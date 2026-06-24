/IND vs PAK: भारताने आणखी एकदा पाकिस्तानला चारळी धूळ! राखला 10 वर्षांचा दबदबा कायम

FIH Pro League - India vs Pakistan : भारत पाकिस्तान सामना झाला आणि निकाल मात्र भारताचा विजय असा असणे सहाजिक झाले आहे. लंडनमध्ये एफआयएच प्रो लीग सुरु आहे, यामध्ये भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यामध्ये मंगळवारी सामना पार पडला. या सामन्यात भारताच्या संघाने पाकिस्तानला आणखी एकदा धूळ चारली आहे. एफआयएच प्रो लीगच्या लंडन टप्प्यात कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानचा 4-3 असा पराभव केला. भारताने आपली विजयी मालिका कायम राखली असून, पाकिस्तानला 10 वर्षांपासून अपराजित ठेवले आहे. या सामन्यात टीम इंडियाची कशी कामगिरी राहिली यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या.
टीम इंडियाचा कर्णधार हरमनप्रीत सिंगच्या नेतृत्वाखाली भारताच्या संघाने पाकिस्तानला पराभूत केले. भारताचा संघ जेव्हा एक गोल पिछाडीवर होता तेव्हा टीम इंडियाने जोरदार पुनरागमन केले आणि पाकिस्तानला पराभूत केले. पाकिस्तानच्या संघाने सुरुवातीला चांगली सुरुवात केली, सामन्याच्या सुरुवातीलाच पाकिस्तानने 1-0 अशी आघाडी घेतली होती पाकिस्तानच्या नदीमने आठव्या मिनिटालाच पहिला गोल केला होता. पाकिस्तानने ही आघाडी 14 मिनिटे टिकवून ठेवली, टीम इंडियाने पहिल्या गोलनंतर 9व्या मिनिटाला हल्ला करायला सुरुवात केली आणि पाकिस्तानवर दबाव आणला.
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भारताच्या संघाने त्यांचा पहिला गोल हा 22 व्या मिनिटाला अभिषेकने केला. त्यानंतर सामना बरोबरीत आणला, पहिला गोल झाल्यानंतर टीम इंडियाने पाकिस्तानवर दबाव आणला आणि त्याचा फायदा हा भारताला काही वेळातच झाला. पाकिस्तानवर टीम इंडियाचा दबाव असल्यामुळे भारताच्या संघाने त्याच्या पहिल्या गोलनंतर पुढील दोन मिनिटातच दुसरा गोल केला आणि भारताच्या संघाला सामन्यात आघाडी मिळाली. भारतीय संघाने 24 व्या मिनिटाला नीलाकांत शर्माने गोल करून भारताला 2-1 अशी आघाडी मिळवून दिली. हाफ टाइमपर्यत भारताच्या संघाकडेच आघाडी होती.
— Hockey India (@TheHockeyIndia) June 23, 2026
A spirited comeback, four goals and a famous win over Pakistan.
Relive the key moments, celebrations and emotions from India's 4-3 victory in the FIH Hockey Pro League 2025–26. #DusSaalKaDabdaba #INDvsPAK #HockeyIndia… pic.twitter.com/hRcdFG8Ac4
भारताच्या संघाने पाकिस्तानला पुनरागमन करण्याची कोणतीही संधी दिली नाही. तिसऱ्या क्वार्टरमध्ये सुखजीत सिंगने गोल करून भारताची आघाडी 3-1 अशी वाढवली. राजिंदरने जोरदार शॉट मारून गोल केला. भारताने 4-1 अशी आघाडी घेतली आणि हा सामना मोठ्या फरकाने जिंकण्याच्या मार्गावर होता. चौथ्या क्वार्टरमध्ये पाकिस्तानने पुनरागमन केले. खेळाचा वेग वाढवला आणि 53 व्या मिनिटाला मिळालेल्या पेनल्टी कॉर्नरचे गोलमध्ये रूपांतर केले. अबू मोहम्मदने शॉट मारला आणि चेंडू दिशा बदलल्यामुळे त्याने गोल केला. सामना संपायला 10 सेकंद बाकी असताना हा गोल झाला. लवकरच अंतिम शिट्टी वाजली आणि भारताने सामना 4-3 ने जिंकला.