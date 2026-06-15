/IND A vs SL A: पहिल्या ओव्हरमध्ये श्रीलंकेने केल्या 4 धावा पण स्कोरबोर्डवर दाखवल्या 14, क्रिकेटमधील सर्वात विचित्र नियम समजून घ्या!

IND A VS SL A : भारत, श्रीलंका आणि अफगाणिस्तान यांच्या ए संघात सध्या त्रिकोणीय वनडे सीरीज खेळवली जात आहे. सध्या श्रीलंकेत भारत ए विरुद्ध श्रीलंका ए यांच्यात वनडे सामना खेळवला जात असून या सामन्यात एक अशी गोष्ट घडली जी पाहून सर्वच क्रिकेट फॅन्स हैराण झाले. भारत ए विरुद्ध श्रीलंका ए यांच्यात झालेल्या सामन्यात श्रीलंकेने टॉस जिंकला प्रथम गोलंदाजी निवडली. यावेळी भारतीय संघाने वनडे सामन्यात 265 धावा केल्या. श्रीलंकेच्या संघाला टीम इंडियाने 266 धावांचं आव्हान केलं होतं. हे आव्हान पूर्ण करण्यासाठी श्रीलंकेकडून फलंदाज मैदानात आले. यावेळी श्रीलंकेच्या फलंदाजांनी एका ओव्हरमध्ये 4 धावा केल्या, मात्र त्यांच्या स्कोअर बोर्डवर 14 धावा दिसत होत्या. श्रीलंकेच्या स्कोअरबोर्डवर 10 अतिरिक्त धावा पाहून भारतीय चाहत्यांना आश्चर्य वाटलं. मात्र यामागचं कारण होतं ते म्हणजे भारतीय संघावर ठोकण्यात आलेली पेनल्टी.
इंडिया ए ला ही पेनल्टी फिल्ड अंपायर प्रगीथ रामबुकवेला आणि शांता फोंसेकाने 34 व्या आणि 37 व्या ओव्हरमध्ये लावण्यात आली होती. अंपायरनी टीम इंडियावर पाच - पाच धावांची पेनल्टी लावण्यात आली होती. दुसऱ्यांदा ही चूक तेव्हा घडली जेव्हा विप्राज निगमने 'शॉर्ट थर्ड'च्या दिशेने चेंडू खेळून धाव घेण्यासाठी सुरुवात केली, पण नॉन-स्ट्रायकर सूर्यांश शेडगेने त्याला परत पाठवले; तेव्हा हा गोंधळ झाला. ही चूक तेव्हा घडली जेव्हा क्रीजवर परतण्याच्या प्रयत्नात विपराज निगम पीचच्या मध्ये धावत होते. ज्याला प्रोटेक्टेड एरिया असं म्हंटलं जातं. नंतर असे समजले की, क्रिकेटच्या एका नियमामुळे 'इंडिया ए' संघावर 10 धावांची दंडात्मक कारवाई करण्यात आली होती, ज्याचा थेट फायदा यजमान 'श्रीलंका ए' संघाला झाला.
विपराज निगमने दोन ओव्हर आधी सुद्धा अशीच चूक केली होती. तेव्हा अंपायर्सनी त्याला वॉर्निंग दिली होती. मात्र पुन्हा पुन्हा तीच चूक केल्यामुळे त्यांच्यावर पाच पाच धावांची पेनल्टी लावण्यात आली. याचा अर्थ असा की श्रीलंका 'अ' संघाने आपल्या टार्गेटच पाठलाग करतानाच त्यांच्या खात्यात आधीच 10 धावा जमा झाल्या होत्या. मात्र श्रीलंकाच नाही तर भारतीय संघाच्या खात्यात सुद्धा असे 5 अतिरिक्त धावा जमा झाल्या होत्या. 16 व्या ओव्हरमध्ये विकेटकिपर निरोशन डिकवेला याला 'वाईड' बॉल व्यवस्थित पकडता न आल्याने भारत 'अ' संघाला पाच बोनस धावा मिळाल्या; कारण तो चेंडू त्याच्या शरीराला लागून मागे ठेवलेल्या हेल्मेटवर जाऊन आदळला होता.
Not every day you see 5 runs off a helmet hitSony Sports Network (SonySportsNetwk) June 15, 2026
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जिसका मतलब था कि श्रीलंका A ने अपना लक्ष्य हासिल करने की शुरुआत अपने कुल स्कोर में पहले से ही 10 रन जोड़कर की. आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी पारी में श्रीलंका A पर भी पेनल्टी लगाई गई थी. 16वें ओवर में इंडिया ए को तब पांच रन बोनस में मिले, जब विकेटकीपर निरोशन डिकवेला एक ‘वाइड’ गेंद को ठीक से कलेक्ट नहीं पाए और गेंद उनके पास से उछलकर पीछे रखे हेलमेट से जा टकराई.