'गावसकर काल काय...', Ind v Pak मॅचनंतर मोदी सरकारवर राऊतांचा हल्लाबोल; 'दीड लाख कोटी...'

India beat Pakistan In Asia Cup 2025: "पाकिस्तान बरोबर खेळणं हाच अपराध आणि देशद्रोह आहे," असं म्हणत खासदार संजय राऊत यांनी आशिया चषक स्पर्धेमध्ये रविवारी पार पडलेल्या भारत पाकिस्तान सामन्यावरुन निशाणा साधला आहे. "काल पाकिस्तानबरोबर भारत जिंकला. त्याने 25 महिलांचे कुंकू पुसलेले परत आलं का? यात भरपाई काय झाली?" असा सवाल राऊतांनी विचारला आहे.
"पाकिस्तानला घुसून मारण्याची संधी आली असताना भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने माघार घेतली. क्रिकेटच्या मैदानावरती ती काय फिक्सिंग मॅच होती. कालच्या मॅचवर दीड लाख कोटींचा जुगार खेळायला गेला यात पाकिस्तानलासुद्धा त्याचे पैसे मिळाले असतील," असं खळबळजनक विधान राऊतांनी केलं आहे. तसेच, "कालच्या मॅचमुळे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाला किमान एक हजार कोटी मिळाले असतील," असंही राऊत म्हणाले. "तुम्ही पाकिस्तानला आमच्याविरुद्ध लढण्यासाठी महिलांचं कुंकू पुसण्यासाठी सक्षम करत आहात याच्यावर बोला पाकिस्तान जिंकला हरला आम्हाला काही फरक पडत नाही," असं विधान राऊतांनी केलं.
"कालच्या मॅचवर आम्ही थुंकलो आहे. अशा मॅचवर आम्ही थुकतो. एकूण कालच्या मॅच मध्ये दीड लाख कोटींचं गॅम्बलिंग झालं आहे. हे काय अमित शहा यांना कळत नाही? हे काय भारतीय क्रिकेट बुडाला कळत नाही?" असा सवाल राऊतांनी उपस्थित केला.
"मोदी गेले चीनमध्ये आणि पाकिस्तानच्या प्रधानमंत्र्याकडे पाहिलेही नाही. पण होते ना तुमच्यासोबत?" असा सवाल राऊतांनी विचारला. "तसंच आहे मैदानामध्ये खेळलात ना? मैदानावर शेकहॅण्ड केलं नाही हे सांगताय तुम्ही कोणाला? या देशाची जनता मूर्ख आहे का?" अशा शब्दांमध्ये राऊतांनी संताप व्यक्त केला. "लोक फासावर गेले देशासाठी पण तुम्ही एका मॅचसाठी क्रिकेटपटू बहिष्कार टाकू शकत नाही का पैशासाठी?" असा प्रश्नही राऊतांनी विचारला.
"भगतसिंग,राजगुरू हे देशासाठी फासावर गेले ना? त्यांची नावे घेताना तुम्ही? मग शेकहॅण्ड केलं नाही याचं काय कौतुक आहे भाजपला हे काय उत्तर झालं का?" असा सवाल राऊतांनी उपस्थित केला.
"काल सुनील गावसकर काय म्हणाले? भारतीय संघाची खेळाची इच्छा नसली तरी संघाला खेळण्यासाठी भाग पाडले आहे. सरकारने जर खेळायला परवानगी दिली नसती तर भारतीय क्रिकेट संघ खेळायला नसता हे सुनील गावसकरसारखा माजी क्रिकेटपटू सांगत आहे," असंही राऊतांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना म्हटलं.
बाळासाहेब ठाकरे यांचा फोटो लावणं बंद करा. बाळासाहेब ठाकरेंनी पाकिस्तान भारताच्या मॅचला विरोध केला होता. एकनाथ शिंदे आम्हाला काय प्रश्न विचारणार? अमित शाहांच्या मुलाला प्रश्न विचारा. तुम्ही देशाच्या पालख्या वाहणार? भारत पाकिस्तानच्या मॅच घरात बसून बघणार आणि तुम्ही आम्हाला आमच्या राष्ट्रवादावर प्रश्न विचारणार?" अशा टोला राऊतांनी लगावला.