Marathi News
'गावसकर काल काय...', Ind v Pak मॅचनंतर मोदी सरकारवर राऊतांचा हल्लाबोल; 'दीड लाख कोटी...'

India beat Pakistan In Asia Cup 2025: भारताने पाकिस्तानविरुद्धचा सामना खेळला आणि जिंकला याबद्दल राऊत यांना विचारण्यात आलं असता ते काय म्हणाले जाणून घ्या.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 15, 2025, 01:08 PM IST
'गावसकर काल काय...', Ind v Pak मॅचनंतर मोदी सरकारवर राऊतांचा हल्लाबोल; 'दीड लाख कोटी...'
ठाकरेंच्या शिवसेनेचा हल्लाबोल

India beat Pakistan In Asia Cup 2025: "पाकिस्तान बरोबर खेळणं हाच अपराध आणि देशद्रोह आहे," असं म्हणत खासदार संजय राऊत यांनी आशिया चषक स्पर्धेमध्ये रविवारी पार पडलेल्या भारत पाकिस्तान सामन्यावरुन निशाणा साधला आहे. "काल पाकिस्तानबरोबर भारत जिंकला. त्याने 25 महिलांचे कुंकू पुसलेले परत आलं का? यात भरपाई काय झाली?" असा सवाल राऊतांनी विचारला आहे. 

महिलांचं कुंकू पुसण्यासाठी पाकिस्तानला सक्षम करत आहात 

"पाकिस्तानला घुसून मारण्याची संधी आली असताना भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने माघार घेतली. क्रिकेटच्या मैदानावरती ती काय फिक्सिंग मॅच होती. कालच्या मॅचवर दीड लाख कोटींचा जुगार खेळायला गेला यात पाकिस्तानलासुद्धा त्याचे पैसे मिळाले असतील," असं खळबळजनक विधान राऊतांनी केलं आहे. तसेच, "कालच्या मॅचमुळे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाला किमान एक हजार कोटी मिळाले असतील," असंही राऊत म्हणाले. "तुम्ही पाकिस्तानला आमच्याविरुद्ध लढण्यासाठी महिलांचं कुंकू पुसण्यासाठी सक्षम करत आहात याच्यावर बोला पाकिस्तान जिंकला हरला आम्हाला काही फरक पडत नाही," असं विधान राऊतांनी केलं. 

दीड लाख कोटींचं गॅम्बलिंग

"कालच्या मॅचवर आम्ही थुंकलो आहे. अशा मॅचवर आम्ही थुकतो. एकूण कालच्या मॅच मध्ये दीड लाख कोटींचं गॅम्बलिंग झालं आहे. हे काय अमित शहा यांना कळत नाही? हे काय भारतीय क्रिकेट बुडाला कळत नाही?" असा सवाल राऊतांनी उपस्थित केला. 

या देशाची जनता मूर्ख आहे का?

"मोदी गेले चीनमध्ये आणि पाकिस्तानच्या प्रधानमंत्र्याकडे पाहिलेही नाही. पण होते ना तुमच्यासोबत?" असा सवाल राऊतांनी विचारला. "तसंच आहे मैदानामध्ये खेळलात ना? मैदानावर शेकहॅण्ड केलं नाही हे सांगताय तुम्ही कोणाला? या देशाची जनता मूर्ख आहे का?" अशा शब्दांमध्ये राऊतांनी संताप व्यक्त केला. "लोक फासावर गेले देशासाठी पण तुम्ही एका मॅचसाठी क्रिकेटपटू बहिष्कार टाकू शकत नाही का पैशासाठी?" असा प्रश्नही राऊतांनी विचारला.

भगतसिंग,राजगुरूंचं नाव घेता ना?

"भगतसिंग,राजगुरू हे देशासाठी फासावर गेले ना? त्यांची नावे घेताना तुम्ही? मग शेकहॅण्ड केलं नाही याचं काय कौतुक आहे भाजपला हे काय उत्तर झालं का?" असा सवाल राऊतांनी उपस्थित केला.

सुनील गावसकरांच्या 'त्या' विधानाचा उल्लेख

"काल सुनील गावसकर काय म्हणाले? भारतीय संघाची खेळाची इच्छा नसली तरी संघाला खेळण्यासाठी भाग पाडले आहे. सरकारने जर खेळायला परवानगी दिली नसती तर भारतीय क्रिकेट संघ खेळायला नसता हे सुनील गावसकरसारखा माजी क्रिकेटपटू सांगत आहे," असंही राऊतांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना म्हटलं.  

शिंदेंच्या शिवसेनेला टोला

बाळासाहेब ठाकरे यांचा फोटो लावणं बंद करा. बाळासाहेब ठाकरेंनी पाकिस्तान भारताच्या मॅचला विरोध केला होता. एकनाथ शिंदे आम्हाला काय प्रश्न विचारणार? अमित शाहांच्या मुलाला प्रश्न विचारा. तुम्ही देशाच्या पालख्या वाहणार? भारत पाकिस्तानच्या मॅच घरात बसून बघणार आणि तुम्ही आम्हाला आमच्या राष्ट्रवादावर प्रश्न विचारणार?" अशा टोला राऊतांनी लगावला. 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

