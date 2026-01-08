English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • कापलेल्या शिराचे पोस्टर्स पासून ते धोनीसोबत धक्काबुक्कीपर्यंत, भारत - बांगलादेशमध्ये झालेल्या 5 वादाच्या घटना

कापलेल्या शिराचे पोस्टर्स पासून ते धोनीसोबत धक्काबुक्कीपर्यंत, भारत - बांगलादेशमध्ये झालेल्या 5 वादाच्या घटना

IND VS BAN : केकेआरने बांगलादेशचा क्रिकेटर मुस्तफिजूर रहमानला आयपीएल 2026 साठी संघातून रिलीज केलं. या घटनेनंतर बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचा तिळपापड झालाय. मात्र भारत आणि बांगलादेश क्रिकेट यांच्यात वाद काही पहिल्यांदाच होत नाहीयेत. तेव्हा या दोन देशांच्या क्रिकेट संघातील झालेल्या वादाच्या प्रसंगांविषयी जाणून घेऊयात.   

पूजा पवार | Updated: Jan 8, 2026, 08:24 PM IST
कापलेल्या शिराचे पोस्टर्स पासून ते धोनीसोबत धक्काबुक्कीपर्यंत, भारत - बांगलादेशमध्ये झालेल्या 5 वादाच्या घटना
Photo Credit - Social Media

IND VS BAN : भारत आणि बांगलादेश यांच्यात सध्या राजकीय वातावरण तापलं आहे. बांगलादेशात हिंदूंवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाली असल्याने भारतात बांगलादेश विरुद्ध असंतोष वाढलाय. त्यामुळेच बांगलादेशचा क्रिकेटर मुस्तफिजूर रहमान याला सुद्धा आयपीएलमध्ये खेळू दिलं जाऊ नये अशी मागणी होत होती. त्यानंतर केकेआरने त्याला रिलीज केलं. या घटनेनंतर बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचा अजूनच तिळपापड झालाय. मात्र भारत आणि बांगलादेश क्रिकेट यांच्यात वाद काही पहिल्यांदाच होत नाहीयेत. तेव्हा यापूर्वी भारत आणि बांगलादेश संघातील खेळाडूंमध्ये झालेल्या वादांच्या प्रसंगांविषयी जाणून घेऊयात. 

Add Zee News as a Preferred Source

2015 वर्ल्ड कपचा ‘नो बॉल’ वाद : 

2015 वर्ल्ड कपच्या क्वाटर फायनलमध्ये रोहित शर्मा 90 धावांवर खेळत होते. तेव्हा एक फुल टॉस बॉलवर तो कॅच आउट झाला. मात्र अंपायरने हा बॉल कमरेच्या वर असल्याने त्याला नो बॉल दिला आणि रोहितला नॉट आउट घोषित केलं. मात्र नंतर रिप्लेमध्ये हे चुकीचं समोर आलं. रोहित शर्माने याचा फायदा उचललं आणि सामन्यात 137 धावा ठोकल्या. भारताने हा सामना जिंकला मात्र बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड आणि त्यांचे फॅन्स यामुळे नाराज झाले. त्यांनी आयसीसी अध्यक्षांकडे या संदर्भात आक्षेप घेतला. 

धोनीचं शीर कापलेला पोस्टर : 

2016 च्या आशिया कपपूर्वी सोशल मीडियावर एक फोटो व्हायरल झाला होता यात बांगलादेशचा गोलंदाज तस्कीन अहमदला एम एस धोनीचं कापलेलं शीर हातात पकडताना दाखवण्यात आलं होतं. हा फोटो फोटोशॉप्ड होता, मात्र यामुळे भारतीय चाहत्यांची मन दुखावली गेली आणि त्यांनी याला अपमानजनक असल्याचं म्हटलं. याआधी एका बांगलादेशी वृत्तपत्रानेही शीर कापलेले भारतीय खेळाडूंचे फोटो फोटो करून हे फोटो प्रकाशित करण्याची लाजिरवाणी कृती केली होती. 

विराट कोहलीवर फेक फील्डिंगचा आरोप : 

टी20 वर्ल्ड कप 2022 मध्ये भारत आणि बांगलादेश यांच्या सामन्यादरम्यान विराट कोहलीवर फेक फील्डिंगचा आरोप लावण्यात आला होता. जेव्हा बांगलादेशी फलंदाज धावा गेहत होते तेव्हा कोहलीने इशारा केला की जणू तो बॉल फेकतोय. मात्र खरंतर बॉल त्याच्याकडे नव्हताच. यावर बांगलादेशने आक्षेप घेतला. मात्र अंपायरनी विराटच्या कृतीला नियमांच्या विरुद्ध मानले नाही. भारताने सामना जिंकला, पण बांगलादेशचा यष्टीरक्षक नरुल हसनने या निर्णयावर उघडपणे नाराजी व्यक्त केली.

अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 मध्ये मारामारी : 

अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 च्या फायनलमध्ये बांगलादेशने भारताचा पराभव करून सामना जिंकला. मात्र विजयानंतर त्यांच्या जल्लोषाने एवढं उग्र रूप धारण केलं की खेळाडू आपसात भिडले. मैदानात धक्काबुक्की आणि भांडण झालं. आयसीसीने याकडे गंभीरपणे लक्ष दिलं आणि अनेक खेळाडूंवर निर्बंध घातले. 

धोनी आणि रहमानची टक्कर : 

2015 च्या वनडे सामन्यात धाव घेताना मुस्तफिजूर रहमान आणि एम एस धोनी यांच्यात टक्कर झाली होती. आरोप होता की मुस्तफिजुर सारखं सारखं फलंदाज धाव घेताना मध्ये येत होता. धोनी धाव घेताना सुद्धा त्याने असेच काहीसे केले. त्यानंतर रागावलेल्या धोनीने त्याला खांद्याने धक्का देऊन बाद केले. या घटनेनंतर आयसीसीने दोन्ही खेळाडूंना दंड ठोठावला.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
india vs bangladeshBangladesh pacer Mustafizur Rahmanmarathi newsCricket News

इतर बातम्या

भाजपाचा 73 वर्षीय ज्येष्ठ नेता केंद्रीय मंत्र्याच्या 31 वर्...

भारत