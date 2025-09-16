'मला शाहीनकडून...' जावयावर संतापला शाहीद आफ्रिदी; 'पाकिस्तानवर फक्त एक उपकार...'

Shahid Afridi Slams Son In Law Shaheen: रविवारी झालेल्या आशिया चषक 2025 च्या स्पर्धेत झालेल्या भारताविरुद्ध पाकिस्तान सामन्यामध्ये भारताने पारंपारिक प्रतिस्पर्ध्याला धूळ चारली. 7 विकेट्स अन् 25 चेंडू राखून भारताने मोठ्या दिमाख्यात हा सामना जिंकला. सामन्यानंतर पाकिस्तानी संघाशी हस्तांदोलन टाळल्याने भारतीय संघ जगभरात चर्चेत आहे. यावरुन नवीन वादाला तोंड फुटलं आहे. सामना संपताच, भारतीय संघाने पाकिस्तान संघाशी हस्तांदोलन न करण्याचा निर्णय घेत ड्रेसिंग रुम गाठलं. या वादामुळे दोन्ही संघांच्या मैदानातील कामगिरीकडे काहीसं दुर्लक्षच झालं. मात्र पाकिस्तानचा माजी कर्णधार शाहिद आफ्रिदीने दुबईमध्ये झालेल्या सामन्यावरुन निशाणा साधताना सलमान अली आघाच्या नेतृत्वाखालील संघावर सडकून टीका केली आहे. एका पाकिस्तानी टीव्ही चॅनेलवरील चर्चेत सहभागी झालेल्या आफ्रिदीने चेंडूच्या खराब कामगिरीबद्दल त्याचा जावई शाहिन शाह आफ्रिदीवरही टीका केली आहे.
शाहिन गोलंदाजीमध्ये निष्प्रभ ठरला मात्र त्याने संघाला गरज असताना तळाशी फलंदाजीला येत 16 चेंडूत 33 धावांची वेगवान खेळी केली. या जलद खेळीमुळे पाकिस्तानला प्रथम फलंदाजी करताना 100 धावांचा टप्पा ओलांडता आला. शाहिद आफ्रिदीने आपल्या जावयाच्या फलंदाजीच कौतुक करताना कबूल केले की जर शाहिनने वेगाने धावा केल्या नसत्या तर पाकिस्तानी संघ तीन आकडी धावसंख्याही गाठू शकला नसता आणि 100 धावांच्या आताच तंबूत परतला असता. मात्र हे कौतुक करतानाच शाहीद आफ्रिदीने आपण जावयावर नाराज असल्याचं सांगितलं.
"सुदैवाने, शाहीनने काही धावा केल्या. त्यामुळे आमच्या संघाला 100 धावांचा टप्पा ओलांडता आला. पण मला शाहीनकडून धावा नकोत, मला शाहीनकडून उत्तम गोलंदाजी हवी आहे. मला सॅम अयुबकडून गोलंदाजी नको आहे, मला त्याच्याकडून धावा हव्या आहेत. शाहीनने हे समजून घेतले पाहिजे की त्याची भूमिका नवीन चेंडू स्विंग करण्याची आहे. चेंडू पुढे पीच करुन विकेट कशा घ्यायच्या हे त्याला माहित असले पाहिजे. त्याने त्याच्या गेम प्लॅनवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे," अशी अपेक्षा शाहिद आफ्रिदीने 'समा टीव्ही'ला दिलेल्या मुलाखतीत व्यक्त केली.
आफ्रिदीने शाहीनला विकेट मिळविण्यासाठी मानसिक स्तरावर फलंदाजाशी खेळता आलं पाहिजे असं आवाहनही केले. "शाहीनने मानसिक स्तरावरही खेळ खेळले पाहिजे, तो सुरुवातीला विकेट घेऊ शकतो. त्याने त्याच्या गोलंदाजीने पाकिस्तानसाठी सामना जिंकावा अशी माझी इच्छा आहे," असं शाहीद आफ्रिदी म्हणाला.
आफ्रिदीने या चर्चेदरम्यान पाकिस्तानमधील क्रिकेट व्यवस्थेवरही तोंडसुख घेतलं. देशातील प्रथम श्रेणी क्रिकेटची गुणवत्ता 'थर्ड क्लास' असल्याचा टोला शाहीद आफ्रिदीने लगावला. पाकिस्तानच्या क्रिकेट व्यवस्थेतील संकट कोणापासूनही लपून राहिलेलं नाही. मात्र पीसीबीला बऱ्याच काळापासून देशातील प्रथम श्रेणी क्रिकेटपटूंवर अधिक गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले जात आहे. आफ्रिदीने देशाच्या क्रिकेट बोर्डाला देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये गुंतवणूक करण्याचे आणि खेळाडूंना खेळातील नव्या आव्हानांसाठी तयार होण्यास मदत करण्याचे आवाहन केले.
"तुम्हाला पाकिस्तानमधील देशांतर्गत व्यवस्था सुधारण्याची, पैसे गुंतवण्याची, उत्तम प्रशिक्षक आणण्याची आणि खेळाडूंना खेळासंदर्भातील मागण्या पूर्ण करू शकेल अशी प्रगतीशील मानसिकता विकसित करण्यास मदत करण्याची आवश्यकता आहे," असं शाहीद आफ्रिदी म्हणाला. "पीसीबीला हे करण्यास सांगून मी थकलो आहे, मी पुन्हा एकदा विनंती करतो. कृपया देशांतर्गत क्रिकेटवर लक्ष केंद्रित करा. पाकिस्तानवर फक्त एक उपकार करा, त्यांची देशांतर्गत व्यवस्था मजबूत करा," असं शाहीद आफ्रिदी म्हणाला.