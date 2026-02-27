फायलनमध्ये पुन्हा भारत-पाकिस्तान भिडणार? Points Table मुळे जुळू शकतं समीकरण, जाणून घ्या गणित

T20 World Cup 2026 : टी 20 वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धा आता अतिशय रोमांचक वळणावर असून सुपर 8 मधील दोन संघांनी सेमी फायनलमध्ये स्थान पक्क केलं आहे. आता सेमी फायनलमध्ये स्थान मिळवण्यासाठी उर्वरित 5 संघ प्रयत्न करतायत, तर झिम्बाब्वे संघ स्पर्धेतून बाहेर पडलाय. अशातच आता भारत विरुद्ध पाकिस्तान (IND VS PAK) या दोन संघांमध्ये टी 20 वर्ल्ड कप 2026 चा (T20 World Cup 2026) फायनल सामना पार पडू शकतो अशी समीकरण पॉईंट्स टेबलमुळे जुळून येताना दिसतायत. त्यामुळे भारतासाठी पुन्हा मौका मौकाची परिस्थिती निर्माण होणार आहे.
टीम इंडियाला सेमीफायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी वेस्ट इंडिज विरुद्धचा सुपर 8 मधील शेवटचा सामना जिंकावा लागणार आहे. टीम इंडिया वेस्ट इंडिजला पराभूत करताच ग्रुप ए मधून सेमी फायनलमध्ये पोहोचणारा दुसरा संघ ठरणार आहे. असं झाल्यास ग्रुप ए मधून पहिल्या क्रमांकावर दक्षिण आफ्रिका तर दुसऱ्या क्रमांकावर भारतीय संघ सेमी फायनलमध्ये पोहोचेल.
सुपर 8 मधील ग्रुप बी पाहिला तर यातून इंग्लंडने पाकिस्तानला पराभूत करून याआधीच सेमी फायनलमध्ये स्थान मिळवलंय. तर आता ग्रुप बी मधून सेमी फायनलमध्ये दुसरी जागा मिळवण्यासाठी पाकिस्तान, न्यूझीलँड, श्रीलंका हे संघ शर्यतीत आहेत. शुक्रवारी इंग्लंड विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात सुपर 8 चा सामना खेळवला जातोय. यात पाकिस्तान न्यूझीलंडच्या पराभवाची प्रार्थना करेल. कारण तसं झालं तरच पाकिस्तान पुढील सुपर 8 सामन्यात श्रीलंकेला पराभूत करून सेमी फायनलचं तिकीट मिळवू शकेल.
इंग्लंड विरुद्ध सामन्यात न्यूझीलंड पराभूत झाली तर त्यांचे 3 पॉईंट्स राहतील आणि नेट रन रेट हा सध्या असलेल्या +3.050 वरून खाली घसरेल. तर पाकीस्तानला त्यांचा शेवटचा सुपर 8 सामना हा श्रीलंके विरुद्ध खेळायचा असेल. पाकिस्तानकडे सध्या 1 पॉईंट आहे तर त्यांचा नेट रन रेट हा -0.461 एवढा आहे. जर पाकिस्तानला सेमी फायनलमध्ये पोहोचायचं असेल तर त्यांना श्रीलंकेला सुपर 8 सामन्यात चांगल्या मार्जिनने हरवावं लागेल.
भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही संघांनी आपापल्या सुपर 8 ग्रुपमधून सेमी फायनलसाठी क्वालिफाय केल्यास भारताचा सेमी फायनल सामना हा इंग्लंड विरुद्ध 5 मार्च रोजी तर पहिला सेमी फायनल सामना 4 मार्च रोजी दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात खेळवला जाईल. जर भारत सेमी फायनल सामन्यात इंग्लंडला पराभूत करण्यात यशस्वी ठरतो आणि पाकिस्तान संघ सेमी फायनलमध्ये दक्षिण आफ्रिकेला पराभूत करतो तर भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा फायनल सामना पाहायला मिळेल.