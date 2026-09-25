/वेस्ट इंडिजविरुद्ध मालिकेआधी विराट-रोहित यांच्यात स्पर्धा! कोहलीचे 9 धावांनी अर्धशतक हुकलं तर...

भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यामध्ये एकदिवसीय मालिका सुरु व्हायला काही दिवस शिल्लक आहेत. पण टीम इंडियाचे काही महत्त्वाचे आणि अनुभवी खेळाडूंनी सरावाला सुरुवात केली आहे. विराट कोहली लंडनवरुन स्पर्धेसाठी भारतामध्ये आला आहे. भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यामध्ये मालिका टीम इंडियासाठी महत्त्वाची असणार आहे, त्याआधी आता टीम इंडियाचे काही सराव सामने खेळवण्यात आले यामध्ये कोणत्या खेळाडूंनी किती धावा केल्या यासंदर्भात सविस्तर अहवाल वाचा. भारत अ विरुद्ध भारत बी असे दोन संघामध्ये सराव सामने खेळवण्यात आला, यामध्ये रोहित शर्मा आणि विराट कोहली दोघेही वेगवेगळ्या संघामध्ये होते.
भारतीय अ संघाच्या फलंदाजीबद्दल सांगायचे झाले तर एकदिवसीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिल 7 धावा करुन बाद झाला तर विराट कोहलीने 88 चेंडूमध्ये 91 नाबाद धावा केल्या. टीम इंडियाचा अष्टपैलू रविंद्र जडेजाने संघासाठी 39 चेंडूमध्ये 45 नाबाद धावा केल्या. केएल राहुलने संघासाठी 36 धावा केल्या. भारतीय बी संघाच्या फलंदाजीबद्दल सांगायचे झाले तर रोहित शर्मा बी संघामध्ये होता त्याने संघासाठी 59 चेंडूमध्ये 64 धावा केल्या. तर यशस्वी जयस्वालने संघासाठी 68 चेंडूमध्ये 72 धावांची खेळी खेळली. ध्रुव जुरेल स्वस्तात बाद झाला त्याने संघासाठी 4 धावा केल्या. नितीश कुमार रेड्डीने संघासाठी 61 धावांची खेळी खेळली, तर नमन धीरने संघासाठी 31 धावा केल्या.
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वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी भारतीय संघाचे खेळाडू नेटमध्ये कसून सराव करताना दिसले. सर्वांच्या नजरा विशेषतः विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्यावर होत्या. हे दोन्ही खेळाडू आता भारतीय संघाकडून केवळ एकदिवसीय सामनेच खेळतात. विराट कोहली नुकताच एकदिवसीय मालिकेसाठी केरळमध्ये दाखल झाला आहे. नेट प्रॅक्टिस दरम्यान तो उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये दिसत होता. तो आपल्या सहकाऱ्यांना सल्ला देतानाही दिसला. भारताच्या संघासाठी ही मालिका महत्त्वाची असणार आहे कारण टीम इंडियाचे आता एकदिवसीय विश्वचषकासाठी होणाऱ्या मालिकांमध्ये खेळाडूंच्या निवडीसाठी या मालिकेंमधील कामगिरी महत्त्वाची असणार आहे.
वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघ सध्या भारत दौऱ्यावर आहे. या मालिकेची सुरुवात तीन एकदिवसीय सामन्यांनी होईल, त्यानंतर पाच टी-20 सामने खेळले जातील. ही मालिका मोठी असणार आहे. बीसीसीआयने मालिकेसाठी संघाची घोषणा आधीच केली आहे. दरम्यान, पहिला एकदिवसीय सामना रविवार, २७ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. या सामन्यात माजी कर्णधार विराट कोहली आणि रोहित शर्मा हे देखील खेळणार असून , त्यामुळे मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. सर्वांचे लक्ष या दोघांच्या फलंदाजीवर असेल.