर प्रियांश आर्य सलामीला येईल अशी दाट शक्यता आहे. या दोन्ही स्फोट फलंदाजांना एकत्र फलंदाजी करताना पाहण्याची संधी भारतीय चाहत्यांना मिळणार आहे. आयपीएलमध्ये, हे दोन्ही खेळाडू वेगवेगळ्या संघांकडून खेळताना गोलंदाजांची धुलाई करताना पाहायला मिळाले. आयपीएलमधील लय कायम ठेवत या दोघांनी धुलाई केली तर आजच्या सामन्यापासूनच अनेक विक्रम तुटतील अशी चाहत्यांना अपेक्षा आहे. यंदाच्या आयपीएल हंगामात प्रियांश आर्यने पंजाब किंग्सकडून खेळताना 13 सामन्यांत एकूण 364 धावा केल्या आहेत.
ही एकदिवसीय तिरंगी मालिका आज म्हणजेच 9 जूनपासून सुरू होत आहे. भारत 'अ' आणि श्रीलंका 'अ' यांच्यातील हा 50 ओव्हरचा सामना दांबुलामधील रंगीरी दांबुला आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे. कर्णधार तिलक वर्मा या सामन्यात कोणत्या 11 खेळाडू मैदानात उतरवू शकतो यावर एक नजर टाकूयात...
वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्य, रुतुराज गायकवाड, तिलक वर्मा (कर्णधार), रियान पराग, कुमार कुशाग्र (यष्टीरक्षक), सूर्यांश शेडगे, अनुकुल रॉय, विपराज निगम, अंशुल कंबोज, यश ठाकूर
भारत अ, श्रीलंका अ आणि अफगाणिस्तान अ यांच्यातील तिरंगी मालिकेचे थेट प्रक्षेपण सोनी टीव्हीवर होणार आहे. एकदिवसीय तिरंगी मालिका 'सोनी लिव्ह'वर थेट प्रक्षेपित केली जाणार आहे. सर्व सामने भारतीय वेळेनुसार सकाळी दहा वाजता सुरू होतील.
भारत अ संघ : तिलक वर्मा (कर्णधार), प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग (उपकर्णधार), आयुष बदोनी, निशांत सिंधू, हर्ष दुबे, सूर्यांश शेडगे, प्रभसिमरन सिंग (यष्टीरक्षक), कुमार कुशाग्रा (यष्टीरक्षक), विपराज थक्कुर, यज्ञवीर निगम, युवराज कमान, अनिल कुमार, अनिल सिंह, अर्शद खान
अफगाणिस्तान अ संघ : इम्रान मीर (कर्णधार), नूर रहमान (यष्टीरक्षक), मोहम्मद इशाक (यष्टीरक्षक), हसन इसाखिल, खालिद तानिवाल, इजाज अहमदझाई, बहीर शाह मेहबूब, फैसल खान शिनोजादा, फरमानुल्लाह साफी, शम्स-उर-रेहमान, खलील गुरबाज, जहीर खान, जहीर खान, फरमाऊद खान, खलील दाऊद, खलिद खान अहमदझाई
श्रीलंका अ संघ : निरोशन डिकवेला (उपकर्णधार आणि यष्टिरक्षक), अविष्का फर्नांडो, नुवानिडू फर्नांडो, सादिरा समरविक्रमा (विकेटकीपर), सहान अरचिगे (कर्णधार), अहान विक्रमसिंघे, चमिका करुणारत्ने, वानुझा सहान, विजयकांत मोहम्मद, विजयकंठ, विजयकंठ, दुग्धशैली, विक्रमसिंघे. हलंबज, रविंदू फर्नांडो, चमिका गुणसेकरा, गरूका संकेत, कुगडास माथुलन.