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IND vs PAK: भारताने आणखी एकदा पाकिस्तानला चारळी धूळ! राखला 10 वर्षांचा दबदबा कायम

लंडनमध्ये एफआयएच प्रो लीग सुरु आहे, यामध्ये भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यामध्ये मंगळवारी सामना पार पडला. या सामन्यात भारताच्या संघाने पाकिस्तानला आणखी एकदा धूळ चारली आहे. भारताने आपली विजयी मालिका कायम राखली असून, पाकिस्तानला 10 वर्षांपासून अपराजित ठेवले आहे.

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 24, 2026, 06:05 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 06:05 PM IST
IND vs PAK: भारताने आणखी एकदा पाकिस्तानला चारळी धूळ! राखला 10 वर्षांचा दबदबा कायम
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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